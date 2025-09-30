Colombia

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para llegar a más personas y países

Por Infobae Noticias

Si no sabes qué más
Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público colombiano.

Lo más escuchado

1. LOS CACORROS USAN KLEIMOND

Kris R.

LOS CACORROS USAN KLEIMOND se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Kris R. está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. COMO OREO

Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums

El sencillo más reciente de Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums ya se vislumbra como un nuevo clásico. COMO OREO entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block)

Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L

YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block) no para de sonar en el streaming, tras ascender 3 puestos en las listas de favoritos y situarse en el tercer lugar.

4. top diesel

Beéle

El sencillo de Beéle pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el cuarto lugar, lo que apunta a que va de salida.

5. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a W Sound, Beéle y Ovy On the Drums. Quizás por esto es que La Plena (W Sound 05) debuta en el ranking directamente en el quinto lugar.

6. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido de Beéle va en descenso: ya llega a la sexta posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 5.

7. Moscow Mule

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Moscow Mule, debute en el séptimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. quédate

Beéle

Esta es la canción de Beéle que se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Tití Me Preguntó, entra directamente al noveno puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

10. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

PERRO NEGRO de Bad Bunny y Feid se encuentra en décimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 9.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.

