Anuncian suspensión temporal de agua en barrios de Bogotá y Cundinamarca del 22 al 26 de septiembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció la realización de trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en diversos sectores de Bogotá y municipios cercanos entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025.
De acuerdo con la empresa, el objetivo de estas intervenciones, que implican suspensiones temporales del servicio, es garantizar el suministro continuo a los usuarios y reducir el riesgo de afectaciones por daños mayores en la infraestructura de acueducto.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Estos serán los cortes que se registraran del 22 y el 26 de septiembre
Durante el lunes 22 de septiembre, las obras se iniciarán en la localidad de Suba —especialmente en los barrios Victoria Norte, Mazurén y Las Orquídeas— desde las 9:00 p. m., con una duración de 24 horas, enfocadas en el empalme de redes de acueducto. Paralelamente, en Teusaquillo, el sector del Parque Simón Bolívar experimentará el cambio de medidor a partir de las 9:00 a. m., por 24 horas.
El martes 23, se contemplan trabajos en el municipio de Tocancipá y Zipaquirá, incluyendo la vereda Tibito y Barandillas, con una prueba de estanqueidad que se prolongará por 24 horas desde las 10:00 a. m., afectando además instalaciones industriales como Praxair, Serinco, Renania y Central Termoeléctrica.
En Fontibón, los barrios Modelia y Santa Cecilia tendrán empates de redes desde las 7:00 a.m. con una afectación prevista de 27 horas. Similar atención recibirán sectores de Puente Aranda (Milenta y La Camelia), Rafael Uribe Uribe (Tunal), Tunjuelito (Samoré), Usme (Brazuelos Occidental, Desarrollo Brazuelos, Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural y otros), y Kennedy (amplia lista de barrios como Abastos, Corabastos, María Paz y Villa María, a partir de las 10:00 a. m.).
El miércoles 24, las labores continuarán en barrios como Estorin y Pasadena (Suba), Policarpa, Sevilla y La Hortua (Antonio Nariño), Paloquemao (Los Mártires), Fátima (Tunjuelito), sectores rurales y urbanos de Usme, y Valladolid (Kennedy). En Usaquén, las zonas de Santa Barbara, La Calleja y Country Club serán sometidas a mantenimiento correctivo desde las 10:00 a. m., mientras que Ciudad Bolívar verá la instalación de válvulas en varias áreas, abarcando barrios como Bellavista Lucero Alto y Juan Pablo II.
El jueves 25 de septiembre, se programan empates de redes en Casa Blanca Suba (Suba), Provivienda Oriental (Kennedy), San Pablo Jericó y otros sectores de Fontibón (Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector, Montevideo, Belén Fontibón). También se realizarán tareas en El Remanso (Puente Aranda), y Tunjuelito Usme, San Juan Bautista, Marichuela y Gran Yomasa (Usme). En Ciudad Bolívar y Bosa, extensas áreas serán sometidas a mantenimiento preventivo, impactando a más de una treintena de barrios y conjuntos residenciales.
El viernes 26, las actividades concluirán en La Estanzuela, La Pepita, Voto Nacional y La Sabana (Los Mártires) con el cambio de accesorios desde las 7:00 a. m., por 27 horas. Simultáneamente, en el municipio de Chía, se verificará el macromedidor desde las 10:00 a.m. con una duración estimada de cuatro horas.
Según la Eaab, las intervenciones fueron programadas para “minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua”, y la entidad recomendó a los habitantes de las zonas impactadas tomar las medidas necesarias de abastecimiento previo al inicio de las suspensiones temporales del servicio.
A partir de lo anterior, la empresa compartió las siguientes recomendaciones para que los usuarios cuenten con el suministro suficiente durante los tiempos de suspensión:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La Eabb prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.