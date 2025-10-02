La misteriosa muerte de los tres David: Aly David, Anderson David y Kevin David fueron reportados como desaparecidos y encontrados con signos de tortura

El descubrimiento de los cuerpos de tres hombres reportados como desaparecidos ha generado alarma y temor en la población, mientras autoridades investigan posibles conexiones entre los casos y la comunidad exige respuestas - crédito CTI

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de tres jóvenes en Ciénaga, Magdalena, ha conmocionado a esta población de más de 130.000 habitantes, ubicada a unos treinta minutos de Santa Marta.

Aly David Suárez, Anderson David Torres y Kevin David Burgos Rodríguez, todos de poco más de 20 años, fueron reportados como desaparecidos el viernes 26 de septiembre.

Días después, sus cuerpos aparecieron en distintos puntos de la zona, un hecho que ha generado un profundo sentimiento de inseguridad entre los habitantes, según informó Semana.

El primer cuerpo identificado fue el de Aly David Suárez, de 21 años, hallado en la quebrada La Aguja en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con El Colombiano, la familia logró reconocerlo por un tatuaje en el brazo.

Posteriormente, las autoridades encontraron el cuerpo de Anderson David Torres, de 22 años, en la Troncal de Oriente, a la altura de Loma de Picacho.

El tercer joven, Kevin David Burgos Rodríguez, de 21 años, fue hallado sin vida en las inmediaciones de la misma quebrada donde apareció Suárez.

Los tres habían sido reportados como desaparecidos el mismo día, lo que incrementó la angustia de sus familiares y movilizó a la comunidad en su búsqueda.

Similitudes, diferencias y posibles conexiones

Aunque los tres jóvenes compartían el nombre David y desaparecieron en circunstancias similares, personas cercanas a ellos aseguraron a las autoridades que no se conocían entre sí.

Semana señala que, pese a estas coincidencias, no existe claridad sobre los móviles de los asesinatos ni sobre si los casos están relacionados.

Una de las pistas que manejan los investigadores es que uno de los jóvenes fue visto por última vez cuando abordaba una motocicleta conducida por una persona desconocida cerca de su lugar de residencia, lo que podría aportar elementos para esclarecer los hechos.

Las autoridades locales, en particular la Policía y la Fiscalía, han iniciado investigaciones para determinar las causas de los asesinatos y establecer si existe algún vínculo entre los casos.

Los organismos de seguridad trabajan para identificar a los responsables y dar respuestas a una comunidad que exige justicia y mayor seguridad.

El impacto de estos crímenes se ha reflejado en las redes sociales, donde usuarios han expresado su dolor y solidaridad con las familias de los jóvenes.

Mensajes como “No habrá consuelo para sus madres, familiares y amigos. La angustia incansable es hoy la noticia inesperada que derrumba corazones: Kevin David Burgos, Anderson David Torres y Aly David Suárez, vuelen alto”, recogido por Semana, se han multiplicado en las plataformas digitales, acompañados de llamados a la justicia y al esclarecimiento de los hechos.

La comparación telenovelezca de este caso, según habitantes de Ciénaga

El caso ha trascendido en la memoria del entretenimiento colombiano, pues ha tocado fibras culturales en Ciénaga. Algunos miembros de la comunidad han recordado la novela Cuando puedo llorar no lloro, socialmente conocida como “Los Victorinos”, que narra la historia de tres personajes con nombres similares, lo que ha añadido una dimensión simbólica al dolor colectivo que atraviesa la población.

Dicha telenovela fue producida por RTI Televisión en 1991 para la televisión colombiana. Basada en la novela de Miguel Otero Silva, la producción contó con 24 episodios transmitidos inicialmente por Canal Uno. El formato fue realizado en video estándar y audio mono, con dirección de Pepe Sánchez.

La serie se grabó principalmente en locaciones urbanas de Bogotá. El guion adaptó la historia original y desarrolló un drama social orientado a la crítica política y problemas de la época. El elenco contó con Julián Román, Ramiro Meneses y Gregorio Pernía.