Colombia

Los capturaron borrachos y dormidos: así cayeron Los Ingenieros, banda que vendía lotes ilegales, vendía drogas e instrumentalizaba a menores en Usme

Publicaciones en redes sociales que hacían los integrantes de la banda criminal sirvieron como pista clave para dar con su paradero: este era su ‘modus operandi’

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Los capturaron borrachos y dormidos: así cayeron ‘Los Ingenieros’, banda que vendía lotes ilegales, repartía droga e instrumentalizaba a menores en Usme - crédito @SeguridadBOG/X

Un uniformado describió detalladamente el operativo que terminó con la caída de Los Ingenieros, una organización criminal que durante meses mantuvo en alerta a la comunidad de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

La desmantelación de la banda criminal se produjo tras un operativo que aprovechó un descuido de sus cabecillas, que habían publicado en redes sociales que pasaron el fin de semana consumiendo licor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue el detalle crucial que le permitió a la Policía planificar la intervención en horas de la madrugada, donde lograron sorprender a los líderes del grupo cuando aún se encontraban dormidos y bajo los efectos del alcohol. Hoy, quienes presumían de poder en redes sociales están tras las rejas, según relató un investigador de apoyo que participó en el operativo en el sexto capítulo de Voces de la Ciudad, un espacio de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

La estructura de Los Ingenieros realizaban más actividades delictivas además de la venta ilegal de lotes. El investigador, cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad, explicó que el grupo había instalado una garita para controlar el acceso al sector y utilizaba a menores de edad en sus actividades delictivas. Además, imponían cobros a los habitantes por servicios públicos, consolidando así su dominio sobre la zona.

En sus publicaciones, los integrantes
En sus publicaciones, los integrantes de 'Los Ingenieros' se mostraban consumiendo alcohol y exhibiendo drogas, joyas y armas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El alcance de sus crímenes incluía la vinculación con el homicidio de cinco personas en la localidad, mientras expandían su negocio ilegal hacia la venta de drogas. La Policía ya los tenía en la mira, impulsada por múltiples denuncias ciudadanas que alertaban sobre su accionar.

No obstante, fueron las propias publicaciones de los integrantes de Los Ingenieros en redes sociales las que facilitaron el seguimiento policial. En estas plataformas, los miembros del grupo se mostraban exponiendo armas, joyas y drogas, proyectando una imagen de impunidad: “Aparecían exhibiendo armas, joyas y drogas, como si se sintieran intocables”, detalló el investigador en Voces de la Ciudad.

Durante varios meses, los uniformados recopilaron pruebas, interceptaron comunicaciones y documentaron cada movimiento de la organización. La oportunidad definitiva surgió tras detectar que los cabecillas habían estado bebiendo licor, lo que permitió planificar el operativo para el momento en que se encontraban más vulnerables.

La Policía sorprendió a los
La Policía sorprendió a los integrantes de la banda criminal cuando estos estaban dormidos y bajos los efectos del licor - crédito @PoliciaColombia/X

La intervención culminó con la irrupción de la Policía en el escondite del grupo, logrando la captura de los principales responsables mientras aún dormían. De este modo, la organización que había sembrado temor en Usme y ostentado su poder en redes sociales fue finalmente desarticulada.

Cayeron 10 integrantes del grupo criminal El Dorado en Paloquemao

En el marco de una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron la captura de diez presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizada El Dorado, debilitando de manera directa las finanzas ilícitas de esta organización.

Durante el operativo, realizado en el barrio Paloquemao, de la localidad de Los Mártires, se decomisaron más de $75 millones en efectivo y cerca de 26 equipos de cómputo y comunicaciones.

El operativo, desarrollado en el
El operativo, desarrollado en el barrio Paloquemao, incluyó la incautación de dinero en efectivo y una cantidad significativa de equipos de cómputo y comunicaciones - crédito Ejército Nacional de Colombia

Durante el allanamiento, las autoridades no solo confiscaron el dinero en efectivo, sino que también decomisaron una cantidad significativa de equipos tecnológicos. Entre los dispositivos incautados se halló una base de datos que, según la información oficial, contenía registros relevantes sobre las actividades de los integrantes de El Dorado.

El operativo fue el resultado de varios meses de labores de inteligencia e investigación. En estas acciones participaron tropas del batallón de Artillería de Campaña N° 13 y del batallón de Fuerzas Especiales N° 5, ambos adscritos a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional. La coordinación entre estas unidades permitió identificar y allanar el lugar donde operaban los presuntos delincuentes.

La operación se enmarcó dentro del Plan Ayacucho Plus, una estrategia impulsada por el Ejército Nacional con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y debilitar las economías ilegales de organizaciones criminales en Bogotá y Cundinamarca. Este tipo de acciones no solo busca la captura de los responsables de actividades ilícitas, sino también la desarticulación de los mecanismos financieros que sostienen a estos grupos.

Temas Relacionados

Banda criminal Los IngenierosOrganización delictivaUsmeBorrachosDormidosCapturasVenta de drogasInstrumentalización de menoresColombia-Noticias

Más Noticias

‘Yo me llamo’: Así fue el emotivo adiós entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

El artista reveló detalles inéditos sobre la relación que surgió durante el ‘reality’

‘Yo me llamo’: Así fue

Denuncian presunta contratación irregular dentro del Ejército: se habrían beneficiado a dos empresas con millonarios acuerdos

La acusación fue hecha por el sargento (r) Alexander Chala Sáenz, que también denunció al ministro de Defensa y al exgeneral Eduardo Zapateiro por un supuesto contrato con Indumil

Denuncian presunta contratación irregular dentro

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

La caleña de 35 años de edad detalló el proceso que la llevó a una cesárea inesperada y la situación de su hijo, que deberá permanecer varias semanas en incubadora

Exparticipante de ‘La casa de

Andrés Forero denunció que pretenden “silenciarlo” con denuncia que impusieron en su contra ante la Corte Suprema

El proceso judicial que protagoniza el congresista expone la fragilidad de las garantías parlamentarias frente a estrategias de silenciamiento político

Andrés Forero denunció que pretenden

J Balvin se sumó a los llamados para que B King sea encontrado: este fue su mensaje

El artista de música urbana pidió a sus seguidores alertar cualquier indicio que conduzca a dar con el paradero del joven artista

J Balvin se sumó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’: Así fue

‘Yo me llamo’: Así fue el emotivo adiós entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

J Balvin se sumó a los llamados para que B King sea encontrado: este fue su mensaje

A Jessi Uribe y Nodal los une algo más que la música: sus polémicas relaciones tienen historias similares

Esposo de Aida Victoria Merlano apareció despechado en un video y avivó rumores de ruptura: “No se enamoren”

Deportes

Técnico de Fortaleza calificó la

Técnico de Fortaleza calificó la grama de El Campín como la “peor del país”: “Es horrible”

Deportivo Cali es campeón de la Liga Femenina BetPlay: las Azucareras vencieron a Santa Fe en cobros desde el punto penal

Jorge Carrascal se estrenó en las redes con el Flamengo: así fue el primer gol del colombiano en el fútbol brasileño

Deportivo Cali, bicampeonas de Colombia: así quedó el palmarés de títulos del Fútbol Profesional Femenino

A 25 años de la primera medalla de oro olímpica para Colombia, la deportista es investigada en la actualidad