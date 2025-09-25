Yina Calderón contó las razones por las que Paola Usme no la habría invitado a su matrimonio: “Entre tanta arpía y son tan hipócritas”

La DJ arremetió contra las amigas de la exparticipante del 'Desafío' - crédito @elescanalotv/TIkTok

La creadora de contenido Yina Calderón se pronunció recientemente sobre su ausencia en el matrimonio de Paola Usme, conocida como Barbie, y Carlos Castro, conocido como Potro, cuya ceremonia tuvo lugar el 20 de septiembre en el municipio de Rionegro, Antioquia.

Calderón explicó que no recibió invitación para el evento y expuso las razones por las que no habría asistido, incluso, si hubiese sido tenido en cuenta para llegar a celebrar el amor de la pareja.

“Oigan, también me han preguntado ustedes por qué Paola Usme no me invitó a su matrimonio. No sé, ella y yo... Pues yo de ella siempre he hablado muy bien, nunca he tenido un problema con ella, siento que siempre fui muy amable. Pero igual, mira, no la juzgo. Demás que estaban sus amigas y no son santas de mi devoción”, indicó inicialmente la DJ en una publicación en sus redes sociales.

Paola Usme, conocida como "Barbie" compartió con sus seguidores cómo fue su matrimonio - crédito @paulausme/IG

Después de esto, la empresaria de fajas no dudó en “tirarles” a las amigas de la exparticipante del Desafío, pues la mayoría le caen mal.

“Y te digo una cosa: me hace un favor porque yo entre tanta arpía... Es que son tan hipócritas que una habla de la una y la otra de la otra, pero se saludan y se dan besos. Es una cosa brava. Entonces, bien. O sea, que, bué, ni porque me invitara yo hubiese ido”, manifestó Calderón por medio de sus redes sociales.

La empresaria digital añadió: “De todas maneras, también deseo que sea muy feliz en su matrimonio, porque el hombre con el que se casó también es un bacán, son una pareja superdivina”.

Paola Usme se casó con su pareja, Potro, después de dos años de haber anunciado el compromiso - crédito @paolausme/IG

La boda de Paola Usme y Carlos Castro se destacó por su despliegue y por contar con la presencia de diversas figuras del entretenimiento digital. La novia arribó en un carruaje antiguo tirado por caballos negros, mientras que el novio ingresó montado en un caballo de paso, elementos que aportaron un carácter especial a la celebración.

La música estuvo a cargo de la DJ Marcela Reyes y durante la velada, influenciadores y familiares acompañaron a la pareja.

El compromiso de Usme y Castro fue anunciado públicamente en mayo de 2023, cuando Potro pidió matrimonio en Miami utilizando un letrero aéreo con el mensaje: “¿Te quieres casar conmigo Barbie? Potro”, hecho ampliamente difundido en redes sociales.

Paola Usme y Potro se casaron el 20 de septiembre y así fue la ceremonia en la que estuvieron invitados de la farándula nacional - crédito @paolausme/IG

La ceremonia en Rionegro congregó a personalidades del ámbito digital y allegados de los novios, consolidándose como una de las bodas más comentadas en redes sociales durante septiembre.

Anécdota de Paola Usme y Yina Calderón con Marcela Reyes

Todo ocurrió durante una reunión que organizó Marcela Reyes en 2024, a la que invitó a varias amigas, entre las que se incluyó la presentadora Paola Usme entre las que estaban la empresaria de fajas, lo que demuestra que tenía buena relación con la exparticipante del Desafío.

Marcela Reyes, en tono divertido, comenzó recalcando que Yina suele ser reservada con sus parejas. “Usted siempre tiene un arroz en bajo y come callada. Y come bueno” dijo Marcela, remarcando que conoció varios novios de ella en el pasado.

“La última vez la vi con un man que andaba tirando billetes y pagándole la cuenta a todo el mundo”, dijo Reyes, a lo que Usme reaccionó diciendo que también lo conoció, y recordó que en esa oportunidad el que entonces era novio de Yina (presumiblemente durante un concierto) “dejó un bolso y estaba lleno de dinero ¿o no?”, a lo que Yina asintió. Cuando Marcela le preguntó si alguna vez le devolvió el bolso, Yina respondió “No, yo creo que nosotras gastamos de ahí”, lo que provocó las risas de sus acompañantes.