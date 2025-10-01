Sin la presencia de Petro, Carlos Camargo se posesionó como nuevo magistrado de la Corte Constitucional: “El tribunal debe ser más fuerte en tiempos de polarización”

Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional - crédito Colprensa

En la mañana del miércoles 1 de octubre de 2025, Carlos Camargo Assis tomo posesión como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, acto que se desarrolló en el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá.

La ceremonia, celebrada en la Sala plena, estuvo presidida por la magistrada Paola Andrea Meneses, vicepresidenta de la Corte, quien tomó el juramento a Camargo, en reemplazo de José Fernando Reyes.

El acto contó con la presencia de diversas autoridades, aunque se notó la ausencia del presidente Gustavo Petro, quien ha manifestado críticas a la elección de Camargo, y del presidente de la corporación, Jorge Enrique Ibáñez, quien no asistió por motivos de salud.

Durante la ceremonia, la magistrada Natalia Ángel entregó a Camargo el escudo que simboliza la pertenencia al tribunal y subrayó que la función de un juez constitucional es “salvaguardar los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución”.

En su intervención, la magistrada Meneses subrayó la complejidad del contexto actual, caracterizado por el auge de discursos de odio y ataques a las instituciones.

"En medio de estos tiempos desafiantes en los que las guerras, los conflictos, la polarización, los discursos de odio, los populismos y el quebrantamiento de las normas, incluso por parte de las autoridades, se han convertido en una estrategia común para socavar el Estado de derecho”, declaró la vicepresidenta de la Corte.

Por su parte, Carlos Camargo expresó su compromiso de ejercer como un juez que reconoce la diversidad del país y se acerca a los conflictos con sensibilidad humana.

“La Constitución no pertenece a una élite ni a una región, pertenece al pueblo entero. La tarea no será fácil. En tiempos de polarización, la tentación del poder, de someter a las instituciones es más fuerte. Precisamente, por eso la Corte debe ser firme”, expresó el nuevo magistrado.

La llegada de Camargo a la Corte Constitucional se produjo tras un proceso de elección liderado por el Senado de la República.

El pasado 3 de septiembre, la Plenaria del Senado le otorgó 62 votos de 103 posibles, lo que permitió completar la integración del tribunal tras la culminación de los periodos constitucionales de varios magistrados.