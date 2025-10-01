Defensa de Nicolás Petro solicita aplazar audiencia de imputación y pide nueva fecha después del 8 de noviembre

El abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, argumentó que su agenda judicial le impide asistir a la diligencia prevista para el 1 de octubre - crédito @razonmasfe/X - @nicolaspetrob/X

La defensa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, solicitó aplazar la audiencia de imputación de cargos en su contra hasta noviembre.

El abogado Alejandro Carranza presentó un escrito de tres páginas dirigido al Complejo Judicial de Barranquilla, donde expuso que no podrá asistir a la diligencia original, prevista para el miércoles 1 de octubre de 2025, debido a compromisos previos en su agenda profesional.

En el oficio remitido a las autoridades judiciales, Carranza explicó que su agenda solo le permitiría asumir la defensa de Petro después del 8 de noviembre.

El defensor recordó que desde principios de septiembre comunicó su imposibilidad de asistir en la fecha pautada para la diligencia judicial.

“Conforme al poder radicado el 8 de septiembre de 2025, solicito amablemente la reprogramación de la audiencia fijada para el 1 de octubre de 2025”, manifestó Carranza.