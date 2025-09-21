Anuncian suspensión temporal de agua en barrios de Bogotá y Cundinamarca del 22 al 26 de septiembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará trabajos de mantenimiento en redes de agua entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025 - crédito Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció la realización de trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en diversos sectores de Bogotá y municipios cercanos entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la empresa, el objetivo de estas intervenciones, que implican suspensiones temporales del servicio, es garantizar el suministro continuo a los usuarios y reducir el riesgo de afectaciones por daños mayores en la infraestructura de acueducto.

Estos serán los cortes que se registraran del 22 y el 26 de septiembre

Durante el lunes 22 de septiembre, las obras se iniciarán en la localidad de Suba —especialmente en los barrios Victoria Norte, Mazurén y Las Orquídeas— desde las 9:00 p. m., con una duración de 24 horas, enfocadas en el empalme de redes de acueducto. Paralelamente, en Teusaquillo, el sector del Parque Simón Bolívar experimentará el cambio de medidor a partir de las 9:00 a. m., por 24 horas.

Las intervenciones buscan garantizar el suministro continuo y prevenir daños mayores en la infraestructura de acueducto - crédito Colprensa

El martes 23, se contemplan trabajos en el municipio de Tocancipá y Zipaquirá, incluyendo la vereda Tibito y Barandillas, con una prueba de estanqueidad que se prolongará por 24 horas desde las 10:00 a. m., afectando además instalaciones industriales como Praxair, Serinco, Renania y Central Termoeléctrica.

En Fontibón, los barrios Modelia y Santa Cecilia tendrán empates de redes desde las 7:00 a.m. con una afectación prevista de 27 horas. Similar atención recibirán sectores de Puente Aranda (Milenta y La Camelia), Rafael Uribe Uribe (Tunal), Tunjuelito (Samoré), Usme (Brazuelos Occidental, Desarrollo Brazuelos, Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural y otros), y Kennedy (amplia lista de barrios como Abastos, Corabastos, María Paz y Villa María, a partir de las 10:00 a. m.).

El miércoles 24, las labores continuarán en barrios como Estorin y Pasadena (Suba), Policarpa, Sevilla y La Hortua (Antonio Nariño), Paloquemao (Los Mártires), Fátima (Tunjuelito), sectores rurales y urbanos de Usme, y Valladolid (Kennedy). En Usaquén, las zonas de Santa Barbara, La Calleja y Country Club serán sometidas a mantenimiento correctivo desde las 10:00 a. m., mientras que Ciudad Bolívar verá la instalación de válvulas en varias áreas, abarcando barrios como Bellavista Lucero Alto y Juan Pablo II.

La Eaab recomienda a los habitantes de las zonas afectadas tomar medidas de abastecimiento previo a las suspensiones temporales del servicio - crédito Colprensa

El jueves 25 de septiembre, se programan empates de redes en Casa Blanca Suba (Suba), Provivienda Oriental (Kennedy), San Pablo Jericó y otros sectores de Fontibón (Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector, Montevideo, Belén Fontibón). También se realizarán tareas en El Remanso (Puente Aranda), y Tunjuelito Usme, San Juan Bautista, Marichuela y Gran Yomasa (Usme). En Ciudad Bolívar y Bosa, extensas áreas serán sometidas a mantenimiento preventivo, impactando a más de una treintena de barrios y conjuntos residenciales.

El viernes 26, las actividades concluirán en La Estanzuela, La Pepita, Voto Nacional y La Sabana (Los Mártires) con el cambio de accesorios desde las 7:00 a. m., por 27 horas. Simultáneamente, en el municipio de Chía, se verificará el macromedidor desde las 10:00 a.m. con una duración estimada de cuatro horas.

Según la Eaab, las intervenciones fueron programadas para “minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua”, y la entidad recomendó a los habitantes de las zonas impactadas tomar las medidas necesarias de abastecimiento previo al inicio de las suspensiones temporales del servicio.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado programó intervenciones en varias localidades, afectando a miles de usuarios, con el fin de optimizar la red y reducir riesgos - crédito Colprensa

A partir de lo anterior, la empresa compartió las siguientes recomendaciones para que los usuarios cuenten con el suministro suficiente durante los tiempos de suspensión:

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La Eabb prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116