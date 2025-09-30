Gustavo Petro respondió a Paloma Valencia luego de que lo criticara por su visita a Estados Unidos: “Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”

El mandatario colombiano utilizó su cuenta de X para señalar a la senadora por supuesta complicidad en la muerte de 6.402 jóvenes, en medio de un debate sobre su intervención en Nueva York - crédito Colprensa/Presidencia

En una tarima improvisada en una calle de Nueva York, megáfono en mano, Gustavo Petro, quien estaba como invitado oficial a la Asamblea General de las Naciones Unidas, llamó a las tropas de Estados Unidos a desobedecer las órdenes de su comandante en jefe, Donald Trump. Este episodio marcó una postura directa del mandatario colombiano, quien intervino sin rodeos ante el público internacional.

Las acciones de Gustavo Petro han provocado múltiples críticas de la oposición.

En ese contexto, la senadora Paloma Valencia cuestionó al mandatario en TVA Noticias, lo que llevó a una respuesta directa de Petro en su cuenta de X, que la acusó de haber sido cómplice en la muerte de varios jóvenes haciendo referencia a los llamados falsos positivos, señalando que “fue responsable por los crímenes cometidos contra 6.402 jóvenes”.

La senadora Paloma Valencia expresó su rechazo en TVA Noticias.

“Es bochornoso que un presidente de un país democrático vaya a otro país a decirle al ejército que no obedezca al comandante en jefe. Eso es una falta de respeto. Imagine, Petro aquí estaba bravo porque los alcaldes viajaban al exterior para evitar la descertificación. Y a él se le ocurre pararse en Nueva York a decirle al ejército de Estados Unidos que desconozca al presidente Trump”, dijo.

En respuesta a las críticas, Gustavo Petro afirmó que lo vergonzoso es que los mandatarios no exijan a sus ejércitos evitar crímenes contra la humanidad. Además, dirigió un señalamiento directo a Paloma Valencia, acusándola de complicidad en graves violaciones a los derechos humanos.

“Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, respondió el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego en su mensaje de la red social X.

En cuanto a las declaraciones de la senadora Paloma Valencia en TVA Noticias, en dicho espacio también cuestionó el liderazgo de Gustavo Petro, asegurando que antepone sus intereses personales y busca parecerse a figuras como Chávez o Castro.

Además, criticó que el mandatario prioriza asuntos internacionales por encima de los problemas de Colombia.

“Es una vergüenza. Es un tipo que pone por encima de los intereses de este país sus vanidades para tratar de parecerse a Chávez o a Castro, que no se parece en nada, porque él es un mediocre. Petro en lo que está es en tratar de hacer show. Él vive más preocupado por Gaza que por el Cauca, vive más preocupado por lo que pasa en los países lejanos que lo que pasa en el propio país”, comentó la congresista perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta en la red social X.

La legisladora concluyó su intervención cuestionando el impacto de las políticas del presidente y advirtiendo sobre el aumento de la violencia en el país: “¿No se ha dado cuenta que por cada cien colombianos hay ocho que están perdiendo la vida por sus políticas, que no morían en el Gobierno Duque? Él ha dejado crecer el índice de homicidio, de extorsión, de secuestro. Nos tiene a sus hijos nuevamente en el miedo. Es un presidente que parece más amigo de los criminales que amigo de los ciudadanos”.

Aunque estas no han sido las únicas palabras recientes de Valencia cuestionando al presidente de la República. En otro de sus mensajes de X arremetió en contra de Gustavo Petro por la revocatoria de su visa a Estados Unidos. “Presidente, no le quitaron la visa por sus palabras en la ONU, que ante una escasa audiencia pasaron sin pena ni gloria. Como presidente de Colombia, usted no puede ir a otro país y, en una plaza pública, invitar al ejército a desconocer a su comandante en jefe”, dijo.

Y agregó: “Fue un capricho ramplón y narcisista con el que nos faltó el respeto a los colombianos y falló en sus responsabilidades básicas como jefe de Estado. #Petro ”