Petro arremetió contra Efraín Cepeda, que denunció “jugaditas” para discutir el Presupuesto General: “Confunde anticosteñidad y anticolombianidad”

En las redes sociales, el presidente Gustavo Petro alimentó las críticas contra el extitular del Congreso Efrain Cepeda - crédito @EfrainCepeda/X y @TrianaCongreso/X

Un nuevo enfrentamiento se gestó en la jornada del miércoles 24 de septiembre entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el extitular del Congreso Efraín Cepeda, por cuenta de la discusión del Presupuesto General de la Nación: que no tendría en impulso que requeriría el Gobierno en las comisiones económicas del legislativo, frente a la iniciativa que pretende que se apruebe un monto de $557 billones.

El jefe de Estado criticó con dureza la postura del senador, que en medio del ejercicio programado en el Capitolio fue claro en expresar sus cuestionamientos a la iniciativa del Ejecutivo “Dos veces Efraín ha querido recortar el presupuesto de Colombia y le ha hecho un inmenso daño a Colombia y a su propio departamento. Confunde Oposición con anticosteñidad y anticolombianidad”, afirmó Petro.

La respuesta del jefe de Estado se dio a lo dicho por el senador Cepeda, que expuso sus reservas sobre el documento de Petro, al señalar que se estarían fraguando una serie de “jugaditas” para dilatar la discusión del monto y que salga por decreto. “Es una propuesta que estamos revisando. Por supuesto, la preocupación máxima está en los temas de las disposiciones generales”, explicó el congresista.

El senador subrayó su inquietud por la posible eliminación de artículos clave. “Hay una que elimina varias, entre ellos el artículo 88, que es uno de los peores, porque ese dice que el Gobierno nacional puede disponer de las exigencias futuras. Otro artículo que habla también de reorganizar el presupuesto. Vamos a mirar eso preferentemente”, declaró Cepeda en sus declaraciones.

