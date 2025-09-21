Colombia

Indignación en Buenaventura: tres hombres fueron capturados en flagrancia tras raptar y abusar a una menor de edad

La comunidad alertó a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio de una joven, lo que facilitó la captura inmediata de los sospechosos, que serían miembros de la banda Los Espartanos

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La rápida intervención de la
La rápida intervención de la comunidad y la Policía permitió la captura en flagrancia de tres hombres acusados de abuso sexual contra una adolescente en Buenaventura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La rápida intervención de la comunidad y la reacción inmediata de las patrullas policiales permitieron la captura en flagrancia de tres hombres señalados de haber abusado sexualmente de una adolescente de 16 años en el barrio La Independencia de Buenaventura.

El caso, que generó un profundo rechazo social y la exigencia de mayor acceso a la justicia por parte de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, se produjo cuando la menor salía de su institución educativa y fue abordada por los agresores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según los reportes oficiales de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, los tres sujetos, identificados como Jorge Stiven Cuero Castillo (18 años, alias Jaider), Marlon Stiwar Mosquera Gamboa (19 años) y José Miguel Cuero Caicedo (23 años, alias Caicedonia), interceptaron a la adolescente a la salida del colegio.

Los detenidos, presuntos integrantes de
Los detenidos, presuntos integrantes de la banda 'Los Espartanos', fueron sorprendidos tras el llamado de auxilio de la víctima y la alerta de los vecinos - crédito Policía Nacional

En contra de su voluntad, la condujeron hasta un inmueble abandonado en el sector, donde presuntamente cometieron el abuso sexual. Las investigaciones indican que los agresores habrían acechado a la víctima durante varios días antes de ejecutar el ataque.

La reacción de los vecinos fue determinante. Al escuchar los gritos de auxilio de la menor, alertaron de inmediato al cuadrante policial, lo que permitió la localización y detención de los presuntos responsables en el lugar de los hechos.

“Gracias al llamado oportuno de la comunidad y a la rápida reacción de las patrullas del cuadrante, se logró la ubicación y captura de los agresores, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, informó la Policía Nacional.

Las autoridades confirmaron que los detenidos serían integrantes de la banda delincuencial local Los Espartanos, organización que mantiene disputas territoriales en la zona con el grupo criminal Shottas.

El Coronel Gustavo Chaparro, comandante del Distrito Especial Policía Buenaventura, señaló que la captura se realizó en medio de la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, orientada a la prevención y atención oportuna de la ciudadanía.

La Fiscalía imputó cargos por
La Fiscalía imputó cargos por abuso sexual con menor de 14 años y un juez dictó medida de aseguramiento intramural a los tres capturados - crédito @laconstituyenteaudiovisual/Instagram

Tras la legalización de la captura y la imputación de cargos, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario a los tres hombres por el delito de abuso sexual con menor de 14 años. Los capturados no aceptaron los cargos, pero el proceso judicial continuará mientras permanecen privados de la libertad.

La adolescente recibió atención médica y apoyo psicosocial especializado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y permanece bajo acompañamiento de su familia y de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

“Rechazamos todo acto violento en contra de las mujeres y las niñas, y ya se vienen adelantando diferentes acciones encaminadas en proteger los derechos y prevenir las violencias basadas en género”, declaró Yancy Melissa Caicedo Castro, secretaria de la Mujer de Buenaventura.

El caso generó rechazo social
El caso generó rechazo social y movilizó a defensores de derechos de las mujeres, quienes piden educación y protección para prevenir la violencia sexual infantil - crédito X

El caso provocó la indignación en la comunidad e impulsó a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres a exigir mayor acceso a la justicia. “Es importante que los niños y niñas sepan y entiendan qué es la violencia sexual, cómo es ejercer la violencia sexual, porque en muchos casos muchas niñas y niños no saben que están siendo víctimas de violencia sexual”, afirmó Natalia Escobar, investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, en declaraciones a Noticias RCN.

Como respuesta, las autoridades intensificaron los patrullajes en zonas escolares de Buenaventura para prevenir futuros ataques y reiteraron su compromiso con la protección integral de los menores.

La Policía Nacional recordó a la ciudadanía que puede denunciar hechos de violencia sexual en la línea 123 o en la línea de infancia y adolescencia 141, y la Fiscalía General de la Nación dispone de los números 018000919748, 122 desde celular y 601 5702000 en Bogotá para recibir denuncias de violencia de género.

Temas Relacionados

Abuso sexualBuenaventuraViolencia de géneroLos EspartanosAbuso de menoresColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

En el estadio del cuadro ‘Azucarero’ se jugarán los últimos 90 minutos que definirán el equipo campeón del 2025

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

“Su Gobierno es corrupto”: Vicky Dávila estalló contra Petro por su gestión ante problemas en el PAE

Mientras se lanza un documental sobre la vida del jefe de Estado, la candidata presidencial aprovechó la ocasión para criticar la gestión gubernamental, al señalar que él se gasta el dinero de los colombianos en “autobombo”

“Su Gobierno es corrupto”: Vicky

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Top de Netflix en Colombia:

Video viral: hombre corta el cabello de sus clientes con un machete en pleno centro de Bogotá

Las imágenes desataron todo tipo de reacciones en las redes sociales

Video viral: hombre corta el

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia a finales de septiembre de 2025: por qué se espera que siga “barato”

De acuerdo con expertos, la divisa se encuentra en un nivel decisivo, ya que, tras varias semanas de caídas, llegó a una zona de soporte que es clave

Qué pasará con el precio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Top de Netflix en Colombia:

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes Díaz, reveló algunos secretos del diamante que le puso al ‘Cacique de la Junta’

La nueva controversia de Yina Calderón: chats, suspensiones de redes sociales y el nombre de José Rodríguez en el centro del escándalo

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

El primer peleador radicado en Colombia que podría firmar con la UFC: “Estamos a un paso de hacer historia”

Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Luis Díaz se puso la ‘10’ y destapó un barril de cerveza en el Oktoberfest en Alemania: el momento quedó en video

Fernando Batista reveló que pasó en el camerino de Venezuela durante la goleada de Colombia, que dejó a la Vinotinto sin Mundial