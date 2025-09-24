Colombia

Petro arremetió contra Efraín Cepeda, que denunció “jugaditas” para discutir el Presupuesto General: “Confunde anticosteñidad y anticolombianidad”

El presidente de la República, en sus redes sociales, se despachó en contra del expresidente del Congreso, que ya había expresado que no apoyará lo que desde el Gobierno se ha conocido como la ley de financiamiento, que busca recaudar 16,3 billones de pesos

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
En las redes sociales, el
En las redes sociales, el presidente Gustavo Petro alimentó las críticas contra el extitular del Congreso Efrain Cepeda - crédito @EfrainCepeda/X y @TrianaCongreso/X

Un nuevo enfrentamiento se gestó en la jornada del miércoles 24 de septiembre entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el extitular del Congreso Efraín Cepeda, por cuenta de la discusión del Presupuesto General de la Nación: que no tendría en impulso que requeriría el Gobierno en las comisiones económicas del legislativo, frente a la iniciativa que pretende que se apruebe un monto de $557 billones.

El jefe de Estado criticó con dureza la postura del senador, que en medio del ejercicio programado en el Capitolio fue claro en expresar sus cuestionamientos a la iniciativa del Ejecutivo “Dos veces Efraín ha querido recortar el presupuesto de Colombia y le ha hecho un inmenso daño a Colombia y a su propio departamento. Confunde Oposición con anticosteñidad y anticolombianidad”, afirmó Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La respuesta del jefe de Estado se dio a lo dicho por el senador Cepeda, que expuso sus reservas sobre el documento de Petro, al señalar que se estarían fraguando una serie de “jugaditas” para dilatar la discusión del monto y que salga por decreto. “Es una propuesta que estamos revisando. Por supuesto, la preocupación máxima está en los temas de las disposiciones generales”, explicó el congresista.

El senador subrayó su inquietud por la posible eliminación de artículos clave. “Hay una que elimina varias, entre ellos el artículo 88, que es uno de los peores, porque ese dice que el Gobierno nacional puede disponer de las exigencias futuras. Otro artículo que habla también de reorganizar el presupuesto. Vamos a mirar eso preferentemente”, declaró Cepeda en sus declaraciones.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroEfraín CepedaGobierno PetroGobierno nacionalReforma tributariaReforma tributaria 3.0Ley de financiamiento PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Radican proyecto para que policías y militares puedan participar de elecciones en Colombia, con restricciones: “Tienen derecho a elegir”

Desde 1930, los miembros de las Fuerzas Militares están impedidos en Colombia para depositar su voto en las urnas durante procesos electorales. Con este proyecto buscan revertir esa situación, pero con algunas limitaciones

Radican proyecto para que policías

Ministerio de Agricultura anunció que se sumaron más de 600.000 hectáreas al Fondo de Tierras: así van las cifras

La ministra Martha Carvajalino presentó en el Congreso un balance de la política agraria, destacando avances en la formalización de la propiedad rural, la creación de zonas de reserva campesina y el aumento histórico en la producción de alimentos

Ministerio de Agricultura anunció que

Video: así fue el emotivo reencuentro con sus familias de los 23 mineros rescatados en una mina de Segovia, Antioquia

Pese al drama vivido, los trabajadores expresaron su intención de regresar a la mina, destacando la importancia de la actividad para la economía local

Video: así fue el emotivo

TransMilenio activa canales digitales y rutas especiales ante cierre de TransMiCable: las alternativas pretenden asegurar el servicio

Durante dos semanas, el sistema de cable aéreo dejará de operar en el sur de Bogotá debido a trabajos preventivos en su infraestructura electromecánica

TransMilenio activa canales digitales y

Pacto Histórico, en medio de polémica entre Bolívar y Quintero, analizará si irá a o no a consulta: “La decisión la tomará el Comité Político”

Gabriel Becerra, que hace parte del organismo de la colectividad, indicó que la determinación no pasará por el sentir de los aspirantes, sino por lo que defina este órgano colegiado, frente al proceso electoral que inicialmente debía llevarse a cabo el 26 de octubre

Pacto Histórico, en medio de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Elizabeth Loaiza en contra de

Elizabeth Loaiza en contra de la vacunación en niños: explicó cuáles son las razones que tiene para no creer en esos procedimientos médicos

Alina Lozano fue agredida en una tienda de arepas en Chía: narró el incidente en sus redes

Daniela Álvarez sigue en recuperación: reveló cuánto tiempo le falta del tratamiento para su pie

Ana Karina Soto contó detalles inéditos sobre la filtración de su video íntimo y el personaje que lo publicó: “Primero me amenazó”

Mamá de ‘Los Chicaneros’ celebró logro en su tratamiento contra el cáncer de seno: “Se siente una gratitud inmensa”

Deportes

Santa Fe y Jorge Bava

Santa Fe y Jorge Bava ya tendrían un acuerdo sobre su futuro: esto pasará con el técnico uruguayo

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: se define el semifinalista

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Este es el ídolo del América de Cali se ofreció como presidente del club: “Por la institución hago cualquier cosa”