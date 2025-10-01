Pelea entre Armando Benedetti y Eduardo Montealegre generó una oleada de reacciones: “Un gobierno de bandidos”

- crédito Uniminuto/Hugo Sierra/Presidencia

Las tensiones internas en el gabinete del presidente Gustavo Petro quedaron expuestas tras la filtración de mensajes en el chat oficial de ministros, donde el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dirigió acusaciones de gravedad contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El cruce de palabras, revelado por La W Radio, mostró cómo las diferencias personales y políticas escalaron hasta el punto de poner en entredicho la cohesión del equipo de gobierno.

El punto de quiebre se produjo durante una discusión sobre el proyecto de paz total. Montealegre advirtió que la oposición intentaba retrasar el trámite legislativo. Tras ello, Montealegre insistió en calificar a Benedetti de “tibio” y lo acusó de buscar protagonismo mediático en detrimento del trabajo colectivo.

La nueva fractura interna en el Gobierno de Gustavo Petro generó todo tipo de reacciones en el sector político colombiano, especialmente en los sectores de oposición.

Una de ellas fue la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en la que, de forma irónica, cuestionó que los dos funcionarios continúen desempeñando sus labores en el Ejecutivo.

“Estos son los personajes que dicen gobernar este país. #ColombiaEsMásQuePetro (sic)”, comentó la congresista en su cuenta de X.

Así mismo, el concejal Daniel Briceño recalcó una de las frases filtradas a la opinión pública, considerando que los dos ministros estarían envueltos en actos ilegales.

“El bandido de Eduardo Montealegre le dice en el chat de ministros al bandido de Armando Benedetti que pronto irá preso. Un gobierno de bandidos que trabajan por beneficiar a bandidos”, comentó.