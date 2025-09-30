Colombia

Murió bebé de 11 meses en centro infantil de La Calera: autoridades investigan en el caso

Parientes del menor de edad fallecido en un centro de estimulación temprana en el departamento de Cundinamarca exigen esclarecer las causas del incidente

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

El centro trasladó al bebé
El centro trasladó al bebé al hospital en un vehículo particular, donde ingresó sin signos vitales - crédito Europa Press

La muerte de un bebé de 11 meses en un centro de estimulación temprana de La Calera, Cundinamarca, ha generado conmoción en la comunidad y una investigación judicial en curso.

El incidente ocurrió en la mañana del lunes 29 de septiembre, cuando el pequeño sufrió un percance de salud en el jardín infantil privado Art Kids, centro de desarrollo integral donde recibía cuidados.

Una docente del establecimiento lo trasladó en un vehículo particular al Centro de Salud de La Calera, donde ingresó sin signos vitales, según un comunicado del centro asistencial.

Los médicos intentaron reanimarlo durante aproximadamente treinta minutos, pero finalmente se declaró la muerte del menor.

Familiares denuncian posible manipulación de
Familiares denuncian posible manipulación de pruebas y cierre abrupto del centro tras el incidente - crédito Redes sociales

La comunidad continúa consternada ante la situación, especialmente porque varios padres y habitantes de La Calera han manifestado su inquietud ante versiones de qué personal del jardín pudo intervenir la escena, lo que motivó reclamos para que se esclarezca si existió algún intento de alterar pruebas o entorpecer la investigación.

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Entre los aspectos que se analizan figuran las condiciones de atención que recibían los menores, el estado de las instalaciones y la información disponible sobre el momento en que se presentó la emergencia.

¿Qué dice la familia del bebé fallecido?

Los parientes del pequeño, identificado como Liam Gael, denunció públicamente presunta negligencia en la atención de la emergencia por parte del personal del jardín. La madre declaró que observó rastros de sangre en el cuerpo de su hijo, un hecho que hasta ahora no tiene explicación clara y que añade interrogantes sobre las causas que condujeron al paro cardiorrespiratorio.

Además, Jonathan Rodríguez, tío del menor, afirmó a Noticias Caracol que tras el incidente, los funcionarios del centro retiraron avisos, entregaron a los demás niños a sus padres y cerraron la sede “sin dar mayores explicaciones”, insinuando incluso posibles irregularidades y manipulación de pruebas en el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Los médicos intentaron reanimarlo durante
Los médicos intentaron reanimarlo durante aproximadamente media hora, pero finalmente debieron declarar el fallecimiento del niño - crédito Freepik

Respuesta de las autoridades

La Secretaría de Educación anunció una revisión de los documentos y licencias de funcionamiento del centro de estimulación temprana. Según se pudo establecer, en este establecimiento se atendía a niños de entre cero y cuatro años, aunque aún no se ha precisado cuántos menores acudían diariamente.

La titular de la Secretaría de Educación del municipio de La Calera, Mayerli Moreno, explicó a Noticias Caracol que, al tratarse de un centro de desarrollo integral, la jurisdicción para su control y fiscalización corresponde al departamento de Cundinamarca y no al municipio.

Moreno detalló que “La Calera es un municipio de educación no certificada, es decir, que todas las acciones de inspección y control están a cargo de la Gobernación de Cundinamarca. Es la Gobernación la que da las licencias de funcionamiento para este tipo de jardines oficiales y privados que se rigen bajo la ley 115”.

Sin embargo, Moreno precisó que la normativa vigente solo abarca recintos de cuidado para niños de tres años en adelante, por lo que el centro donde falleció Liam está catalogado como un “centro de comercio” y, en consecuencia, no está obligado a cumplir la regulación bajo el control de la Gobernación.

