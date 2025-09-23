Colombia

Salario mínimo del 2026 no tendría conciliación, según algunos gremios, y el ministro de Trabajo respondió: “Si no hay concertación, el Presidente lo decide por decreto”

Antonio Sanguino aseguró que la Comisión de Concertación sigue activa y que no existe una cifra definida, mientras persisten las tensiones con gremios empresariales por el proceso de ajuste salarial

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

El ministro de Trabajo, Antonio
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Gobierno defiende legalidad del proceso y niega cifra anticipada para el salario mínimo de 2026 - crédito @AntonioSanguino/X

El inicio de la negociación para definir el salario mínimo de 2026 en Colombia ha estado marcado por la controversia y la tensión entre el Gobierno y los gremios empresariales.

La decisión de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de retirarse de la mesa de concertación, tras declaraciones atribuidas al presidente Gustavo Petro sobre un posible aumento unilateral del 11%, ha generado un debate sobre la legitimidad y el futuro del proceso.

“Si o sí ya lo anunció Petro, entonces si o sí ya lo dijo: el salario va a ser por decreto y va a ser del 11%. Entonces, ¿para qué mesa de concertación? ¿Cuál concertación?”, expresó Jaime Cabal, presidente de Fenalco, en declaraciones recogidas por La W.

La postura de Fenalco se fundamenta en la percepción de que el Gobierno tomó una decisión anticipada, desvirtuando el espíritu de la mesa de concertación.

Fenalco se retira de la
Fenalco se retira de la mesa de concertación por posible aumento unilateral del salario mínimo en Colombia - crédito Colprensa

“Ya esa Comisión de Concertación la hemos reactivado, se han adelantado dos sesiones, hemos discutido otros asuntos y estamos a la espera, por supuesto, de escuchar las opiniones de los trabajadores, de los empresarios y por supuesto, de examinar también las variables macroeconómicas por cuenta de la información del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda y de los demás actores que concurren en esta discusión”, explicó Sanguino en entrevista con La W.

El ministro también respondió a las críticas sobre una supuesta cifra anticipada del incremento, negando que el presidente o el Ministerio de Hacienda hayan fijado un porcentaje. “No, yo no he visto que el presidente, por lo menos desde lo que yo conozco como ministro del Trabajo, que el presidente haya dado una cifra. Y el ministro de Hacienda tampoco. Lo que hemos dicho, y lo vuelvo a decir acá, es que vamos a dar la discusión en el Comité de Concertación como lo exige la Constitución y la ley”, aseguró Sanguino.

"El presidente tiene la facultad
"El presidente tiene la facultad constitucional de decretar el incremento del salario mínimo", afirmó el ministro Antonio Sanguino - crédito @AntonioSanguino/X

En cuanto a la posibilidad de que no se logre un acuerdo, el ministro recordó las facultades constitucionales del Ejecutivo: “Haremos todo el esfuerzo, por supuesto, para que se logre una concertación. Y esperemos que ese sea el escenario ideal que logremos concretar en las sesiones de la Comisión de Concertación. Ahora bien, si no hay concertación, como lo prevé la Constitución y la ley, el Presidente tiene la facultad y la competencia de expedir el incremento del salario mínimo mediante un decreto”, afirmó Sanguino en la misma entrevista.

El debate también estuvo influido por análisis internacionales. Un artículo de The Economist sugirió que los incrementos del salario mínimo bajo el gobierno de Petro han encarecido la contratación formal y fomentado la informalidad.

El ministro rechazó esa interpretación: “Es que es una afirmación falaz, con todo respeto por ese importante diario, porque las cifras indican otra cosa. El incremento del salario mínimo nominal acumulado en lo que va corrido del presidente Gustavo Petro está por encima del 37,6%. Y lo que nos encontramos, por ejemplo, es que la economía está creciendo este año por encima del 2,7% del producto interno bruto. Que además de eso, el desempleo ha bajado a los niveles, eh, por debajo del 9%. El último registro del Dane indica que estamos en el 8,8%. Y adicionalmente, la inflación está un poquito por encima del 5%, ha estado por debajo del cinco. O sea, hoy está más o menos en el 5,1%, una inflación controlada. Y además de eso, la informalidad ha tenido una leve disminución”, sostuvo Sanguino.

"No he visto que el
"No he visto que el presidente, por lo menos desde lo que yo conozco como ministro del Trabajo, que el presidente haya dado una cifra", según el ministro Sanguino - crédito @AntonioSanguino/X

En medio de la controversia, el Gobierno insiste en que el proceso de concertación sigue abierto y que la decisión final dependerá del análisis de las variables macroeconómicas y del diálogo entre las partes.

“Nosotros acabamos de instalar el Comité de Concertación Laboral, la Comisión de Concertación Laboral, con presencia del doctor Bruce Mac Master. Vamos a dar la discusión como lo han hecho todos los gobiernos, ¿no? Y si no llegamos a un consenso y a un acuerdo con las cifras, con las variables macroeconómicas, con el concurso de las reflexiones académicas sobre la materia de los economistas, pues el Gobierno y el presidente tiene la facultad constitucional de decretar el incremento del salario mínimo”, concluyó Sanguino en declaraciones recogidas por La W.

