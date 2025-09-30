Colombia

Gustavo Petro respondió a Paloma Valencia luego de que lo criticara por su visita a Estados Unidos: “Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”

El presidente colombiano respondió a críticas de la senadora tras su visita a EE. UU., señalando su presunta responsabilidad en crímenes contra miles de jóvenes durante el conflicto armado

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El mandatario colombiano utilizó su
El mandatario colombiano utilizó su cuenta de X para señalar a la senadora por supuesta complicidad en la muerte de 6.402 jóvenes, en medio de un debate sobre su intervención en Nueva York - crédito Colprensa/Presidencia

En una tarima improvisada en una calle de Nueva York, megáfono en mano, Gustavo Petro, quien estaba como invitado oficial a la Asamblea General de las Naciones Unidas, llamó a las tropas de Estados Unidos a desobedecer las órdenes de su comandante en jefe, Donald Trump. Este episodio marcó una postura directa del mandatario colombiano, quien intervino sin rodeos ante el público internacional.

Las acciones de Gustavo Petro han provocado múltiples críticas de la oposición.

En ese contexto, la senadora Paloma Valencia cuestionó al mandatario en TVA Noticias, lo que llevó a una respuesta directa de Petro en su cuenta de X, que la acusó de haber sido cómplice en la muerte de varios jóvenes haciendo referencia a los llamados falsos positivos, señalando que “fue responsable por los crímenes cometidos contra 6.402 jóvenes”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La senadora Paloma Valencia expresó su rechazo en TVA Noticias.

“Es bochornoso que un presidente de un país democrático vaya a otro país a decirle al ejército que no obedezca al comandante en jefe. Eso es una falta de respeto. Imagine, Petro aquí estaba bravo porque los alcaldes viajaban al exterior para evitar la descertificación. Y a él se le ocurre pararse en Nueva York a decirle al ejército de Estados Unidos que desconozca al presidente Trump”, dijo.

En respuesta a las críticas, Gustavo Petro afirmó que lo vergonzoso es que los mandatarios no exijan a sus ejércitos evitar crímenes contra la humanidad. Además, dirigió un señalamiento directo a Paloma Valencia, acusándola de complicidad en graves violaciones a los derechos humanos.

Gustavo Petro contestó a críticas
Gustavo Petro contestó a críticas de Paloma Valencia - crédito @petrogustavo

“Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, respondió el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego en su mensaje de la red social X.

En cuanto a las declaraciones de la senadora Paloma Valencia en TVA Noticias, en dicho espacio también cuestionó el liderazgo de Gustavo Petro, asegurando que antepone sus intereses personales y busca parecerse a figuras como Chávez o Castro.

Además, criticó que el mandatario prioriza asuntos internacionales por encima de los problemas de Colombia.

“Es una vergüenza. Es un tipo que pone por encima de los intereses de este país sus vanidades para tratar de parecerse a Chávez o a Castro, que no se parece en nada, porque él es un mediocre. Petro en lo que está es en tratar de hacer show. Él vive más preocupado por Gaza que por el Cauca, vive más preocupado por lo que pasa en los países lejanos que lo que pasa en el propio país”, comentó la congresista perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta en la red social X.

Paloma Valencia cuestionó al presidente
Paloma Valencia cuestionó al presidente Gustavo Petro por su viaje a Estados Unidos - crédito @PalomaValenciaL

La legisladora concluyó su intervención cuestionando el impacto de las políticas del presidente y advirtiendo sobre el aumento de la violencia en el país: “¿No se ha dado cuenta que por cada cien colombianos hay ocho que están perdiendo la vida por sus políticas, que no morían en el Gobierno Duque? Él ha dejado crecer el índice de homicidio, de extorsión, de secuestro. Nos tiene a sus hijos nuevamente en el miedo. Es un presidente que parece más amigo de los criminales que amigo de los ciudadanos”.

