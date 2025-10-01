Colombia

Defensa de Nicolás Petro solicita aplazar audiencia de imputación y pide nueva fecha después del 8 de noviembre

El abogado Alejandro Carranza notificó desde inicios de septiembre sobre los impedimentos para ejercer la defensa en la fecha señalada “por compromisos previos en su agenda profesional”

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
El abogado de Nicolás Petro,
El abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, argumentó que su agenda judicial le impide asistir a la diligencia prevista para el 1 de octubre - crédito @razonmasfe/X - @nicolaspetrob/X

La defensa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, solicitó aplazar la audiencia de imputación de cargos en su contra hasta noviembre.

El abogado Alejandro Carranza presentó un escrito de tres páginas dirigido al Complejo Judicial de Barranquilla, donde expuso que no podrá asistir a la diligencia original, prevista para el miércoles 1 de octubre de 2025, debido a compromisos previos en su agenda profesional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el oficio remitido a las autoridades judiciales, Carranza explicó que su agenda solo le permitiría asumir la defensa de Petro después del 8 de noviembre.

El defensor recordó que desde principios de septiembre comunicó su imposibilidad de asistir en la fecha pautada para la diligencia judicial.

Conforme al poder radicado el 8 de septiembre de 2025, solicito amablemente la reprogramación de la audiencia fijada para el 1 de octubre de 2025”, manifestó Carranza.

Temas Relacionados

Nicolás PetroHijo de Nicolás PetroAlejandro CarranzaImputación de cargos a Nicolás PetroAudiencia a Nicolás PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Paloma Valencia volvió a lanzar duras críticas contra Gustavo Petro: “Este país no puede dejar que un presidente pretenda que asesinen a la oposición”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático recalcó que interpondrá acciones legales contra el mandatario colombiano: “Es un presidente irresponsable y fracasado”

Paloma Valencia volvió a lanzar

Según estudio María Fernanda Cabal y Vicky Dávila son las candidatas con más menciones en redes sociales

Cabal y Dávila dominan las menciones en plataformas sociales y medios digitales, y se consolidan como figuras clave en la carrera presidencial, según el informe de la Universidad Ean y Odem

Según estudio María Fernanda Cabal

Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

El cuadro bogotano le ganó 2 a 1 de visitante al Medellín en el Atanasio Girardot, pero el Poderoso de la Montaña espera revertir el marcador en El Campín

Santa Fe vs. Medellín EN

Euro a peso colombiano en este inicio de mes: precio de apertura

El Banco Central Europeo mantuvo una presencia activa con declaraciones de varios de sus miembros, incluida la presidenta Christine Lagarde, quien reiteró la necesidad de prudencia en la política monetaria

Euro a peso colombiano en

Jefe de Los Costeños estaría pidiendo traslado de Cómbita a otro centro de reclusión para iniciar acciones de paz

El representante del Estado en las conversaciones con estos grupos criminales confirmó que para que las interacciones se continúen dando, desde la parte de estas bandas se han hecho algunas peticiones

Jefe de Los Costeños estaría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Este sería el nuevo romance

Este sería el nuevo romance de Claudia Bahamón: llamaron la atención con varias muestras de amor en el detrás de cámaras de ‘Miss Universe’

Valentino Lázaro habría admitido en un ‘live’ que le tiene temor a Marcela Reyes: “No me da miedo admitir las cosas”

Yina Calderón aseguró que Juan David Tejada ya tiene nueva pareja y el ex de Aida Victoria, le respondió: “No me cabe una moza más”

Aida Victoria Merlano habló del impacto a sus finanzas después de la ruptura con Juan David Tejada: “No he terminado de pagar el colchón”

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre su primera baja: Lola Young canceló todos sus conciertos

Deportes

Santa Fe vs. Medellín EN

Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

Corte Constitucional ordena a liga de Voleibol en Colombia a modificar reglas sobre deportistas trans: no podrán ser excluidas

Esta es la fecha en la que se publicará la lista de jugadores convocados a la selección Colombia para los partidos contra México y Canadá

Así reaccionaron José Mourinho y los hinchas al autogol de Richard Ríos con Benfica: “Uno de los peores fichajes que ha hecho el club”

Barcelona vs. PSG, hora y dónde ver en Colombia el partido estelar de la Champions League