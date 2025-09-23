Colombia

‘Influencer’ rusa relató cómo es perderse en Bogotá: “No tenía idea por dónde iba”

La joven Anastasiia Tselishcheva salió a dar un paseo y, al tomar por una calle desconocida, se desubicó. Sin embargo, aprovechó esta circunstancia para conocer ese sector de la capital

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
La influencer compartió el momento
La influencer compartió el momento con sus seguidores y afirmó que tratará de seguir conociendo el sector - Crédito: @mas_que_una_rusa / Instagram

La experiencia de Anastasiia Tselishcheva, la influencer rusa conocida en redes sociales como ‘Más que una rusa’, ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores tras compartir un video en el que narra cómo se perdió en Fontibón, luego de ir a volar cometa.

El contenido, que superó los 16.000 ‘me gusta’, muestra la facilidad con la que una persona puede perderse en la ciudad, incluso en actividades cotidianas. En su relato, Tselishcheva explica que su intención inicial solo era disfrutar de la actividad, pero la ruta la llevó a transitar por la zona franca y, luego, se desvió por una calle sin pavimentar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al cruzar un humedal, la creadora de contenido se encontró completamente desubicada. A pesar de la confusión, continuó su trayecto hasta alcanzar la avenida Centenario, momento en el que reconoció el sector nuevamente.

Durante el video, la influencer describe su travesía con espontaneidad: “Gente, voy descubriendo nuevos lugares del Fontibón. Hoy fui a la zona franca (...) Pasé por un humedal muy bonito y salí por aquí, la verdad no tenía ni idea por dónde iba a salir, pero, pues, estoy aquí.”

El video se llenó de comentarios acerca de la seguridad del sector donde la influencer grabó el contenido - Crédito: @mas_que_una_rusa / Instagram

La publicación de Tselishcheva no solo llamó la atención por la anécdota, sino también por las reacciones de los usuarios, quienes le advirtieron sobre los riesgos de transitar por sectores considerados peligrosos, especialmente llevando el teléfono móvil a la vista.

Algunos comentarios destacaron que fue “afortunada” por no haber sufrido ningún incidente durante su recorrido.

La experiencia de perderse en Bogotá puede resultar desconcertante para quienes no están familiarizados con la ciudad, incluso para quienes, como la influencer con más de 171.000 seguidores, comparten habitualmente sus vivencias en Colombia y alrededor del mundo.

Fue así como gracias a este hecho, algunos de sus seguidores le dieron recomendaciones para ubicarse ya que según extranjeros, Bogotá tiene un particular sistema de organización urbana.

El sistema de direcciones, basado
El sistema de direcciones, basado en números, resulta sencillo de interpretar para muchas personas, aunque no está exento de generar dudas o curiosidades, especialmente por la ausencia de nombres y la aparición de vías como transversales o diagonales - Crédito: Federico Ríos

Para empezar la ciudad tiene un diseño en cuadrícula, donde las calles y carreras conforman una malla creado para facilitar la orientación.

Las calles, que se extienden de este a oeste, y las carreras, que van de sur a norte, suelen estar numeradas, lo que reduce la presencia de nombres propios o de personajes históricos en las vías.

El centro de la ciudad marca el punto de partida para la numeración de ambas, y a medida que se avanza hacia el norte, las calles mantienen una nomenclatura simple, mientras que hacia el sur se añade la designación “sur” para diferenciarlas, como en el caso de la calle 40 sur.

En el caso de las carreras, la numeración también varía hacia el oriente, donde se utiliza la marca “este”, como en carrera 4 este.

La expansión de la ciudad ha hecho que existan cada vez más calles tanto al norte como al sur, mientras que las carreras hacia el este son menos frecuentes, ya que el crecimiento urbano se orientó principalmente hacia el oeste.

Este orden suele facilitar la ubicación para los locales, pero puede resultar confusa para quienes no están acostumbrados a manejar números sino nombres, tal y como sucede Ciudad de México.

Un truco fácil para orientarse en Bogotá son los cerros orientales, que se ven desde cualquier punto de la ciudad.

La ubicación de las calles
La ubicación de las calles en Bogotá resulta curiosa para los extranjeros - Crédito: Carlos Lema / Idpc

Mirar hacia los cerros significa estar situado al oriente. Las vías paralelas a los cerros corresponden a las carreras, mientras que las perpendiculares son las calles, así se ubican los puntos cardinales.

Otro consejo que puede ayudar es, conocer las vías principales de la ciudad como: la Carrera Séptima, la Carrera 30, la Avenida 68 y la Calle 26,identificadas por números. Y las avenidas que tradicionalmente se conocen con un nombre propio: la Avenida Boyacá, la Avenida de las Américas, la Autopista del Sur, la Autopista Norte, la Avenida Primero de Mayo y la Avenida Caracas.

Se presume que origen de este sistema se dio a finales del siglo XIX. Según el escritor Moisés de la Rosa, en su libro Calles de Santafé y Bogotá publicado en 1938, la nomenclatura actual de la ciudad y del país se creo, inspirándose en el modelo utilizado en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

Temas Relacionados

Influencer rusaPerdido en BogotáZona franca de BogotáBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Alerta para los conductores en Medellín, hombre se lanza a los vehículos para fingir accidentes

Las autoridades advierten que este sujeto comete este hecho para simular que fue atropellado y exigirles dinero a los conductores que supuestamente lo arrollaron

Alerta para los conductores en

Resultados Super Astro Sol y Luna: signo y número ganador del 22 de septiembre

Con 500 pesos se tiene la capacidad de conseguir miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Resultados Super Astro Sol y

Lucy Laborde, fiscal de apoyo en caso de Nicolás Petro, habría sido retirada del caso

La decisión se habría tomado para evitar nuevas polémicas en medio del proceso que protagoniza el hijo mayor del presidente Gustavo Petro

Lucy Laborde, fiscal de apoyo

Hallan tercer cuerpo en México: músico venezolano fue encontrado en la misma zona donde asesinaron a B King y Dj Regio Clownn

El cadáver de Tayron Paredes, de 29 años, apareció en Cocotitlán, Estado de México, horas después de confirmarse la muerte de los artistas colombianos B King y Dj Regio Clown

Hallan tercer cuerpo en México:

Euro hoy a peso colombiano, precio de apertura 23 de septiembre 2025

El Banco Central Europeo reiteró que un papel internacional más fuerte para la moneda comunitaria es deseable

Euro hoy a peso colombiano,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clown, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Confirman la muerte del papá

Confirman la muerte del papá de Maleja Restrepo: así lo despidieron la actriz y su esposo Tatán Mejía

Foto viral reaviva rumores de una nueva relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano: el ‘streamer’ se pronunció

Este es el video del lugar donde encontraron los cuerpos de B King y Regio Clownn: el crimen que sacude el mundo del entretenimiento

Revelan mensajes entre Regio Clownn y su pareja sobre verse con “El comandante” antes de ser asesinado junto a B King: “No confío en nadie”

Sofía Avendaño lamentó la muerte de B-King y envió desgarrador mensaje a la familia del artista: “Yo creo en la justicia divina”

Deportes

Se filtró la que sería

Se filtró la que sería la nueva camiseta del Bayern Múnich de Luis Díaz: la opinión es dividida en redes sociales

Independiente Santa Fe desmiente acuerdo de Jorge Bava con Cerro Porteño: “La prioridad la tiene Santa Fe”

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo

Critican a Luis Díaz después de que Dembélé se llevara el Balón de Oro: “No lo ganará”

Critican a France Football por la ganadora del Balón de Oro que superó a Linda Caicedo: “Es un robo”