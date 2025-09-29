Colombia

“Deben estar muertos de risa en Estados unidos”: Vicky Dávila llamó “patéticos” a Petro y a la canciller por sus visados

La precandidata señaló que el jefe de Estado busca deliberadamente la ruptura comercial y diplomática con EE. UU. para generar un colapso económico en el país y desestabilizar el orden institucional

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Vicky Dávila expresó que la decisión de Villavicencio forma parte de una "novela" promovida por el Gobierno Petro para victimizarse y atacar a sus críticos - crédito @VickyDavilaH/X

La decisión de la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, de renunciar a su visado estadounidense provocó una serie de reacciones, siendo la más fuerte la de la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, que no tardó en expresar su desdén y sarcasmo a través de sus redes sociales.

La ministra Villavicencio explicó en su cuenta de X, que tomó la decisión de renunciar a su visado estadounidense “en solidaridad con el presidente Gustavo Petro”, luego de que este último fuera despojado de su visa por Estados Unidos.

Este hecho se produjo tras las declaraciones del mandatario colombiano en las que instó a los soldados de ese país a desobedecer las órdenes de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. La decisión de la Casa Blanca de revocar la visa de Petro por esta razón fue la chispa que encendió la polémica.

Canciller Yolanda Villavicencio respondió en
Canciller Yolanda Villavicencio respondió en rueda de prensa a dudas luego de renunciar a su visa a Estados Unidos - crédito Prensa Cancillería

Rosa Villavicencio renuncia a su visa en respaldo a Gustavo Petro

En su publicación, la canciller Villavicencio justificó su acción diciendo: “Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al presidente de Colombia”. Además, afirmó: “Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”.

La ministra, que tiene doble nacionalidad colombiana y española, renunció a la nacionalidad española para asumir su cargo en la Cancillería a principios de 2025.

Según información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el tipo de visa que poseía Villavicencio no fue detallado, pero su renuncia al visado se centró en su apoyo político a Petro y como un gesto de protesta ante lo que considera un ataque a la soberanía de Colombia.

Yolanda Villavicencio renunció a
Yolanda Villavicencio renunció a su visa tras la revocación de la visa del presidente Gustavo Petro - crédito @ryvillavicencio

Vicky Dávila critica decisión de canciller y acusa manipulación política

Esta postura no fue bien recibida por la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, que, en su habitual estilo directo y polémico, cargó contra Rosa Villavicencio y el Gobierno de Petro.

A través de su cuenta en X, Dávila escribió lo siguiente: “Ahora la irrelevante Canciller de Petro también ‘renunció’ de manera ‘irrevocable’ a su visa americana. Deben estar muertos de risa en Estados Unidos. A Petro no le basta la descertificación sin sanciones y su desvisado".

“Él quiere destruir las relaciones entre los dos países y destruir exportaciones, negocios, empresas y empleos. Quiere caos. Nos haría mucho bien que se fuera a combatir a Gaza y se quedara por allá”, se lee en el post de la comunicadora.

Vicky Dávila criticó duramente a
Vicky Dávila criticó duramente a Rosa Villavicencio por renunciar a su visa - crédito @VickyDavilaH/X

Con estas palabras, Dávila no solo cuestionó la decisión de Villavicencio, sino que arremetió contra el presidente Petro, al que acusó de buscar la destrucción de las relaciones con Estados Unidos.

La periodista también compartió un video en el que amplió su crítica. En dicho clip, Dávila señaló que lo sucedido con la visa de Petro y ahora con la de Villavicencio era solo parte de una serie de decisiones que, según ella, formaban parte de una “novela” que no hace más que perjudicar a Colombia.

“Sigue la novela después de que Estados Unidos le quitó la visa a Petro por pedirles a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no obedecer al presidente Donald Trump. Ahora, la irrelevante canciller de Petro renuncia, de manera irrevocable, a su visa en solidaridad con su jefe. Patéticos. Así lo hizo el secretario jurídico de Palacio. Y vimos, braveando, a Daniel Quintero, el acusado, y todo indica que tampoco tiene visa”, explicó la precandidata presidencial.

Dávila también atacó al presidente
Dávila también atacó al presidente Petro, al que señaló de querer provocar sanciones más amplias contra Colombia - crédito Vicky Dávila/Facebook - Presidencia

De igual manera, Dávila expuso una crítica frontal al presidente Gustavo Petro y a su entorno político, al sugerir que figuras como Iván Cepeda y Carolina Corcho —precandidatos presidenciales por el Pacto Histórico— evitan pronunciamientos extremos para no perder sus visas estadounidenses, a diferencia de otros funcionarios que, según ella, asumieron posturas que afectan las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

“Definitivamente, a Petro y a su Gobierno corrupto no les importa Colombia. Su objetivo es destruir las relaciones entre Colombia y ese país. La Casa Blanca ha tenido paciencia y ha sancionado solo a Petro, pero Petro está luchando porque las sanciones sean contra los colombianos y contra todo el país; quiere que se destruyan las exportaciones, que se destruyan empresas, empleos (...) Él quiere tragedia, él quiere caos", explicó la periodista en su video,

Según Dávila, esta situación refleja una estrategia deliberada del mandatario para deteriorar los lazos diplomáticos y comerciales entre ambos países, incluso a costa de la economía nacional. Sostiene que el primer mandatario colombiano estaría buscando provocar sanciones generalizadas contra Colombia, afectando exportaciones, empleo y tejido empresarial.

