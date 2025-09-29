Colombia

Hallaron cuerpo sin vida envuelto en una cobija, con los pies amarrados y con impactos de bala: víctima ya fue identificada

El hallazgo movilizó a vecinos y autoridades, mientras la investigación busca esclarecer los hechos detrás del crimen registrado en Dosquebradas, Risaralda

Juan Camilo Rodríguez Parrado

La víctima recibió múltiples impactos de bala en su cabeza - crédito Policía Nacional

El hallazgo de un cuerpo envuelto en una cobija, con los pies atados y cinco heridas de bala, conmocionó a la comunidad de Dosquebradas, Risaralda.

La víctima, identificada como Santiago Ferreira Sepúlveda, de 25 años, fue encontrada en la manzana H, frente a la casa 1 –en pleno casco urbano del municipio– en una escena que evidenció la violencia del crimen.

El descubrimiento se registró cuando una mujer en condición de calle notó la presencia de una cobija inusual en plena vía. Al acercarse, esta persona se percató de que debajo yacía el cuerpo de un hombre.

Alarmada, la mujer alertó a los vecinos, quienes contactaron a la Policía. El grupo de criminalística del CTI de Pereira acudió al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver.

En un primer momento, el cuerpo ingresó a Medicina Legal como no identificado. Sin embargo, tras las verificaciones forenses, se confirmó que correspondía a Santiago Ferreira Sepúlveda, un joven nacido en Dosquebradas, con cédula registrada en Pereira y residente del barrio Boston de esa ciudad.

El informe forense detalló que la víctima registraba cinco heridas de arma de fuego, la mayoría localizadas en la cabeza, así como lesiones en el pecho, el costado derecho y la columna. Estas heridas provocaron la muerte de manera inmediata, según la inspección realizada por los especialistas.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar en el que fueron hallados los restos- crédito Colprensa

La Fiscalía y la Policía mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables de este homicidio. Las autoridades han intensificado las labores para recabar información que permita avanzar en el caso.

Como parte de las diligencias, las autoridades han solicitado a los familiares o allegados de Santiago Ferreira Sepúlveda que se acerquen a Medicina Legal de Pereira para reclamar el cuerpo y así posibilitar su sepultura.

El cuerpo sin vida permanece en Medicina Legal- crédito Colprensa

Los homicidios son cada vez más comunes en Risaralda

En los primeros meses de 2025 se registró un fuerte incremento de homicidios en Risaralda. Por ejemplo, hasta el 23 de abril ya se habían contabilizado 112 homicidios en el departamento, lo que representa un aumento del 69% respecto al mismo periodo del año anterior. De esos 112, 91 corresponden a Pereira y Dosquebradas. En Pereira los homicidios aumentaron un 76% frente al año pasado, y en Dosquebradas un 160%.

Un factor importante en este aumento es el microtráfico: la Fiscalía de Risaralda confirmó que el 91% de los homicidios en el departamento están relacionados con microtráfico de drogas, en muchos casos con sustancias sintéticas como el “tusi”.

El cuerpo sin vida registraba cinco impactos de bala- crédito Pixabay

En Dosquebradas, por ejemplo, de los 24 homicidios ocurridos en los primeros tres meses de 2025, 16 fueron con arma de fuego, y la mayoría en comunas con presencia fuerte de microtráfico y disputa territorial de bandas criminales.

En comparación al Eje Cafetero en general, Risaralda lidera en número de homicidios al corte del 30 de junio de 2025: de los 347 homicidios registrados en Caldas, Quindío y Risaralda, Risaralda aportó 189.

En Pereira, la capital del departamento, ya se reportan 118 homicidios al mismo corte, lo que indica que la ciudad concentra una buena parte de los casos.

Así mismo, en todo el territorio nacional, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 6.642 homicidios intencionales, lo que representa un aumento de alrededor de 3.1% con respecto al mismo periodo de 2024, cuando fueron 6.442 casos.

Enero fue el mes con más asesinatos, con 1.186 casos, mientras que febrero tuvo el menor número, con 930. En el primer trimestre del año, los homicidios sumaron 3.244 casos, apenas unos 70 más que en igual lapso de 2024, lo que indica un leve crecimiento.

