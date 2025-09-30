Colombia

Alfredo Saade no renunciará a la visa de Estados Unidos en apoyo a Petro: “Llevo a mis nietos a Disney World”

El precandidato presidencial aseguró que no tiene intenciones de seguir los pasos de algunos de los integrantes del gabinete ministerial

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Alfredo Saade reconoció la
Alfredo Saade reconoció la importancia que tiene la visa estadounidense en su vida privada - crédito Santiago Saldarriaga/AP y Colprensa

El retiro de visas a miembros del gabinete de Gustavo Petro y la propia cancelación del visado estadounidense al presidente colombiano intensificaron la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia.

La decisión de la administración de Donald Trump de revocar el documento a Petro se produjo tras sus polémicas declaraciones en favor de Palestina y lo que Washington calificó como “actos imprudentes e incendiarios” durante una manifestación en Nueva York.

En la más reciente sesión del Consejo de Ministros transmitida, el 29 de septiembre de 2025, por la televisión pública, Petro aprovechó para lanzar duras críticas contra Trump, acusándolo de supuesta complicidad en el conflicto de Gaza. “Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel y su Ejército no lo debe obedecer”, expresó el mandatario colombiano en ese foro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La reacción del gabinete no se hizo esperar. La canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciaron que renunciaban a sus visas estadounidenses en solidaridad con el presidente. Por su parte, el ministro de Minas, Edwin Palma, y la principal asesora presidencial, Angie Rodríguez, informaron que recibieron notificaciones electrónicas de la embajada de Estados Unidos comunicándoles la cancelación de sus visados.

No todos los funcionarios o figuras cercanas al Gobierno colombiano adoptaron la misma posición. El precandidato presidencial Alfredo Saade considera necesaria la visa estadounidense.

Según Saade, acaba de recibir la renovación del documento, por lo que no tiene intenciones de seguir los pasos de algunos de los integrantes del gabinete ministerial.

“A mí me acaban de entregar mi visa. Yo tengo, con esta (renovación) 10 años más que me dieron, creo que cumplo 30 años con visa o 25 años. Pero a mí me acaban de entregar mi visa y, mire, al presidente Petro se le ha apoyado de mil y unas maneras”, dijo a Caracol Radio, dejando claro que no renunciará al documento.

El precandidato presidencial aseguró que
El precandidato presidencial aseguró que no tiene intenciones de seguir los pasos de algunos de los integrantes del gabinete ministerial - crédito Colprensa

Saade argumentó su decisión en términos personales: “Yo tengo nietos que llevo a Disney World, como los llevo a Europa, como nos encanta el Caribe, como vamos al Chocó a buscar ríos. Apenas nos abren la puerta, buscamos un río, buscamos una playa; tengo unos nietos por quien vivir, mi hijo mayor ya tiene 40 años, entonces yo tengo nietos por quien vivir”.

Gustavo Bolívar tampoco renunciará a visa norteamericana por apoyar a Petro

Gustavo Bolívar aseguró que por
Gustavo Bolívar aseguró que por Petro ha sacrificado muchas cosas pero la familia no - crédito Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia - crédito Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia

Gustavo Bolívar se ha diferenciado de la postura de sus colegas de renunciar a la visa norteamericana. De hecho, fue enfático al rechazar esa opción. “No, por ningún motivo, porque son cosas distintas. Yo tengo un hijo en Estados Unidos y eso sería renunciar a mi hijo. Y yo por Petro he renunciado a mil cosas, pero a un hijo tampoco, hasta allá no me llega el fanatismo”, declaró Bolívar al medio citado.

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) explicó que su vínculo afectivo y la relación con su hijo en Estados Unidos son determinantes para conservar la visa.

Para Gustavo Bolívar, su familia
Para Gustavo Bolívar, su familia está por encima de cualquier ideología política - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

“Yo necesito ir a abrazar a mi hijo. Cada mes por lo menos o cada 15 días paso temporadas allá porque yo no puedo abandonar a mi hijo. O sea, las personas que por algún motivo abandonan sus familias, pues están cometiendo un error muy grande”, manifestó.

Bolívar subrayó que su apoyo a Petro ha implicado sacrificios personales y profesionales, pero estableció un límite claro en lo que respecta a su vida familiar. “Yo sigo sacrificando por Petro lo que me toque: capital, tiempo, tranquilidad y lo que sea, pero a la familia no, eso no tendría ninguna presentación”, reiteró.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAlfreedo SaadeVisaPetro VisaEstados UnidosPacto HistóricoGobierno nacionalDisneyColombia-Noticias

Más Noticias

Aida Victoria Merlano dijo que gastó más de $50 millones luego de terminar su relación sentimental: “Me falta un macho”

Fiel a su estilo, la influenciadora costeña documentó cómo fue que, en este nuevo capítulo de su vida, decidió darse varios “lujitos”

Aida Victoria Merlano dijo que

Álvaro Uribe reiteró su inocencia tras la condena por soborno al abogado Diego Cadena: “Jamás intenté engañar a la justicia”

El expresidente insistió en que nunca trató de engañar a la justicia, razón por la cual afirmó que no debió ser condenado

Álvaro Uribe reiteró su inocencia

Portugal fijó plazo para reforma que limita la ciudadanía por ascendencia sefardí: miles de colombianos serían beneficiados

El aplazamiento parlamentario ofrece una última oportunidad para quienes buscan reconectar con sus raíces antes de que cambien las reglas

Portugal fijó plazo para reforma

Sergio Fajardo reaccionó a los cuestionamientos de Petro a Trump, que lo llevaron a quedarse sin visa: “Hay formas de decir las cosas”

El precandidato presidencial subrayó la importancia de que un mandatario actúe con seriedad, prudencia y rigor, especialmente al gestionar la política exterior

Sergio Fajardo reaccionó a los

El abogado Diego Cadena fue condenado a siete años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal

Cadena, que representó los intereses del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto de otros dos delitos relacionados con Carlos Enrique Vélez

El abogado Diego Cadena fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano dijo que

Aida Victoria Merlano dijo que gastó más de $50 millones luego de terminar su relación sentimental: “Me falta un macho”

El ‘Tino’ Asprilla se destapó y recordó sus mejores años con las mujeres extranjeras: “Extraño que me digan garoto”

Yana Karpova reveló que se casó en Colombia: así fue su boda secreta y su divorcio relámpago

Nuevo enfrentamiento entre Westcol y Yina Calderón por filtración sobre Aida Victoria Merlano: “Yo nunca he negado que soy chismosa”

Asesinatos de B King y Regio Clownn en México tienen nuevas pistas: fiestas, drogas y una advertencia

Deportes

Santa Fe ya tendría una

Santa Fe ya tendría una decisión sobre su nuevo técnico: este sería el entrenador para lo que queda de la Liga BetPlay

Jose Mourinho salió en defensa de Richard Ríos por su desempeño con el Benfica: “Veo razones para ayudarlo mucho”

James Rodríguez podría no empezar bien con el nuevo técnico de León: piden que “lo deje en el banco”

Video: Richard Ríos quedó marcado por un autogol en la Champions League

Egan Bernal mejoró su posición en el ránking UCI, a pesar de la mala jornada en el Mundial de Ciclismo en Ruanda