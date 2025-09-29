El ministro de Justicia se fue en contra del presidente de la Corte Constitucional: “Renuncie a su cargo de magistrado y hágase elegir popularmente”

El ministro de Justicia sorprendió al enviar mensajes críticos a Jorge Enrique Ibáñez Najar, a quien calificó de politiquero y responsabilizó por demoras en el trámite de la reforma pensional - crédito Colprensa

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, envió este lunes mensajes de Whatsapp en los que criticó al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Montealegre, que también fue presidente de la Corte Constitucional, utilizó esta vía para difundir su postura frente a las actuaciones de Ibáñez, intensificando así la tensión institucional.

Su declaración tuvo lugar en medio de la controversia por la reforma pensional.

En su mensaje, Montealegre calificó a Ibáñez como “politiquero”, atribuyéndole una gestión cuestionada del proceso judicial relacionado con la reforma, señalamiento que coincide con las críticas del gobierno sobre una presunta intención de dilatar el trámite.

“Renuncie a su cargo de magistrado y hágase elegir popularmente”, comentó Montealegre en dichos mensajes.

En su mensaje, Montealegre expresó su rechazo a la postura de Ibáñez con la siguiente afirmación: “Convertir a la Corte Constitucional —como pretende hacerlo el actual presidente de esa corporación—, en un sector de oposición política al primer Gobierno de izquierda de Colombia, es indigno”.