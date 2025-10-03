Colombia

Bogotá se consolidó como destino turístico líder en América Latina: arrasó en los World Travel Awards 2025 con ocho premios

El aeropuerto internacional y varios establecimientos hoteleros de la ciudad recibieron galardones por su innovación, sostenibilidad y calidad de servicio, impulsando la imagen de la capital como destino competitivo a nivel global

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Bogotá fue reconocida con ocho
Bogotá fue reconocida con ocho premios en los World Travel Awards 2025, consolidándose como referente turístico en Sudamérica - crédito Colprensa

Bogotá reafirmó su posición como referente turístico en el continente tras recibir ocho reconocimientos en la edición 2025 de los World Travel Awards, galardones considerados el máximo estándar de excelencia en la industria turística mundial.

Estos premios destacan la gestión, infraestructura, innovación, sostenibilidad y hospitalidad tanto de la ciudad como de establecimientos representativos del sector hotelero y de viajes. El Instituto Distrital de Turismo reportó un incremento destacado en el número de visitantes internacionales: solo entre enero y agosto, más de 1,2 millones de personas arribaron a la capital, lo que equivale a un aumento del 4,7 % frente al mismo periodo de 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estos ocho galardones son un reconocimiento al esfuerzo conjunto de la ciudad y del sector turístico por ofrecer experiencias de excelencia. Bogotá cada vez más se consolida como un destino competitivo a nivel mundial, no solo por su conectividad y su infraestructura hotelera, sino también por su diversidad cultural, gastronómica y su apuesta por la sostenibilidad”, señaló Ivonne Martínez, directora encargada de la entidad.

La capital del país sigue
La capital del país sigue posicionándose como uno de los lugares favoritos para visitar y pasar vacaciones en temporada de fiestas - crédito Instituto Distrital de Turismo

El Aeropuerto Internacional El Dorado fue homenajeado por cuarta ocasión como Aeropuerto Líder de Sudamérica 2025. Este reconocimiento consolida a El Dorado como uno de los hubs aéreos más importantes de la región, con 102 rutas activas (45 nacionales y 57 internacionales) y estándares que combinan eficiencia, calidad en el servicio y compromiso ambiental.

El sector hotelero de Bogotá también brilló en varias categorías clave. El Hotel B.O.G. se llevó el galardón como Hotel de Diseño Líder de Sudamérica 2025, gracias a una propuesta que conjuga diseño, funcionalidad y el homenaje a la riqueza cultural colombiana. Por su parte, el 101 Park House fue nombrado Hotel de Suites de Lujo Líder en Sudamérica 2025, distinción obtenida tras más de 30 años de trabajo donde ha destacado por su servicio personalizado y suites de alto nivel, así como su apuesta por la sostenibilidad.

El Aeropuerto El Dorado recibió
El Aeropuerto El Dorado recibió por cuarta vez el galardón como Aeropuerto Líder de Sudamérica, destacando su conectividad y sostenibilidad - crédito El Dorado

En el mercado de turismo de reuniones, el Centro de Convenciones Ágora Bogotá fue reconocido como Centro de Reuniones y Conferencias Líder de Sudamérica 2025. Con capacidad para más de 4.000 asistentes, diseño sostenible y tecnología de última generación, Ágora ha convertido a la capital en un destino de primer orden para congresos, ferias y encuentros internacionales de gran escala.

A nivel nacional, los hoteles y empresas turísticos de Bogotá recibieron distinciones en diversas categorías:

