Colombia

Colombianas capturadas en Miami por estafa con seguros médicos se promocionaban en redes sociales

Ambas mujeres enfrentan cargos por fraude organizado, seguros falsos, extorsión y hurto mayor en segundo grado

Por Julieth Cicua Caballero



Las mujeres usaban formularios en blanco y documentos posfechados, previamente firmados por pacientes, para respaldar reclamaciones fraudulentas - Crédito: Miami-Dade County Mugshots / Facebook

Dos ciudadanas cartageneras que trabajaban en el Calama Columbia Accident Care Center, ubicado en la ciudad de Doral, en el sur de Florida, fueron capturas en Miami por estar vinculadas a un esquema de fraude relacionado con seguros médicos.

De acuerdo con el reporte oficial, el esquema consistía en la utilización de formularios en blanco y documentos posfechados, previamente firmados por pacientes, para respaldar reclamaciones fraudulentas ante una aseguradora. Esta maniobra habría facilitado el cobro de sumas significativas por procedimientos de rehabilitación que nunca se realizaron.

Las acusadas enfrentan cargos de crimen organizado, fraude, presentación de reclamos de seguros falsos y robo mayor en segundo grado, delitos que en el estado de Florida pueden acarrear penas de prisión y sanciones económicas considerables.

Las mujeres está retenidas por la ICE y no podrán regresar a Colombia aunque paguen la fianza - Crédito: @telemundo51miami

El impacto mediático del caso se ha visto amplificado por los antecedentes familiares de una de las detenidas.

Sonia Villamizar Vera es hermana de Avelino Villamizar Vera, mánager musical que en 2022 fue procesado junto a la concejal del Partido Liberal Gloria Estrada y su pareja Martín Barreto, tras ser detenidos en el barrio Manga de Cartagena con un kilogramo de cocaína en su vehículo.

