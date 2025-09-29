A la cárcel fue enviado Jhon Torres Murcia, señalado de abusar y asesinar a la hija de su pareja en una vivienda de Mosquera

El sujeto intentó dilatar el inicio del proceso judicial, manteniéndose internado en un centro asistencial - crédito Policía Cundinamarca

El caso de la pequeña Slendy Hernández, de apenas 9 años, quien fue abusada sexualmente y posteriormente asesinada por su padrastro, Jhon Torres Murcia, podría tener un buen desenlace debido a la reclusión del sujeto en un centro carcelario, donde enfrenta una pena cercana a los 40 años de prisión por sus actos contra la menor de edad.

El hecho atroz del que fue víctima la pequeña ocurrió en la madrugada del 14 de septiembre de 2025, en una vivienda del municipio de Mosquera (Cundinamarca), donde la menor vivía en compañía de su madre y el compañero sentimental de esta. Luego de arrebatarle la vida a la niña con aproximadamente 40 puñaladas, Torres Murcia se autolesionó en el pecho y abdomen, por lo que tuvo que ser remitido al hospital San Rafael del municipio de Facatativá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al llegar al centro asistencial, el hombre permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por algunos días, pero por cuenta de que ha logrado avanzar en su recuperación fue capturado por las autoridades en la habitación donde se encuentra internado en el centro asistencial.

Al avanzar progresivamente en su recuperación, el hombre de 33 años intentó prologar su estadía en el complejo hospitalario simulando dolores abdominales, por lo que las primeras acciones de la justicia en su contra tuvieron que desarrollarse en la misma habitación donde se encuentra recibiendo el tratamiento médico correspondiente.

Allí se realizó la audiencia de legalización de captura por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de la Sabana. En la diligencia le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario, a donde será trasladado de manera inmediata luego de que los profesionales de la salud lo den de alta.

La audiencia de legalización de captura fue realizada en el centro asistencial donde el sujeto se encuentra internado - crédito Captura de video

El proceso judicial contra el padrastro de la menor asesinada busca esclarecer tanto el móvil del crimen como las condiciones de seguridad en el entorno familiar de la víctima. Además, las autoridades investigan si existieron denuncias previas de violencia intrafamiliar que pudieran haber alertado a las entidades de protección o a la municipalidad. Entre las líneas de investigación se encuentran la confirmación de la responsabilidad del padrastro, la recopilación de pruebas forenses y testimonios, así como la verificación de posibles antecedentes de maltrato.

La captura del señalado asesino de la pequeña fue confirmada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien, a través de su cuenta oficial en la red social X, describió el proceso que las autoridades llevaron a cabo en el centro asistencial para enviar a prisión al sujeto que, según la investigación de la Fiscalía, perpetró el crimen como represalia contra la madre de la víctima, a quien además había intimidado previamente.

La menor de 9 años fue abusada sexualmente y agredida en 40 ocasiones con un arma blanca por su padrastro - crédito Colprensa

El mandatario departamental rechazó la conducta del sujeto, así como sus intentos por evadir a la justicia, utilizando como pretexto su condición de salud. En este sentido, Rey sentenció que los perpetradores de estos actos atroces en contra de la niñez no pueden pretender evadir las consecuencias de sus actos.

En su mensaje, también le envió un mensaje de solidaridad a la familia de la menor víctima, por lo que reitero su certero rechazo al crimen que sigue siendo repudiado por los habitantes de Mosquera y del departamento en general.

“Nadie que cometa un delito de esta magnitud, y menos contra una menor de edad, puede pretender evadir la acción de la justicia. Reprochamos con firmeza este atroz acto y abrazamos con solidaridad a la familia de Slendy, en este momento tan doloroso”, indicó el gobernador.

El gobernador de Cundinamarca confirmó la captura del sujeto - crédito @JorgeEmilioRey/x

En la misma línea, Rey hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie de la línea 123 de la Policía Nacional y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) cualquier hecho que pueda poner en riesgo a los niños, niñas y adolescentes del departamento.