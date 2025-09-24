Exmilitar confesó asesinato de civil en caso de falsos positivos, en Neiva: “Fui la persona que cobardemente le quitó la vida”

El exteniente Felipe Andrés Ramírez Gómez confesó ante la JEP y la familia de la víctima su responsabilidad en el asesinato de Juan Carlos Aguirre Macías en 2008, presentado como un ‘falso positivo’ en Huila - crédito pantallazos audiencias JEP/YouTube

El exteniente del Ejército Nacional Felipe Andrés Ramírez Gómez ofreció una confesión pública y pidió perdón ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ en un emotivo acto realizado en Neiva, Huila.

Ramírez Gómez, que integraba la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas (Afeur) No. 11, admitió ser responsable directo del asesinato de Juan Carlos Aguirre Macías el 1 de febrero de 2008, crimen que fue presentado oficialmente como una baja en combate.

La declaración se produjo en las diligencias del subcaso Huila dentro del macrocaso 03, que investiga los homicidios y desapariciones forzadas cometidos por agentes estatales y posteriormente reportados como muertes en enfrentamientos armados.

Hermano de la víctima habló sobre el asesinato de Juan Carlos Aguirre - crédito JEP/YouTube

Ramírez Gómez reconoció en el evento, cuyas declaraciones fueron difundidas por W Radio, conocer “civiles que fueron asesinados, a quienes hicieron pasar por guerrilleros, y posteriormente enterrados en el cementerio central de Neiva”, tal como replicó el medio.

Según relató el exoficial, tras cometer el homicidio de Aguirre Macías —quien resultó ser inocente—, se sumió la familia en años de búsqueda de respuestas y justicia.

En un nuevo acto de memoria, ante el hermano de la víctima, Mauricio Aguirre, el exmilitar expresó una profunda culpa.

“Ante ustedes reconozco que Juan Carlos Aguirre Macías era una persona inocente, que no merecía haber sido asesinado de forma cobarde por quienes juramos defender este país. Especialmente por mí, que fui la persona que cobardemente le quitó la vida a Juan Carlos. Mis hechos están ligados a este monumento y quiero decirte, Mauricio, que esto apenas empieza”, afirmó Ramírez Gómez durante el evento.

Lo que preguntó el hermano de la víctima

Uno de los momentos más intensos ocurrió cuando Mauricio Aguirre, hermano de la víctima que se ha declarado en nombre de la familia víctima, preguntó públicamente: “Andrés, ¿qué se siente que con sus manos, hace diecisiete años, sacrificó vilmente a mi hermano y hoy venga a buscar justicia en la paz, reconciliándose con mi familia y con mi madre, María Gladys Macías?”.

Felipe Andrés Ramírez, el mayor retirado, en una audiencia de la JEP - crédito pantallazo audiencia JEP/YouTube

La respuesta del exteniente dejó ver, a juzgar por sus propias palabras, por el remordimiento y el convencimiento de la imposibilidad de reparar totalmente el daño que causó.

“Hoy la comunidad tiene puestos los ojos sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, porque muchos consideran que las sanciones que estamos cumpliendo no tienen la magnitud que deberían frente a hechos tan graves y oprobiosos. No nos va a alcanzar la vida para devolver un poco de la dignidad que les hemos arrebatado. Eso no se repara con ocho años; se repara creando un propósito”, dijo Ramírez Gómez ante la audiencia.

Ramírez Gómez participa actualmente en tareas de búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio central de Neiva, como parte de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (Toar), una de las medidas restaurativas dispuestas por la JEP para los comparecientes que ya han admitido su responsabilidad.

En palabras finales, resumió la dimensión de su arrepentimiento: “Estoy aquí, dando la cara, sin casco, sin tapabocas, para que vean que de alguna forma vamos a cumplirles a las víctimas. Esto no termina en ocho años, termina con nuestras vidas, porque tiene que quedar un legado. Siento mucha vergüenza, Mauricio, pero aquí estoy, dándoles la cara”, recogió W Radio.

