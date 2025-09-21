Indignación en Buenaventura: tres hombres fueron capturados en flagrancia tras raptar y abusar a una menor de edad

La rápida intervención de la comunidad y la Policía permitió la captura en flagrancia de tres hombres acusados de abuso sexual contra una adolescente en Buenaventura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La rápida intervención de la comunidad y la reacción inmediata de las patrullas policiales permitieron la captura en flagrancia de tres hombres señalados de haber abusado sexualmente de una adolescente de 16 años en el barrio La Independencia de Buenaventura.

El caso, que generó un profundo rechazo social y la exigencia de mayor acceso a la justicia por parte de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, se produjo cuando la menor salía de su institución educativa y fue abordada por los agresores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según los reportes oficiales de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, los tres sujetos, identificados como Jorge Stiven Cuero Castillo (18 años, alias Jaider), Marlon Stiwar Mosquera Gamboa (19 años) y José Miguel Cuero Caicedo (23 años, alias Caicedonia), interceptaron a la adolescente a la salida del colegio.

Los detenidos, presuntos integrantes de la banda 'Los Espartanos', fueron sorprendidos tras el llamado de auxilio de la víctima y la alerta de los vecinos - crédito Policía Nacional

En contra de su voluntad, la condujeron hasta un inmueble abandonado en el sector, donde presuntamente cometieron el abuso sexual. Las investigaciones indican que los agresores habrían acechado a la víctima durante varios días antes de ejecutar el ataque.

La reacción de los vecinos fue determinante. Al escuchar los gritos de auxilio de la menor, alertaron de inmediato al cuadrante policial, lo que permitió la localización y detención de los presuntos responsables en el lugar de los hechos.

“Gracias al llamado oportuno de la comunidad y a la rápida reacción de las patrullas del cuadrante, se logró la ubicación y captura de los agresores, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, informó la Policía Nacional.

Las autoridades confirmaron que los detenidos serían integrantes de la banda delincuencial local Los Espartanos, organización que mantiene disputas territoriales en la zona con el grupo criminal Shottas.

El Coronel Gustavo Chaparro, comandante del Distrito Especial Policía Buenaventura, señaló que la captura se realizó en medio de la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, orientada a la prevención y atención oportuna de la ciudadanía.

La Fiscalía imputó cargos por abuso sexual con menor de 14 años y un juez dictó medida de aseguramiento intramural a los tres capturados - crédito @laconstituyenteaudiovisual/Instagram

Tras la legalización de la captura y la imputación de cargos, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario a los tres hombres por el delito de abuso sexual con menor de 14 años. Los capturados no aceptaron los cargos, pero el proceso judicial continuará mientras permanecen privados de la libertad.

La adolescente recibió atención médica y apoyo psicosocial especializado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y permanece bajo acompañamiento de su familia y de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

“Rechazamos todo acto violento en contra de las mujeres y las niñas, y ya se vienen adelantando diferentes acciones encaminadas en proteger los derechos y prevenir las violencias basadas en género”, declaró Yancy Melissa Caicedo Castro, secretaria de la Mujer de Buenaventura.

El caso generó rechazo social y movilizó a defensores de derechos de las mujeres, quienes piden educación y protección para prevenir la violencia sexual infantil - crédito X

El caso provocó la indignación en la comunidad e impulsó a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres a exigir mayor acceso a la justicia. “Es importante que los niños y niñas sepan y entiendan qué es la violencia sexual, cómo es ejercer la violencia sexual, porque en muchos casos muchas niñas y niños no saben que están siendo víctimas de violencia sexual”, afirmó Natalia Escobar, investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, en declaraciones a Noticias RCN.

Como respuesta, las autoridades intensificaron los patrullajes en zonas escolares de Buenaventura para prevenir futuros ataques y reiteraron su compromiso con la protección integral de los menores.

La Policía Nacional recordó a la ciudadanía que puede denunciar hechos de violencia sexual en la línea 123 o en la línea de infancia y adolescencia 141, y la Fiscalía General de la Nación dispone de los números 018000919748, 122 desde celular y 601 5702000 en Bogotá para recibir denuncias de violencia de género.