Asesinan a disparos a un tendero venezolano cuando escapaba en una moto en La Guajira: un amigo que lo acompañaba también murió

El municipio de Uribia, en La Guajira, fue escenario de una dramática escena en la que fueron ultimados un comerciante y su acompañante en la mañana del domingo 28 de septiembre.

De acuerdo con información obtenida por El Heraldo, una de las víctimas fue identificada como Danilo Queipo, un ciudadano venezolano que administraba una tienda llamada Inversiones Santiago, y residía en el barrio Aeropuerto 1 junto a sus tres hijas y su pareja, Sandra Paz Uriana. Esta persona fue interceptada en el barrio Villa Fausta por sujetos armados que se desplazaban en una camioneta.

Según datos suministrados por las autoridades al citado medio, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra Queipo y un amigo que lo acompañaba, identificado Ernesto Barraza, cuando ambos intentaban huir en una motocicleta.

El ataque provocó que perdieran el control del vehículo y colisionaran contra la base de una cerca de alambres. En ese momento, uno de los agresores descendió de la camioneta y disparó nuevamente contra Queipo, causándole la muerte en el lugar. Tras consumar el crimen, el sicario y sus cómplices se dieron a la fuga. Barraza, por su parte, fue auxiliado y trasladado inicialmente a un centro asistencial local. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido a una clínica en el municipio de Maicao, donde finalmente falleció.

La Policía Departamental informó que los motivos detrás del ataque permanecen bajo investigación. Personal de la Sijín e Inteligencia Policial realiza labores de policía judicial para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

“Los móviles del hecho son materia de investigación por parte de personal de la Sijín e Inteligencia Policial, quienes adelantan labores propias de policía judicial con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar y capturar a los responsables”, comunicaron las autoridades.

Durante de las pesquisas, se conoció una versión que está siendo verificada: la víctima habría solicitado a su allegado, Ernesto Barraza, que lo ayudara a salir del lugar porque se había involucrado en problemas.

Asesinan al dueño de un restaurante mexicano en Puente Aranda

En la noche del 5 de agosto de 2025 fue asesinado William Nova, un empresario de 56 años y propietario de un restaurante de comida mexicana en la localidad de Puente Aranda: Nova perdió la vida durante un asalto perpetrado en su propio establecimiento, según testimonios recogidos por Blu Radio.

El ataque ocurrió cuando el restaurante, situado en la calle tercera con carrera 30, se preparaba para cerrar sus puertas: en ese momento, un grupo de delincuentes irrumpieron en el local y sometieron a los trabajadores, hombres y mujeres, a amenazas y agresiones físicas utilizando armas de fuego y armas blancas.

Uno de los empleados, que presenció el asalto, relató a Blu Radio que los criminales exigieron el dinero de las ventas del día, obligando a William Nova a dirigirse al baño del restaurante para entregarlo.

“Han cegado la vida y todo por no tener lo del producido, no tener la plata, por no tener en ese momento suficiente producido, porque se había pagado bastante por Nequi”, expresó el testigo, que manifestó su indignación ante la violencia desatada por la falta de efectivo.

La mayoría de los pagos del día se habían realizado de forma digital, a través de la plataforma Nequi, lo que dejó a los asaltantes con un botín mínimo en efectivo. Esta circunstancia no impidió que la situación escalara hasta un desenlace fatal.

“Afectan muchas familias, como está sucediendo en Colombia, que muchas familias y muchos comerciantes están viviendo momentos de horror por esta delincuencia tan grande que hay en este país. Afectaron mi familia, me afectaron a mí, afectaron a mi esposo, y afectaron aún más a un niño menor de edad, una excelente persona”, expuso otro trabajador del restaurante en diálogo con Blu Radio.