Alerta para los conductores en Medellín, hombre se lanza a los vehículos para fingir accidentes

La comunidad ha difundido un video en redes sociales para advertir a los conductores que no caigan en esta nueva modalidad de estafa que se está presentando en Medellín.

En las imágenes, un hombre espera el paso de un vehículo en el barrio Pedregal y, en un movimiento repentino, se arroja al suelo simulando haber sido atropellado. El conductor se detiene a tiempo, por lo que no alcanza a tocar al hombre, dejándolo en evidencia.

El registro audiovisual, que ya está en manos de las autoridades, ha motivado la puesta en marcha de una campaña de alerta para advertir a los automovilistas sobre este tipo de engaños.

Según el material este hecho sucede entre el barrio Pedregal y el sector Doce de Octubre, habitantes del sector relatan en redes que estos falsos accidentes llevan sucediendo hace algunas semanas.

La reacción inmediata del conductor, quien frena antes de que se produzca cualquier impacto, ha generado interrogantes sobre la verdadera motivación del hombre.

También se dice que el objetivo del hombre sería exigir dinero a los conductores a cambio de no iniciar acciones legales o llamar a la policía, lo que podría derivan en la inmovilización del vehículo.