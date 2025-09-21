Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Lo último que se conoce del subintendente Frank Gesley Hoyos Murcia, que hace parte de la Dirección de Investigación Criminal - crédito redes sociales/X

“Son muchachos trabajadores que escogieron esa carrera para ayudar a sus familias”, expresó Alba Murcia, madre de Franque Hoyos Murcia, al hacer público un mensaje en el que solicita la intervención del presidente Gustavo Petro y de las autoridades para lograr la liberación de su hijo y de otros uniformados secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca.

El caso, que cumple dos meses desde el secuestro ocurrido en julio cerca de Tame, puso en evidencia el drama, la angustia constante de las familias y la presión creciente sobre el Gobierno para encontrar una pronta solución.

En su pronunciamiento, Murcia dirigió un llamado directo al presidente y a la fiscal general Luz Adriana Camargo, aludiendo a un video divulgado por el ELN en el que la guerrilla responsabiliza a las autoridades de no avanzar en las negociaciones para la liberación de los secuestrados.

El ELN se atribuyó el secuestro de los uniformados desaparecidos desde el 20 de julio - crédito AFP

“Hemos visto un video donde el ELN está diciendo que usted y la señora fiscal de la Nación no han querido sentarse a la mesa de negociación para la pronta liberación de mi hijo y sus compañeros”, afirmó la madre del subintendente.

La madre del uniformado insistió en que la familia solicita ayuda urgente para la liberación de los uniformados, recordando que “son servidores públicos suyos que le están sirviendo al país” y cuestionó la falta de acciones para su regreso.

El secuestro de Franque Hoyos Murcia y del patrullero Fabián Pérez se produjo cuando ambos, integrantes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía, se desplazaban en comisión cerca de Tame (Arauca). Junto a ellos, el Frente de Guerra Oriental del ELN mantiene retenidos a dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI): Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López.

Franque Hoyos Murcia fue secuestrado junto a su compañero Yordin Fabián Pérez Mendoza - crédito redes sociales/X

La esposa de Franque Hoyos también clamó por la liberación de su esposo

El 9 de septiembre de 2025, Alejandra Sanabria, esposa de Franque Hoyos Murcia, sumó su voz al clamor familiar con un mensaje dirigido tanto a la guerrilla como al Gobierno.

Sanabria pidió al ELN que respete la vida de los uniformados y que los libere, apelando a la compasión y la humanidad: “Que por favor le respeten la vida y que en serio les hablamos desde la compasión, desde la humanidad, desde el perdón. Nosotros no tenemos rabia contra ellos, simplemente queremos que entiendan que ellos no hacen parte del conflicto que ellos tienen. Que por favor los liberen”.

La esposa del subintendente también expresó la angustia que genera la falta de información y la sensación de abandono: “Se incrementa el dolor sin saber si están haciendo algo, ese silencio que nos tiene en el olvido, porque, pues son dos personas que realmente le importan a la familia y lo que nos hacen ver es que pareciera que para el Gobierno, pues dos policías más son un número y ya”.

Alejandra Sanabria también solicitó acciones urgentes por la liberación de su esposo - crédito Redes sociales/X

Sanabria extendió su llamado a la comunidad internacional y a la iglesia católica, solicitando la mediación de la ONU y la OEA para facilitar la liberación de los secuestrados. “Nosotros le pedimos al Gobierno nacional, pues encabeza del presidente Petro, a la Fiscalía, a la ONU, a la OEA y con la intervención de la Iglesia católica, que nos ayuden a mediar por la liberación de mi esposo. Ya son casi dos meses que ellos llevan secuestrados y han sido momentos de mucho dolor”, enfatizó.

La incertidumbre, el dolor y la sensación de olvido por parte de las autoridades han profundizado el sufrimiento de quienes esperan noticias de sus seres queridos. “Esta situación es muy difícil en serio para todas las familias, en general, de todas las víctimas. Ellos son funcionarios del Estado que están expuestos a muchas cosas, pero, pues la violencia ya está sobrepasando los límites”, advirtió Sanabria.