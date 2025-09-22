Colombia

Juan Gabriel y las historias que lo vinculan con capos colombianos: “Lo contrataron para un concierto privado”

Un medio mexicano recordó las historias que habría protagonizado ‘El divo de Juárez’ con capos cafeteros

En el libro se mencionan a figuras públicas y sus historias con narcotraficantes - crédito Colprensa/EFE/Grijalbo

En los 80, los capos colombianos fueron quienes comandaron el negocio ilegal del narcotráfico, haciendo que gran parte de las ganancias por la llegada de cocaína a Europa y Estados Unidos terminará las cuentas, la mayoría blanqueadas, de los criminales cafeteros.

En esa época, el cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar; y el cartel de Cali, que tenía como líderes a los hermanos Rodríguez Orejuela, demostraban su poder adquisitivo de varias formas, lo que incluyó invertir de manera directa o indirecta hasta en el fútbol profesional.

De la misma forma, hacían fiestas privadas en las que se presentaron los artistas más populares de la época, aunque la mayoría de ellos han negado las versiones sobre su presencia en ese tipo de celebraciones.

Esta tendencia no solo se registró en Colombia, ya que también se registraron casos de esta índole en México con las estructuras criminales de Norteamérica. Es por ello que el medio especializado Posta recordó las historias más conocidas sobre este tema que fueron protagonizadas por el “Divo de Juárez”, Juan Gabriel.

El mexicano es mencionado en diferentes historias sobre fiestas con capos - crédito AP

En primer lugar, resaltaron la carrera del cantautor, que a pesar de su muerte sigue siendo una de las voces más populares de la región con canciones que hasta la fecha lideran múltiples listas de reproducciones.

Sin embargo, su popularidad también se reflejó cuando criminales comenzaron a seguir al artista para que se presentara en sus fiestas privadas, sobre Juan Gabriel hay historias que lo vinculan en reuniones con Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela.

En ese sentido, recordaron los libros en los que mencionan al “Divo de Juárez” en ese tipo de situaciones, comenzando con Las señoras del narco, de Anabel Hernández.

Escobar es mencionado en uno de los libros - crédito Edgar el 'Chino' Jiménez

En esta obra, Hernández indicó que Juan Gabriel fue contratado por Ernesto Fonseca “Don Neto” para una fiesta con la que el cartel de Guadalajara recibió a Pablo Escobar en México.

En esa ocasión, el artista habría sido convencido para que, en medio de su presentación, le diera un beso al capo antioqueño, que respondió con un comportamiento homofóbico que puso en peligro la vida del cantautor.

A pesar de que este pidió disculpas y los demás narcos explicaron que había sido una petición de ellos, Juan Gabriela habría tenido que salir escoltado de inmediato para evitar que terminara siendo asesinado por Escobar.

Por otra parte, en el libro El hijo del ajedrecista, escrito por Fernando Rodríguez Mondragón, heredero de Gilberto Rodríguez Orejuela, también se menciona la participación de Juan Gabriel en una fiesta privada.

Rodríguez Mondragón afirmó que el mexicano fue contratado para ser el show principal en una fiesta del cartel de Cali; sin embargo, en medio de su presentación se habría propasado con su padre, que reaccionó golpeando al artista.

El hijo del 'Ajedrecista' indicó que Juan Gabriel se presentó en una fiesta para su padre - crédito Colprensa/EFE

En esta obra, el hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela afirmó que se registró una trifulca en la fiesta, que terminó luego de que Juan Gabriel fue retirado del recinto

La similitud entre las dos historias ha hecho que se especule con que Hernández o Rodríguez Mondragón están mintiendo; al respecto, personas cercanas a Juan Gabriel han indicado que se trata de mitos urbanos que se generaron en torno al mexicano.

En el libro Las señoras del narco también se habla de un presunto encuentro de Juan Gabriel con Arturo Beltrán Leyva, uno de los narcos más recordados en la historia de México.

En este relato se incluye el testimonio de una de las exparejas del capo norteamericano, quien se encargó de relatar como el cantautor fue su regalo en una fiesta organizada en Acapulco en el 2000. “Mi hermano me dijo que llegó Juan Gabriel. Lo contrataron para un concierto privado”.

