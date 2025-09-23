Senador liberal Alejandro Chacón denunció amenazas de muerte por WhatsApp: “Le matamos hasta el perro”

El senador Alejandro Chacón denunció amenazas recibidas a través de mensajes enviados por WhatsApp desde un número no identificado. - crédito Sergio Iván Acero/Colprensa

El senador Alejandro Carlos Chacón, integrante del Partido Liberal, denunció ante la opinión pública que el pasado domingo 21 de septiembre a las 7:06 p.m., recibió en su teléfono personal mensajes amenazantes por WhatsApp en los que advertían atentar contra su vida si no desistía de realizar denuncias.

“Le matamos hasta el perro que tiene en su casa cabrón antes que se meta con alguno de nosotros”, fue una de las frases remitidas desde un número desconocido para el legislador. El caso ha generado preocupación tanto en esferas políticas como en organismos de seguridad.

Según el comunicado emitido por el equipo de prensa de Alejandro Chacón, los mensajes llegaron desde el número 3214974806, que no figura entre los contactos del parlamentario. El remitente exigía que las denuncias las dejara en manos de abogados, bajo la amenaza explícita de “a menos de que quiera morirse”. El mismo domingo, el congresista alertó a la Policía Nacional y contactó al Ministerio del Interior para activar los protocolos de protección.

El legislador liberal busca el respaldo de las autoridades para fortalecer su esquema de seguridad tras las intimidaciones. - crédito Colprensa

La amenaza se produjo en un contexto de creciente tensión en el ámbito político nacional, donde distintos actores han advertido sobre el incremento de intimidaciones contra líderes y dirigentes. De acuerdo con el comunicado oficial, el legislador liberal puso en marcha gestiones con el Ministerio del Interior para que su esquema de seguridad fuese revisado de inmediato y así garantizar su integridad.

“De manera verbal, de inmediato, el senador Chacón puso en conocimiento de la Policía Nacional estas amenazas y con el Ministerio del Interior está haciendo gestiones para evaluar su esquema de seguridad”, expresa textualmente el mensaje difundido a medios.

El equipo de prensa de Alejandro Chacón informó que para este martes 23 de septiembre se tiene prevista la formalización de la denuncia ante las autoridades competentes, con el objetivo de activar los procedimientos judiciales y de seguridad estipulados para estos casos. Las instituciones a cargo deberán analizar el contenido de los mensajes, identificar a los autores y determinar si existen o no antecedentes relacionados con amenazas a congresistas del Partido Liberal. Esto incluye un posible refuerzo en las medidas de seguridad para el senador.

Chacón notificó a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior tras recibir advertencias de riesgo contra su vida y la de su entorno. - crédito Reuters

Las investigaciones preliminares apuntan a determinar el origen del mensaje y si pudo estar vinculado a recientes intervenciones del senador, quien ha liderado distintos debates de control político relacionados con la seguridad y la situación del orden público en el país. Alejandro Chacón es reconocido en el Congreso por su participación en discusiones que abordan temas de seguridad nacional y denuncias sobre amenazas a líderes de diferentes partidos.

“El caso quedó ahora en manos de las autoridades judiciales y de seguridad, que deberán investigar el origen de los mensajes y establecer posibles responsables”, puntualizó el comunicado divulgado por el entorno del senador.

En cuanto al mensaje amenazante, la frase “Le matamos hasta el perro que tiene en su casa cabrón” se suma a una serie de actos intimidatorios denunciados recientemente por dirigentes de distintas colectividades, lo que refuerza el llamado a investigar posibles redes criminales dedicadas a presionar a quienes adelantan labores de control político.

El congresista recibió un mensaje intimidatorio en su celular personal desde un número desconocido el 21 de septiembre por la noche. - crédito Alejandro Chacón

Por el momento, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior mantienen reserva sobre los avances de las investigaciones, aunque confirmaron la entrega de protección adicional al senador mientras se aclara la situación.

Hasta la fecha, no se ha revelado el móvil específico detrás de la amenaza a Alejandro Chacón, ni se han producido capturas relacionadas con este incidente. El proceso judicial continuará en las próximas semanas, en paralelo con las labores de seguridad para el senador liberal y otros congresistas que han reportado situaciones similares.