  • Hotel Boutique Líder de Colombia 2025: Sofitel Bogotá Victoria Regia, premiado tanto por su elegancia como por su certificación internacional Green Key, reflejando un compromiso con la sostenibilidad.
  • Hotel de Negocios Líder en Colombia 2025: Hotel Andes Plaza, por su estratégica ubicación en el eje empresarial de la capital.
  • Hotel de Conferencias Líder en Colombia 2025: Hilton Bogotá Corferias, reconocido por sus modernas instalaciones, más de 400 habitaciones y centro de convenciones para 1.500 personas.
  • Agencia de Viajes Líder en Colombia 2025: Viajes Circular, por su oferta innovadora, servicios integrales y plataforma digital robusta.
  • Hotel Verde Líder de Colombia 2025: Hotel On Vacation Amazon.
  • Hotel Líder de Colombia 2025: Hilton Santa Marta.
  • Suite Hotelera Líder de Colombia 2025: La Suite @ Hotel Cartagena Plaza.
  • Resort Líder de Colombia 2025: Sofitel Barú Calablanca Beach Resort.
  • Operador Turístico Líder de Colombia 2025: Mega Travel Colombia.
  • Empresa Líder en Gestión de Destinos Turísticos de Colombia 2025: El viaje a Colombia.
Hoteles y empresas turísticas de
Hoteles y empresas turísticas de Bogotá ganaron reconocimientos nacionales en categorías como hotel boutique, negocios, conferencias y agencia de viajes - crédito Unsplash

Estos reconocimientos resaltan la diversidad y competitividad del sector turístico local, con propuestas que incluyen hoteles boutique, grandes cadenas internacionales, agencias digitalizadas y servicios de primer nivel en organización de eventos y congresos.

La entrega de los World Travel Awards—cuyas votaciones involucran tanto a profesionales del sector como a viajeros de todo el mundo—es considerada el mayor distintivo de calidad, innovación y sostenibilidad en el turismo global.

Finalmente, el IDT precisó que la distinción recibida por Bogotá en ocho categorías fortalece la estrategia de la ciudad orientada a proyectarse como destino preferente para visitantes de negocios, eventos, cultura, gastronomía y experiencias únicas, además de atraer inversión extranjera y grandes eventos internacionales.

Temas Relacionados

Bogotá World Travel Awards Turismo Instituto Distrital de Turismo Aeropuerto Internacional El Dorado Colombia Sudamérica Hotelería Hotel B.O.G. Ágora BogotáColombia-NoticiasColombia-Viajes

Más Noticias

Spotify Colombia: las 10 canciones más reproducidas hoy

Estos son los éxitos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público colombiano

Spotify Colombia: las 10 canciones

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: los Diablos Rojos van ganando en el Metropolitano

Uno de los partidos más atractivos del certamen tendrá a los rojos, de mala campaña en la Liga BetPlay, ante los Tiburones que quieren figurar también en este torneo

EN VIVO Junior de Barranquilla

Así quedó el grupo de la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile: la Tricolor hace cuentas para los octavos

El combinado cafetero no pudo ganar en la segunda jornada y definirá su futuro en la última fecha, cuyo rival tiene el mismo objetivo y puede dañarle los planes a los dirigidos por César Torres

Así quedó el grupo de

Clara López defendió la postura de Petro frente a Israel y Palestina: “No se puede mirar hacia otro lado”

La precandidata presidencial habló con Infobae Colombia sobre política exterior y sostuvo que el país tiene la obligación ética y jurídica de alzar la voz ante crímenes de lesa humanidad

Clara López defendió la postura

Contratista del Ministerio de Salud denunció presiones para asistir al evento de Petro en Ibagué: “Nos exigen registro fotográfico”

Según el testimonio del funcionario, la orden habría venido desde el propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

Contratista del Ministerio de Salud
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Luis Alfonso en

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

⁠Actriz Natalia Reyes confesó si se arrepiente o no de haber votado por Petro: “Que entre el diablo y escoja”

Érika Zapata explicó por qué no se maquilla cuando sale en las emisiones del noticiero: “Aprovecha tu juventud”

La magia de ‘Avatar Live in Concert’ llegará a Bogotá: fecha, lugar y precios de boletería del evento

Video: Cuba Gooding Jr. fue captado disfrutando de la noche en Bogotá y cantando con una banda en vivo

Deportes

EN VIVO Junior de Barranquilla

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

El Real Betis, de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, brilló en la Europa League: consiguió su primera victoria y de visitante

Javier Álvarez recordó el “Londrinazo” y la insólita sugerencia que le hizo el cuerpo técnico para evitar la goleada

Santa Fe debutó con goleada ante Always Ready en la Copa Libertadores Femenina 2025

Así es el balón con el que la selección Colombia jugará el Mundial de 2026: deberá tener cuidado con el VAR