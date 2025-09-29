Concejal de Bogotá fue amenazado de muerte tras denunciar problema de drogas y armas en colegio público: “No permitiremos que silencien nuestra voz”

El concejal Leandro Castellanos denuncia amenazas tras exponer problemas de seguridad en colegio público de Bogotá - crédito @leocaste22/X

Hay preocupación en el Concejo de Bogotá, después de que uno de sus cabildantes fuera víctima de amenazas contra su vida tras denunciar graves problemas de seguridad en un colegio público de la capital.

Según denunció el propio concejal Leandro Castellanos, las intimidaciones se dieron después de que hiciera reclamos a la Secretaría de Educación por la situación que se vive en el colegio Sorrento de la localidad de Puente Aranda.

Las denuncias realizadas por el cabildante a partir de los reportes de padres de familia incluyen presuntos hechos de acoso sexual, actividades de índole sexual bajo el consumo de sustancias, lesiones derivadas de agresiones físicas entre estudiantes, presión sobre menores de edad para consumir drogas, y la supuesta entrada de armas de fuego al plantel.

Castellanos especificó en su momento que en el colegio existiría una “normalización del porte de armas blancas” y venta de sustancias psicoactivas.

Tras sus denuncias, el cabildante aseguró que fue víctima de mensajes que comprometen su integridad física, aunque advirtió que continuará con las investigaciones pese a los riesgos de seguridad.

“No permitiremos que las amenazas silencien nuestra voz ni detengan nuestro compromiso con la protección de los menores de edad. Seguiremos trabajando incansablemente hasta garantizar que todos los niños y jóvenes de Bogotá tengan acceso a una educación en entornos seguros y libres de violencia”, señaló el concejal Castellanos en declaraciones recopiladas por El Tiempo.

Ante esta situación, el cabildante enfatizó la gravedad de los hechos reportados y reiteró su rechazo a cualquier forma de intimidación, asegurando que las amenazas contra su integridad física y su vida no detendrán su labor de vigilancia y exigencia en torno a la seguridad escolar en la capital.

Además, Castellanos solicitó públicamente al alcalde mayor de Bogotá tomar medidas concretas que no solo protejan su seguridad personal, sino especialmente la de los cientos de estudiantes que diariamente asisten al Colegio Sorrento.

Las denuncias contra la Secretaría de Educación por drogas, armas y hasta acoso sexual en colegio de Bogotá

El 18 de septiembre de 2025, padres de familia del Colegio Sorrento I.E.D. en Puente Aranda, denunciaron situaciones irregulares y peligrosas que involucraría a estudiantes y personal administrativo, lo que llevó a la comunidad a iniciar un paro voluntario y suspender la asistencia de sus hijos a clases hasta recibir respuestas concretas.

Entre las principales exigencias, los padres reclaman el retiro inmediato de la rectora Marbel Cala, Nohora Carreño y el coordinador de la jornada de la tarde, quien enfrenta una denuncia por abuso.

En pancartas exhibidas frente a la institución, se leen mensajes como: “No más retos sexuales en los baños. Venta y consumo de drogas. Armas blancas y de fuego. Acoso sexual y faltas de respeto a estudiantes” y “No más omisión por parte de las directivas de la institución”.

Las denuncias incluyen presuntas prácticas sexuales entre menores en los baños, supuesto acoso por parte de un coordinador y la posible presencia de drogas, armas y casos de bullying.

Laura Jiménez, madre denunciante, relató a City TV que en ambas jornadas y sedes del colegio se ha detectado un juego en el que los niños son retados y, quien pierde, debe “pagar con su virginidad y tener relaciones sexuales en el baño”.

Edwin Aguirre, representante del consejo de padres, confirmó la decisión de convocar al paro y cuestionó la gestión de la rectora, a quien acusó de “prepotente, orgullosa, que siempre nos ha enfrentado y no es dada al diálogo”.

La Secretaría de Educación informó al medio que ya se activaron los protocolos correspondientes y se realizan jornadas de sensibilización y prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas, en coordinación con las autoridades. No obstante, los padres aseguran que no han recibido comunicación directa de la entidad distrital.

Entretanto, el concejal Leandro Castellanos fue uno de los primeros en visibilizar la situación, haciendo fuertes críticas a la administración distrital y las directivas del plantel educativo.

“¿Y en dónde están las entidades distritales? ¿En dónde está la rectora? No está. Nuestros niños y niñas merecen entornos seguros en Bogotá”, señaló el cabildante.