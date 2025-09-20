Hombre que habría sometido a torturas a su hijo de seis años en Buenaventura fue enviado a la cárcel

A la cárcel por violencia contra menor de 6 años en Valle del Cauca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hallazgo de múltiples laceraciones en la piel, cicatrices en la espalda, contusiones en el rostro, politraumatismos, desnutrición y elevados niveles de estrés y ansiedad en un niño de seis años llevó a las autoridades de Buenaventura, Valle del Cauca, a iniciar una investigación que culminó con la captura de su padre.

Los exámenes médicos y psicológicos legales, realizados tras el ingreso del menor a un centro hospitalario por parte de un familiar, evidenciaron un patrón de maltrato físico severo.

La Fiscalía General de la Nación reunió pruebas que permitieron a un juez de control de garantías dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra el hombre de 40 años, quien fue señalado como presunto responsable de someter a su hijo a graves actos de violencia.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Valle del Cauca le imputó el delito de tortura agravada. Las diligencias adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) establecieron que el padre habría golpeado al niño con un látigo mojado y lo habría intimidado con amenazas de ahogarlo, lo que ocasionó lesiones de gravedad.

El material probatorio recabado por los investigadores fue determinante para que el juez ordenara la reclusión del procesado en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial. La captura del hombre se realizó en el centro del puerto de Buenaventura por funcionarios del CTI, en cumplimiento de una orden judicial. El caso ha generado conmoción en la región y pone en evidencia la gravedad de los hechos investigados por las autoridades.

Imputan al padrastro del niño de cuatro años asesinado en Medellín

La tarde del 16 de septiembre de 2025 marcó el giro definitivo en el proceso judicial contra Cristian Alexis González Gallego, conocido como alias Lámpara, quien permanece señalado como autor de la muerte de Nairkel Aldrin Botia Manrique, un niño de cuatro años que sufrió graves lesiones producto de una golpiza en el barrio Castilla, comuna cinco de Medellín.

La Fiscalía General de la Nación decidió modificar los cargos iniciales y presentó imputación formal por homicidio agravado consumado el viernes 19 de septiembre, como confirmaron fuentes oficiales.

El proceso judicial en torno a la tragedia de Nairkel fue dinámico y estuvo condicionado por la evolución médica de la víctima. Inicialmente, el presunto agresor —de 28 años, e integrante de la organización criminal Los Mondongueros— había sido presentado ante la justicia bajo los cargos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar agravada, pues el pequeño permanecía en la unidad de cuidados intensivos a raíz de la gravedad de sus heridas. La captura de González Gallego ocurrió dos días antes del deceso, el 14 de septiembre.

Tras confirmarse el fallecimiento del menor el 16 de septiembre, por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el ente investigador recurrió a la reformulación de la acusación, presentando ahora el delito de homicidio agravado consumado. González Gallego compareció ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI), audiencia en la que no aceptó los cargos que se le atribuyeron formalmente.

Madre y abuela del menor en varias entrevistas han comentado que en tanto él como su progenitora eran víctimas de violencia física y verbal por parte de este delincuente, a tal punto, que días previos al ataque había permaneció retenidos en su vivienda por seis días impidiendo el desplazamiento de ellos a otros lugares.

El caso ha generado consternación en la comunidad local y ha sido retomado en medios nacionales, que mencionan tanto la gravedad del crimen como las acciones judiciales adoptadas. La acusación de homicidio agravado impuesta contra alias Lámpara representa un paso clave en el avance del proceso, a la espera de nuevas audiencias que determinen el futuro judicial del presunto responsable.