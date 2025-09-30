Colombia

Federación de Cafeteros rechazó protestas en la Universidad Pedagógica que terminaron con vandalismo en conjuntos residenciales

Los mensajes de odio fueron protagonistas de la jornada, por lo que las estructuras terminaron afectadas

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
El acto fue ampliamente rechazado por los residentes de los edificios afectados - crédito X

Durante la tarde del 29 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una manifestación en el norte de Bogotá, que derivó en una serie de actos vandálicos y la aparición de mensajes de odio en edificios residenciales y comerciales, lo que alteró la tranquilidad de varios sectores de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la protesta, que había iniciado de manera pacífica en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica, se transformó en una jornada marcada por bloqueos, daños a la propiedad y consignas que desataron preocupación entre los habitantes de la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante este panorama se pronunció German Bahamón Jaramillo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, que expresó su rechazo contundente a los hechos vandálicos registrados en Bogotá, calificando de “inadmisibles” los ataques y daños cometidos por “facinorosos y desadaptados sociales” contra bienes públicos y privados, así como contra la movilidad y el sentido de normalidad de la población.

Bahamón Jaramillo destacó la importancia del trabajo honesto y la libre circulación, reiterando el llamado de la organización a garantizar el orden y la ciudadanía, rechazando las vías de hecho y la violencia.

“Cuando atacan la institucionalidad, lo que realmente se pone en riesgo es la vida y la prosperidad de millones que dependen del campo”, señaló.

La publicación a través de X finalizó con un mensaje de esperanza: “Solo defendiendo la vida y el respeto podemos cosechar la prosperidad que el país merece”. El dirigente reiteró el compromiso de la FNC con el trabajo diario por la prosperidad de Colombia.

La publicación recibió apoyo por
La publicación recibió apoyo por parte de los residentes del sector y las empresas allí ubicadas - crédito @GermanBahamon / X

Así se vivió la tensa jornada

La Secretaría Distrital de Movilidad reportó que los bloqueos comenzaron alrededor de las 2:00 p. m. en la calle 72, en inmediaciones de la Universidad Pedagógica, donde en varias oportunidades se han presentado situaciones de este tipo.

A medida que avanzaba la movilización, los manifestantes se desplazaron por la Autopista Norte hasta la calle 82, en dirección sur-norte, uno de los sectores más exclusivos de la capital del país.

En medio de este trayecto, sujetos encapuchados, que portaban banderas y aerosoles, se dirigieron hacia la carrera 11 entre calles 79 y 85, donde se registraron daños en paredes de conjuntos residenciales, locales comerciales y paraderos de buses.

La protesta se presentó en
La protesta se presentó en inmediaciones a la Universidad Pedagógica - crédito @BogotaTransito/X

Las redes sociales difundieron imágenes y videos que se convirtieron en ejemplo de la magnitud de los daños. En uno de los episodios más notorios, los encapuchados dejaron la frase “Muerte al burgués” en la fachada de un edificio ubicado en la carrera 5 con calle 73. Aunque los grafitis no se limitaron a propiedades comerciales, sino que también afectaron viviendas particulares, generando preocupación entre los residentes de la zona.

El sistema de transporte TransMilenio informó sobre afectaciones en sus servicios debido a los bloqueos. Sin embargo, a las 3:34 p. m., la entidad comunicó que la manifestación ajena a la operación había finalizado en la Universidad Pedagógica, permitiendo la reanudación del paso vehicular y el restablecimiento de las rutas habituales de TransMiZonal.

Los encapuchados dejaron mensajes en
Los encapuchados dejaron mensajes en bienes públicos y privados - crédito X

Se cancelan los desvíos y las rutas TransMiZonal retoman sus recorridos habituales”, detalló la empresa de transporte a través de sus canales oficiales, debido a que la manifestación afectó una de las zonas más concurridas de la ciudad.

A su vez, la Secretaría de Gobierno aseguró que la movilización llevaba por nombre la “Marcha Carnaval de la Cumbre Nacional Popular”. Frente a los disturbios, la entidad destacó la presencia de un equipo de diálogo social que mantuvo “asistencia permanente con los manifestantes y participantes con el fin de controlar acciones de mayor nivel”, en un intento por evitar una escalada de violencia y preservar el orden público.

Ante el panorama de violencia y vandalismo, las autoridades permanecieron en el lugar de los hechos para monitorear la situación y garantizar la seguridad en los sectores afectados.

Temas Relacionados

Universidad PedagógicaProtestaVandalismoManifestaciónMovilidad en BogotáEncapuchadosColombia-Noticias

Más Noticias

Protesta estudiantil frente a la Universidad Pedagógica en Bogotá terminó en actos vandálicos: dañaron bienes públicos y privados

Encapuchados avanzaron por una exclusiva zona de Bogotá, dañando las fachadas de varios edificios

Protesta estudiantil frente a la

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: la Tricolor debuta en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La “amarilla” clasificó a la Copa del Mundo tras terminar en el tercer puesto del Sudamericano Conmebol Sub-20, con Neiser Villarreal como gran figura

Colombia vs. Arabia Saudita -

Ramo, fabricante de Chocoramo, le contestó a Frisby España por la malteada que lanzó con sabor al reconocido ponqué

La compañía colombiana intervino en la nueva controversia que surgió a través del nuevo producto que incorporó en su menú la cadena de restaurantes española, envuelta en un pleito con Frisby S.A. BIC de Colombia

Ramo, fabricante de Chocoramo, le

Transportadores de carga de Bogotá podrán acceder a beneficios: conozca todos los detalles del programa Foncarga

La iniciativa ofrece apoyos económicos y créditos para modernizar la flota de carga, promoviendo tecnologías limpias y reduciendo emisiones contaminantes en la capital

Transportadores de carga de Bogotá

Tragedia en Bahía Solano: tres turistas murieron ahogados en las playas y uno más está desaparecido

Autoridades locales confirmaron el deceso de tres visitantes durante una jornada de baño en El Valle, mientras continúa la búsqueda de una persona desaparecida y se refuerzan los llamados a la prevención en la zona

Tragedia en Bahía Solano: tres
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Duro golpe a las disidencias

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Carla Giraldo y ‘el Jefe’ encienden la emoción por ‘La casa de los famosos Colombia 3′: el público elegirá a los participantes

Westcol rechazó supuestos intentos de acercamiento de Yina Calderón y la DJ le respondió: “Físicamente no es mi tipo”

Mamá de B King rechazó señalamientos tras su asesinato en México y denunció campaña difamatoria: “Intentan ensuciar su memoria con mentiras”

Shakira y Jennifer López felicitaron a Bad Bunny por su selección para el show de medio tiempo del ‘Super Bowl 2026’: “Aquí va mi gente latina”

Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: la Tricolor debuta en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Blessd habría ofrecido más de 10 millones de dólares para comprar equipo de la Liga Betplay Dimayor: de cuál se trata

Independiente Santa Fe dio a conocer sus convocadas para la Copa Libertadores femenina: tendrá una baja sensible

Referente de Millonarios fue visto movilizándose en un “carrito” para personas con discapacidad tras sufrir fuerte lesión

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández igualó registro de Luis Díaz en el fútbol europeo durante el 2025