Aunque estas no han sido las únicas palabras recientes de Valencia cuestionando al presidente de la República. En otro de sus mensajes de X arremetió en contra de Gustavo Petro por la revocatoria de su visa a Estados Unidos. “Presidente, no le quitaron la visa por sus palabras en la ONU, que ante una escasa audiencia pasaron sin pena ni gloria. Como presidente de Colombia, usted no puede ir a otro país y, en una plaza pública, invitar al ejército a desconocer a su comandante en jefe”, dijo.

Este es uno de los
Este es uno de los mensajes de la senadora Paloma Valencia, en el que hizo énfasis en la pérdida de la visa norteamericana por parte del presidente Gustavo Petro - crédito @PalomaValenciaL/x

Y agregó: “Fue un capricho ramplón y narcisista con el que nos faltó el respeto a los colombianos y falló en sus responsabilidades básicas como jefe de Estado. #Petro ”

Temas Relacionados

Paloma ValenciaGustavo PetroFalsos positivosTensión entre Colombia y Estados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Uribe acusa a Petro de provocar ataques contra Paloma Valencia y recuerda el magnicidio de Miguel Uribe como antecedente: “Incitan a bandidos”

El expresidente rechazó que Gustavo Petro señalara a Paloma Valencia de ser “cómplice” de los falsos positivos y advirtió que esas acusaciones pueden alentar agresiones contra la senadora

Uribe acusa a Petro de

Alias Stefanía, señalada de violar el círculo de seguridad de Petro combatió al Tren de Aragua y fue conductora de Uber

El proceso judicial revela conexiones entre fuentes civiles, fuerzas armadas y organizaciones delictivas, mientras la acusada defiende su trayectoria y denuncia ser víctima de una injusticia

Alias Stefanía, señalada de violar

Exministro José Manuel Restrepo explicó las implicaciones para Colombia de la renuncia del ministro de Hacienda a la visa de EE. UU.: “Pierde Colombia”

El exministro de Hacienda dejó claro que no está de acuerdo con la renuncia de Germán Ávila a la visa de EE. UU., porque la mayoría de los créditos públicos se obtienen en instituciones de ese país

Exministro José Manuel Restrepo explicó

Daniel Quintero contestó a mensaje de Vicky Dávila llamando “amenaza” a precandidatos del Pacto Histórico: “Estimada vendepatria, la izquierda está unida y eso te asusta”

El intercambio entre el aspirante del Pacto Histórico y la comunicadora escaló luego de la publicación de una foto con los precandidatos, avivando el debate sobre la unidad de la izquierda colombiana

Daniel Quintero contestó a mensaje

Gustavo Bolívar criticó presencia de Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico y el precandidato le hizo una invitación: “Espero sentarnos a tomar un café”

El exalcalde de Medellín y hoy precandidato presidencial recalcó que su presencia en la contienda electoral responde a su defensa del Gobierno de Gustavo Petro

Gustavo Bolívar criticó presencia de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate se refirió a

Melissa Gate se refirió a los mensajes de odio que recibe en redes: “Los envidiosos también me motivan”

Yina Calderón lanza advertencia a Westcol sobre seguridad para su pelea con Andrea Valdiri: “Que las cosas sean justas”

Yina Calderón le dio regalo a Westcol y la reacción del ‘streamer’ desató comentarios en las redes sociales: “Nada de picos ni tocaditas”

Marcela Reyes volvió a las redes para darle mensaje a sus seguidores tras el asesinato de su exesposo B King: “Estoy de regreso”

Karina García confirmó el fin de su relación con Altafulla y pidió respeto por la decisión: “No soy capaz de sostener una mentira”

Deportes

Cuándo volverá a jugar la

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: la Tricolor puede clasificar a los octavos de final

Jordan Barrera, figura de la selección Colombia, explicó por qué reaccionó con molestia al árbitro ante Arabia Saudita: “No entendía inglés”

La selección Colombia es líder del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 tras la victoria contra Arabia Saudita: así va la tabla de posiciones

Así fue presentado Jorge Bava, extécnico de Independiente Santa Fe, en Cerro Porteño de Paraguay: “Ya está en el barrio”

Leyenda del Barcelona entregó detalles del fallido fichaje de Luis Díaz por el cuadro catalán: “Fue difícil”