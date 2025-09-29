Colombia

Asesinan a disparos a un tendero venezolano cuando escapaba en una moto en La Guajira: un amigo que lo acompañaba también murió

Las autoridades indagan una versión en la que el comerciante del vecino país le pedía ayuda a su allegada para, aparentemente, ayudarlo a salir de la zona

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
El hombre que acompañaba al
El hombre que acompañaba al comerciante falleció cuando era atendido en un hospital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El municipio de Uribia, en La Guajira, fue escenario de una dramática escena en la que fueron ultimados un comerciante y su acompañante en la mañana del domingo 28 de septiembre.

De acuerdo con información obtenida por El Heraldo, una de las víctimas fue identificada como Danilo Queipo, un ciudadano venezolano que administraba una tienda llamada Inversiones Santiago, y residía en el barrio Aeropuerto 1 junto a sus tres hijas y su pareja, Sandra Paz Uriana. Esta persona fue interceptada en el barrio Villa Fausta por sujetos armados que se desplazaban en una camioneta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según datos suministrados por las autoridades al citado medio, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra Queipo y un amigo que lo acompañaba, identificado Ernesto Barraza, cuando ambos intentaban huir en una motocicleta.

Hombres armados en camioneta interceptaron
Hombres armados en camioneta interceptaron a Danilo Queipo, el comerciante venezolano al que atacaron a disparos hasta asesinarlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ataque provocó que perdieran el control del vehículo y colisionaran contra la base de una cerca de alambres. En ese momento, uno de los agresores descendió de la camioneta y disparó nuevamente contra Queipo, causándole la muerte en el lugar. Tras consumar el crimen, el sicario y sus cómplices se dieron a la fuga. Barraza, por su parte, fue auxiliado y trasladado inicialmente a un centro asistencial local. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido a una clínica en el municipio de Maicao, donde finalmente falleció.

La Policía Departamental informó que los motivos detrás del ataque permanecen bajo investigación. Personal de la Sijín e Inteligencia Policial realiza labores de policía judicial para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

“Los móviles del hecho son materia de investigación por parte de personal de la Sijín e Inteligencia Policial, quienes adelantan labores propias de policía judicial con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar y capturar a los responsables”, comunicaron las autoridades.

Durante de las pesquisas, se conoció una versión que está siendo verificada: la víctima habría solicitado a su allegado, Ernesto Barraza, que lo ayudara a salir del lugar porque se había involucrado en problemas.

La Policía indaga los móviles
La Policía indaga los móviles del ataque armado, que ocurrió cuando el comerciante huía en moto junto con un amigo - crédito Colprensa

Asesinan al dueño de un restaurante mexicano en Puente Aranda

En la noche del 5 de agosto de 2025 fue asesinado William Nova, un empresario de 56 años y propietario de un restaurante de comida mexicana en la localidad de Puente Aranda: Nova perdió la vida durante un asalto perpetrado en su propio establecimiento, según testimonios recogidos por Blu Radio.

El ataque ocurrió cuando el restaurante, situado en la calle tercera con carrera 30, se preparaba para cerrar sus puertas: en ese momento, un grupo de delincuentes irrumpieron en el local y sometieron a los trabajadores, hombres y mujeres, a amenazas y agresiones físicas utilizando armas de fuego y armas blancas.

Uno de los empleados, que presenció el asalto, relató a Blu Radio que los criminales exigieron el dinero de las ventas del día, obligando a William Nova a dirigirse al baño del restaurante para entregarlo.

William Nova era el propietario
William Nova era el propietario de un restaurante de comida mexicana en la localidad de Puente Aranda: fue ultimado en su propio local por delincuentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Han cegado la vida y todo por no tener lo del producido, no tener la plata, por no tener en ese momento suficiente producido, porque se había pagado bastante por Nequi”, expresó el testigo, que manifestó su indignación ante la violencia desatada por la falta de efectivo.

La mayoría de los pagos del día se habían realizado de forma digital, a través de la plataforma Nequi, lo que dejó a los asaltantes con un botín mínimo en efectivo. Esta circunstancia no impidió que la situación escalara hasta un desenlace fatal.

“Afectan muchas familias, como está sucediendo en Colombia, que muchas familias y muchos comerciantes están viviendo momentos de horror por esta delincuencia tan grande que hay en este país. Afectaron mi familia, me afectaron a mí, afectaron a mi esposo, y afectaron aún más a un niño menor de edad, una excelente persona”, expuso otro trabajador del restaurante en diálogo con Blu Radio.

Temas Relacionados

Danilo QueipoComerciante venezolanoAsesinadoSicariosUribiaLa GuajiraErnesto BarrazaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: estas son las 16 finalistas de la competencia

El público y el jurado fueron los encargados de elegir a las que competirán oficialmente por la corona que entregará Daniella Toloza, Miss Universe Colombia 2024

EN VIVO | ‘Miss Universe

María Fernanda Cabal instó a la justicia a actuar frente a los reportes falsos de la campaña al Senado al Pacto Histórico en 2022: “¿Qué espera para actuar?"

La precandidata presidencial señaló que los congresistas de izquierda actúan conforme a la ley solo cuando se trata de contrarrestar a los oponentes

María Fernanda Cabal instó a

Cayó alias Rey, principal colaborador de ‘Iván Mordisco’, señalado de homicidios y ataques armados en Cauca

La Policía Nacional confirmó la aprehensión de un jefe de milicias del frente Dagoberto Ramos, acusado de crímenes graves y ataques recientes, tras una intervención que incluyó incautación de armas y material logístico

Cayó alias Rey, principal colaborador

Hacer inversiones en Colombia dejará de ser buen negocio por impuestos que quiere poner a pagar Gustavo Petro

Las advertencias de exministros y analistas subrayan el peligro de medidas que encarezcan el capital y afecten a emprendedores y trabajadores

Hacer inversiones en Colombia dejará

Germán Vargas Lleras estalló contra el sistema penal juvenil en el Gobierno Petro: “Los centros se han convertido en escuelas del delito”

El jefe del partido Cambio Radical propuso bajar la edad mínima de responsabilidad penal de 14 a 12 años; también advirtió que muchos menores que se escapan no son buscados ni enfrentan procesos judiciales, todo a causa de la administración gubernamental, de acuerdo con sus palabras

Germán Vargas Lleras estalló contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes tomó importante decisión

Marcela Reyes tomó importante decisión tras el crimen de su exesposo B King en México: “Hoy decido empezar”

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: estas son las 16 finalistas de la competencia

SinB encabeza el ranking K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan en iTunes

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas por su separación de Juan David Tejada: “Si vieran lo que me está escribiendo”

Deportes

Decenas de hinchas del América

Decenas de hinchas del América que asistieron al Pascual Guerrero se enfrentaron por un futbolista del cuadro Escarlata

‘Cucho’ Hernández y una nueva exhibición en el fútbol español: anotó y asistió con el Real Betis

Jugador del Deportivo Cali denunció amenazas por parte del dueño de Águilas Doradas: “Eso no puede suceder”

Hinchas del Tolima y del Medellín se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro en pleno partido

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos