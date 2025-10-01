Concejal Daniel Briceño afirmó que Petro es un hipócrita al igual que muchos actores e influenciadores: “Hoy lloran por Palestina, pero callan por Cauca, Putumayo y Arauca”

Concejal Daniel Briceño se despachó contra el presidente Gustavo Petro - crédito @Danielbricen/X - Cancillería

El abogado y concejal de Bogotá Daniel Briceño lanzó fuertes críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro por la manera en que aborda la crisis de seguridad en varias regiones del país.

En una intervención ante el programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, en alianza con Red +, Briceño denunció que en Colombia se registraron 232 masacres recientes “absolutamente ignoradas”, mientras el Ejecutivo enfoca su agenda política en asuntos internacionales como la situación de Palestina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según Briceño, durante la administración de Iván Duque, la atención prestada al conflicto entre Rusia y Ucrania fue cuestionada por el entonces candidato Petro, quien reclamaba la indiferencia ante la situación de Arauca.

El concejal sostuvo que hoy ocurre “lo mismo”, ya que, a su juicio, “no salen los actores ni activistas con los hashtags diciendo: ‘Nos están matando’. Aquí ya no hay marchas, aquí ya no hay protestas”.

Daniel Briceño llamó a Gustavo Petro "hipócrita" - crédito @Danielbricen

Briceño señaló la ausencia de manifestaciones recientes en defensa de regiones como Cauca, Putumayo y Arauca, pese a la persistencia de la violencia.

La crítica de Daniel Briceño también se centró en el desempeño del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, a quien calificó como “el ministro de ICOPOR”, cuestionando la falta de acciones frente al elevado número de masacres.

“Con 232 masacres, yo creo que cualquier ministro ya no estaría en su cargo, pero nadie responde”, expresó el concejal.

Briceño acusó a Petro de falta de coherencia al señalar: “Petro es un hipócrita, al igual que muchos actores e influenciadores. Hoy lloran por Palestina, pero callan por Cauca, Putumayo y Arauca”.

El concejal criticó la política de “paz total” defendida por el actual gobierno, asegurando que, mientras esta no avanza, la violencia continúa y las autoridades optan por ignorarla.

Frente a esto, Briceño destacó que el presidente Petro permanece activo en el escenario internacional, mientras las cifras de violencia siguen aumentando en varios departamentos del país.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño hizo fuertes señalamientos al gobierno de Gustavo Petro - crédito Concejo de Bogotá