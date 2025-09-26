Colombia

Capturan a taxista que le disparó dos veces con arma traumática a conductor de grúa que lo estaba ayudando a desvarar, en Armenia

El enfrentamiento entre los conductores del taxi y de la grúa se inició por una discusión, a pesar de que el segundo estaba ayudando al primero: el taxista fue capturado por el uso del arma

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

El hombre le propinó dos
El hombre le propinó dos disparos en la espalda al operador de la grúa - crédito La Crónica del Quindío/Facebook

Una disputa entre un taxista y un conductor de grúa terminó con la captura del conductor de taxi, luego de que disparara en dos ocasiones con un arma traumática contra el operador de la máquina de asistencia.

El hecho ocurrió en el norte de Armenia, en la capital del Quindío, cerca del colegio Inem, y se convirtió en un llamado por parte de las autoridades a considerar el incremento de los niveles de intolerancia en las calles.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez, citado por Caracol Radio, la confrontación se desencadenó cuando el operador, con su grúa, prestaba auxilio al conductor del vehículo, que estaba generando congestión en el tráfico de la zona.

Sin embargo, aunque no se detalla en los reportes iniciales, ni en un video que fue publicado en las redes sociales, una aparente discusión se produjo entre ambos hombres.

Lo que sí se sabe es que la situación escaló rápidamente y concluyó con “dos impactos con arma traumática” propinados por el taxista al conductor de la grúa.

Un taxista le metió dos tiros a operador de grúa - crédito Crónica del Quindío/Facebook

La intervención de uniformados de la Policía permitió la captura del agresor por el delito de lesiones personales.

Ramírez señaló que este hecho constituye uno más en una serie de actos violentos recientes y aprovechó para exhortar a la comunidad.

Hoy queremos hacer un llamado a la convivencia, al buen vivir en la ciudad de Armenia a todos los habitantes. Tuvimos dos hechos de intolerancia, uno de ellos se generó donde una persona agrede a otra persona con un arma traumática generándole unas lesiones personales en actuación de nuestra policía nacional. De inmediato fue capturada, pero seguimos en hechos de intolerancia generando heridas a los ciudadanos, a los armenios”, indicó el secretario, en conversación con el medio.

