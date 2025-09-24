Colombia

Ministerio de Agricultura anunció que se sumaron más de 600.000 hectáreas al Fondo de Tierras: así van las cifras

La ministra Martha Carvajalino presentó en el Congreso un balance de la política agraria, destacando avances en la formalización de la propiedad rural, la creación de zonas de reserva campesina y el aumento histórico en la producción de alimentos

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
La ministra Martha Carvajalino destacó
La ministra Martha Carvajalino destacó logros en la implementación del Acuerdo de Paz y la política agraria - crédito Ministerio de Agricultura

El debate sobre el futuro del campo colombiano volvió a ocupar un lugar central en el Congreso. Durante una sesión de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto de la Cámara de Representantes, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, presentó un balance detallado de lo que considera son avances significativos en la implementación del Acuerdo Final de Paz y en la política agraria del actual Gobierno.

Desde el inicio de su intervención, Carvajalino insistió en que el agro debe verse como un sector estratégico y no como un asunto secundario. “Estas y otras acciones nos han permitido demostrar que la agricultura es el futuro económico del país, como quedó expreso en el Acuerdo de Paz”, señaló, dejando claro que la gestión del ministerio se orientó a darle un nuevo papel al campo en el desarrollo nacional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Se incorporaron 662.584 hectáreas al
Se incorporaron 662.584 hectáreas al Fondo de Tierras para comunidades históricamente excluidas - crédito Luisa González/REUTERS

Uno de los puntos clave de su balance fue la incorporación de 662.584 hectáreas al Fondo de Tierras, un compromiso que, recordó, está en el corazón del Acuerdo de Paz y que busca garantizar acceso a tierra para comunidades históricamente excluidas. Este mecanismo, dijo, fue fundamental para corregir desequilibrios y abrir nuevas oportunidades productivas.

La ministra también destacó la formalización de 1.739.348 hectáreas, que ahora cuentan con títulos en manos de comunidades campesinas, negras e indígenas. Para ella, se trata de un paso esencial, más allá de las cifras, representa seguridad jurídica para miles de familias rurales que durante años trabaron sin garantías plenas sobre su territorio.

Otro de los anuncios fue el reconocimiento de 14 Zonas de Reserva Campesina, una figura legal que, según explicó, permite fortalecer la economía campesina, impulsar proyectos productivos sostenibles y promover la organización comunitaria en regiones afectadas por el conflicto.

En cuanto al desarrollo productivo, Carvajalino defendió que la reforma agraria no se ha quedado en el papel, sino que empieza a mostrar resultados concretos. “Hemos logrado romper el récord de 200.000 hectáreas nuevas en agricultura. También hemos tenido el mayor volumen en abastecimiento de alimentos de la historia, mejorado la producción agropecuaria y aumentar las exportaciones, tanto en volumen como en valor”, afirmó, señalando que los datos marcan hitos nunca antes alcanzados en el país.

El Gobierno rompe récord en
El Gobierno rompe récord en nuevas hectáreas agrícolas y abastecimiento de alimentos - crédito @MinAgricultura/X

La funcionaria reconoció que los retos son grandes y que la transformación del campo es un proceso a largo plazo. Sin embargo, destacó que el Gobierno de Gustavo Petro, que ya completa tres años y dos meses, hizo de la producción agropecuaria un pilar de su proyecto político y económico. El énfasis, insistió, está puesto en garantizar que los beneficios no se concentren en unos pocos, sino que lleguen directamente a las familias campesinas, a los pequeños productores y a quienes, durante décadas, fueron excluidos de las decisiones que marcaron el rumbo de la política agraria en el país.

El debate en el Congreso, además, sirvió para recordar que las políticas agrarias están íntimamente ligadas al cumplimiento de los compromisos de paz. La redistribución de la tierra, la formalización de la propiedad y el fortalecimiento de la economía campesina son, en palabras de Carvajalino, los cimientos de una paz duradera, entendida no solo como el fin del conflicto armado, sino como la construcción de condiciones dignas y sostenibles en las zonas rurales.

La formalización de 1.739.348 hectáreas
La formalización de 1.739.348 hectáreas otorga seguridad jurídica a familias rurales - crédito John Vizcaino/REUTERS

Con este balance, el Ministerio de Agricultura busca posicionar al sector como motor de crecimiento y demostrar que el Acuerdo de Paz sigue siendo una hoja de ruta para la transformación social y económica de Colombia. La discusión en el Legislativo dejó sobre la mesa la importancia de no perder el impulso en la ejecución de estas políticas y de mantener el campo en el centro de la agenda nacional, como espacio de reconciliación, productividad y desarrollo colectivo.

Temas Relacionados

Ministerio de AgriculturaRestitución de tierrasMartha CarvajalinoFondo de TierrasAcuerdo de PazColombia-Noticias

Más Noticias

Video: así fue el emotivo reencuentro con sus familias de los 23 mineros rescatados en una mina de Segovia, Antioquia

Pese al drama vivido, los trabajadores expresaron su intención de regresar a la mina, destacando la importancia de la actividad para la economía local

Video: así fue el emotivo

TransMilenio activa canales digitales y rutas especiales ante cierre de TransMiCable: las alternativas pretenden asegurar el servicio

Durante dos semanas, el sistema de cable aéreo dejará de operar en el sur de Bogotá debido a trabajos preventivos en su infraestructura electromecánica

TransMilenio activa canales digitales y

Pacto Histórico, en medio de polémica entre Bolívar y Quintero, analizará si irá a o no a consulta: “La decisión la tomará el Comité Político”

Gabriel Becerra, que hace parte del organismo de la colectividad, indicó que la determinación no pasará por el sentir de los aspirantes, sino por lo que defina este órgano colegiado, frente al proceso electoral que inicialmente debía llevarse a cabo el 26 de octubre

Pacto Histórico, en medio de

Armando Benedetti reaccionó al discurso de Gustavo Petro en la ONU: “Berraca e histórica intervención de cojones”

Según el ministro del Interior, pocos presidentes “tienen la autoridad moral” para cuestionar a Donald Trump, y criticó a los medios de comunicación por no abrir las noticias con la intervención del presidente

Armando Benedetti reaccionó al discurso

Congreso negó la propuesta del Gobierno de $557 billones para el Presupuesto General de la Nación de 2026

Las Comisiones Económicas Conjuntas ahora deberán definir entre dos propuestas que plantean reducciones, en medio de advertencias sobre déficit fiscal y aumento de la deuda pública

Congreso negó la propuesta del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Elizabeth Loaiza en contra de

Elizabeth Loaiza en contra de la vacunación en niños: explicó cuáles son las razones que tiene para no creer en esos procedimientos médicos

Alina Lozano fue agredida en una tienda de arepas en Chía: narró el incidente en sus redes

Daniela Álvarez sigue en recuperación: reveló cuánto tiempo le falta del tratamiento para su pie

Ana Karina Soto contó detalles inéditos sobre la filtración de su video íntimo y el personaje que lo publicó: “Primero me amenazó”

Mamá de ‘Los Chicaneros’ celebró logro en su tratamiento contra el cáncer de seno: “Se siente una gratitud inmensa”

Deportes

EN VIVO Once Caldas vs.

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: se define el semifinalista

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Este es el ídolo del América de Cali se ofreció como presidente del club: “Por la institución hago cualquier cosa”

Así fue el gol de Mohamed Salah con la selección de Egipto en Medellín, en el Mundial Sub-20: la Fifa lo recordó