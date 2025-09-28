Colombia

Yina Calderón desenmascaró a Hassam: “Yo la cagu*, siempre he dicho que el matrimonio dura lo que la mujer aguante”

La influenciadora decidió preguntar abiertamente al humorista acerca del estado actual de su vínculo con la madre de sus hijas

David Garzón

Por David Garzón


El humorista expuso que, aunque ya había hablado de este asunto con anterioridad, podía confirmar que ambos incurrieron en infidelidades durante el matrimonio - crédito @yinacalderontv/ Instagram

La mañana de este sábado se transmitió una nueva edición de ¿Qué hay pa’ dañar?, el reciente espacio digital lanzado por el canal RCN, que ha reunido a figuras reconocidas como Valentina Taguado, el comediante Hassam y Johana Velandía, que participó en la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Este formato apuesta por una conversación en tiempo real en la que se entrecruzan el humor, la información del momento, el entretenimiento y la posibilidad de debatir temas de actualidad.

Yina Calderón hizo hablar a Hassam

Durante el desarrollo de la última emisión, Yina Calderón, una de las influenciadoras más conocidas del país, asistió al programa en calidad de invitada especial. La dinámica de la charla tomó un giro personal cuando Calderón decidió preguntar abiertamente a Hassam acerca del estado actual de su vínculo con la madre de sus hijas y, en concreto, quiso averiguar si la ruptura de la pareja estuvo motivada por un episodio de infidelidad. Ante este cuestionamiento, el humorista expuso que, aunque ya había hablado de este asunto con anterioridad, podía confirmar que ambos incurrieron en infidelidades durante el matrimonio.


Valentina Taguado intervino en el debate, relatando que existen múltiples factores —más allá de la infidelidad— que pueden conducir al fin de una relación matrimonial - crédito @quehaypadanaroficial/ Instagram

En medio del intercambio, Calderón quiso precisar quién de los dos había dado el primer paso hacia la traición. Hassam asumió la responsabilidad de haber sido el primero en ser infiel. El comediante sostuvo: “Yo la cagu*, lo asumo. Yo necesito que ella emocionalmente esté bien, es la mamá de mis chinas. Siempre he dicho que el matrimonio dura lo que la mujer aguante”, dijo el artista, mostrando transparencia sobre este evento de su vida privada. Esta confesión evidenció una posición vulnerable y honesta respecto a su historia sentimental, algo que frecuentemente genera expectativa y reacciones diversas en el público y en redes.

La conversación se tornó más interesante cuando Yina Calderón confrontó la afirmación de Hassam, expresando que según su opinión, las mujeres no tienen obligación ni razón para soportar situaciones adversas dentro del matrimonio o la convivencia en pareja. El humorista, por su parte, apuntó que su perspectiva es que tanto los hombres como las mujeres deberían estar dispuestos a tolerarse y aprender a convivir a pesar de las diferencias, resaltando así la complejidad y las exigencias emocionales que implican los vínculos duraderos.

Yina Calderón no quiso dar más detalles


Calderón quiso precisar quién de los dos había dado el primer paso hacia la traición - crédito @yinacalderontv/Instagram

Sumando otra visión, Valentina Taguado intervino en el debate, relatando que, con base en la experiencia vivida en el hogar de sus padres, existen múltiples factores —más allá de la infidelidad— que pueden conducir al fin de una relación matrimonial. Esta reflexión abrió espacio para considerar las distintas causas que influyen en la estabilidad o ruptura de una familia, como pueden ser las diferencias irreconciliables, la falta de comunicación o los cambios de prioridades personales, apartando la mirada exclusiva sobre la infidelidad como motivo de separación.

El tono distendido no se perdió durante el resto del encuentro, ya que Yina Calderón aprovechó para insinuar que tenía conocimiento de otros detalles privados de la vida de Hassam, aunque optó por no divulgarlos. “Me sé más secretos, pero por respeto no los voy a decir”, comentó la influenciadora, provocando curiosidad tanto en los presentes como en la audiencia del formato digital. Este tipo de “revelaciones” habituales en los espacios conducidos por influenciadores incrementan la interacción y el interés de los seguidores, quienes suelen involucrarse activamente a través de comentarios y mensajes en redes sociales durante las transmisiones.


El humorista apuntó que su perspectiva es que tanto los hombres como las mujeres deberían estar dispuestos a tolerarse - crédito @oficialhassam/Instagram

El espacio ¿Qué hay pa’ dañar? se consolida como una apuesta en la que predominan la espontaneidad y la discusión franca de temas personales y sociales, generando un ambiente donde los invitados y conductores pueden compartir experiencias, opiniones y situaciones de su día a día, mientras se garantiza la participación activa de la audiencia. La combinación de humor, actualidad y debate permite a los participantes revelar facetas y opiniones que usualmente no aparecen en otros tipos de programas, enriqueciendo la conversación y permitiendo identificar puntos de vista diversos sobre asuntos de interés colectivo.

