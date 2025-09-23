‘Influencer’ rusa relató cómo es perderse en Bogotá: “No tenía idea por dónde iba”

La influencer compartió el momento con sus seguidores y afirmó que tratará de seguir conociendo el sector - Crédito: @mas_que_una_rusa / Instagram

La experiencia de Anastasiia Tselishcheva, la influencer rusa conocida en redes sociales como ‘Más que una rusa’, ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores tras compartir un video en el que narra cómo se perdió en Fontibón, luego de ir a volar cometa.

El contenido, que superó los 16.000 ‘me gusta’, muestra la facilidad con la que una persona puede perderse en la ciudad, incluso en actividades cotidianas. En su relato, Tselishcheva explica que su intención inicial solo era disfrutar de la actividad, pero la ruta la llevó a transitar por la zona franca y, luego, se desvió por una calle sin pavimentar.

Al cruzar un humedal, la creadora de contenido se encontró completamente desubicada. A pesar de la confusión, continuó su trayecto hasta alcanzar la avenida Centenario, momento en el que reconoció el sector nuevamente.

Durante el video, la influencer describe su travesía con espontaneidad: “Gente, voy descubriendo nuevos lugares del Fontibón. Hoy fui a la zona franca (...) Pasé por un humedal muy bonito y salí por aquí, la verdad no tenía ni idea por dónde iba a salir, pero, pues, estoy aquí.”

El video se llenó de comentarios acerca de la seguridad del sector donde la influencer grabó el contenido - Crédito: @mas_que_una_rusa / Instagram

La publicación de Tselishcheva no solo llamó la atención por la anécdota, sino también por las reacciones de los usuarios, quienes le advirtieron sobre los riesgos de transitar por sectores considerados peligrosos, especialmente llevando el teléfono móvil a la vista.

Algunos comentarios destacaron que fue “afortunada” por no haber sufrido ningún incidente durante su recorrido.

La experiencia de perderse en Bogotá puede resultar desconcertante para quienes no están familiarizados con la ciudad, incluso para quienes, como la influencer con más de 171.000 seguidores, comparten habitualmente sus vivencias en Colombia y alrededor del mundo.

Fue así como gracias a este hecho, algunos de sus seguidores le dieron recomendaciones para ubicarse ya que según extranjeros, Bogotá tiene un particular sistema de organización urbana.

El sistema de direcciones, basado en números, resulta sencillo de interpretar para muchas personas, aunque no está exento de generar dudas o curiosidades, especialmente por la ausencia de nombres y la aparición de vías como transversales o diagonales - Crédito: Federico Ríos

Para empezar la ciudad tiene un diseño en cuadrícula, donde las calles y carreras conforman una malla creado para facilitar la orientación.

Las calles, que se extienden de este a oeste, y las carreras, que van de sur a norte, suelen estar numeradas, lo que reduce la presencia de nombres propios o de personajes históricos en las vías.

El centro de la ciudad marca el punto de partida para la numeración de ambas, y a medida que se avanza hacia el norte, las calles mantienen una nomenclatura simple, mientras que hacia el sur se añade la designación “sur” para diferenciarlas, como en el caso de la calle 40 sur.

En el caso de las carreras, la numeración también varía hacia el oriente, donde se utiliza la marca “este”, como en carrera 4 este.

La expansión de la ciudad ha hecho que existan cada vez más calles tanto al norte como al sur, mientras que las carreras hacia el este son menos frecuentes, ya que el crecimiento urbano se orientó principalmente hacia el oeste.

Este orden suele facilitar la ubicación para los locales, pero puede resultar confusa para quienes no están acostumbrados a manejar números sino nombres, tal y como sucede Ciudad de México.

Un truco fácil para orientarse en Bogotá son los cerros orientales, que se ven desde cualquier punto de la ciudad.

La ubicación de las calles en Bogotá resulta curiosa para los extranjeros - Crédito: Carlos Lema / Idpc

Mirar hacia los cerros significa estar situado al oriente. Las vías paralelas a los cerros corresponden a las carreras, mientras que las perpendiculares son las calles, así se ubican los puntos cardinales.

Otro consejo que puede ayudar es, conocer las vías principales de la ciudad como: la Carrera Séptima, la Carrera 30, la Avenida 68 y la Calle 26,identificadas por números. Y las avenidas que tradicionalmente se conocen con un nombre propio: la Avenida Boyacá, la Avenida de las Américas, la Autopista del Sur, la Autopista Norte, la Avenida Primero de Mayo y la Avenida Caracas.

Se presume que origen de este sistema se dio a finales del siglo XIX. Según el escritor Moisés de la Rosa, en su libro Calles de Santafé y Bogotá publicado en 1938, la nomenclatura actual de la ciudad y del país se creo, inspirándose en el modelo utilizado en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.