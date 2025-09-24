Ministro de Defensa confirmó que la seguridad de Petro nunca estuvo en riesgo tras infiltración en unidad élite de Presidencia

. El titular de la cartera explicó que “había irregularidades que no iban a atentar contra el señor presidente de la República, es hasta el momento lo que tenemos, pero que sí se salían del protocolo”, lo que llevó a la intervención de las autoridades - crédito Fernando Vergara/AP

La detención de dos militares y dos civiles vinculados a una unidad de seguridad presidencial puso en evidencia la eficacia de los sistemas de contrainteligencia militar y de la Policía Nacional en la protección de las instituciones del país.

Entre los capturados figura Pedronel Jiménez Cárdenas, mayor del Ejército Nacional y hasta hace pocas semanas comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), unidad encargada del tercer anillo de protección presidencial. Junto a él fue detenido el suboficial Cristian Padilla Villanueva, también relacionado con operaciones de seguridad militar.

La tercera implicada, Luisa Fernanda Salgado Fernández, habría utilizado documentos y credenciales falsas para hacerse pasar por integrante de la Policía Nacional bajo el alias de ‘Stephanie’. El cuarto detenido, cuya identidad no fue detallada, enfrenta cargos por posesión ilícita de armamento.

La investigación se inició tras alertas emitidas por mandos militares desde mayo de 2025, cuando se detectó la presencia de una mujer con identificaciones apócrifas en espacios restringidos del Ejército.

Según los hallazgos publicados por El Tiempo, Salgado Fernández logró ingresar sin obstáculos a instalaciones como el Batallón Guardia Presidencial, la Escuela de Caballería y la Dirección de Protección de la Policía Nacional, participando en reuniones operacionales de carácter reservado donde se discutía información sensible de inteligencia y protocolos de seguridad relacionados con el presidente Gustavo Petro.

Luisa Fernanda Salgado Fernández, habría utilizado documentos y credenciales apócrifas para presentarse como integrante del cuerpo policial bajo el alias de “Stephanie” - crédito Fiscalía - crédito Fiscalía

Luego de la detención de los implicados, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, subrayó que este episodio no comprometió la seguridad del jefe de Estado. Según sus declaraciones, “no fue vulnerada la seguridad del señor presidente de la República”, una afirmación que busca disipar cualquier inquietud sobre la integridad del mandatario tras conocerse la noticia.

La investigación se inició a comienzos de este año, cuando los equipos de contrainteligencia militar, en coordinación con la Policía Nacional, detectaron comportamientos anómalos en instalaciones próximas al Palacio de Nariño. El titular de la cartera explicó que “había irregularidades que no iban a atentar contra el señor presidente de la República, es hasta el momento lo que tenemos, pero que sí se salían del protocolo”, lo que llevó a la intervención de las autoridades.

Pedro Sánchez destacó que la detección oportuna de la situación demuestra el buen funcionamiento de contrainteligencia y de inteligencia de la Fuerza Pública - crédito Ministerio de Defensa

Uno de los elementos que más preocupación generó fue la presencia de una persona ajena a la Policía que participaba en operaciones junto a militares. Sánchez calificó este hecho como “muy delicado” y destacó que la detección oportuna de la situación demuestra que “las capacidades de contrainteligencia y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública funcionan adecuadamente para garantizar la seguridad de la República”.

El ministro de Defensa también enfatizó la política de tolerancia cero frente a conductas ilícitas dentro de la Fuerza Pública. “No permitiremos ningún acto que ponga en riesgo la confianza en nuestras instituciones. Ya la Fiscalía avanza con las investigaciones y será la encargada de determinar las responsabilidades judiciales correspondientes”, concluyó Sánchez.

