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El dato histórico que dejó la Selección Colombia en el partido ante RD Congo: Camilo Vargas lidera un registro

La Tricolor venció 1-0 al equipo africano en la segunda fecha del grupo K, resultado con el cual clasificó a la segunda fase del torneo en un partido que le dejó un registro histórico

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Resumen, mejores jugadas y el gol del partido que dejó el dato histórico de que la Selección Colombia alineó inicialmente el mayor promedio de edad en su historia de las participaciones en el torneo, fue ante República Democrática del Congo - crédito TyC Sports

La Selección Colombia registró un dato histórico en la Copa del Mundo 2026 durante su partido frente a la República Democrática del Congo. El equipo titular elegido por Néstor Lorenzo para ese compromiso se convirtió en el once inicial con mayor promedio de edad en la historia de las participaciones mundialistas de Colombia, con 30 años y 183 días de promedio.

El registro se dio en la segunda jornada del Grupo K, en el triunfo 1-0 frente a RD Congo, un partido en el que Colombia volvió a apostar por una base de jugadores experimentados para afrontar un duelo de alta exigencia. La alineación reflejó la idea de un equipo construido alrededor de futbolistas que han recorrido un largo camino con la Selección y que llegaron al Mundial 2026 como referentes de una generación que busca dejar huella.

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James Rodríguez es el capitán de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 026 - crédito Daniel Becerril/Reuters
James Rodríguez es el capitán de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 026 - crédito Daniel Becerril/Reuters

Colombia y el mayor promedio de edad en sus participaciones de Mundiales

El once titular que alcanzó este registro histórico estuvo conformado por:

Arquero

  • Camilo Vargas — 37 años y 107 días

Defensas

  • Daniel Muñoz — 30 años y 29 días
  • Dávinson Sánchez — 30 años y 12 días
  • Jhon Lucumí — 27 años y 363 días
  • Johan Mojica — 33 años y 307 días

Volantes

  • Jefferson Lerma — 31 años y 242 días
  • Gustavo Puerta — 22 años y 336 días
  • Jhon Arias — 28 años y 276 días

Zona ofensiva

  • James Rodríguez — 34 años y 347 días
  • Luis Díaz — 29 años y 162 días
  • Luis Javier Suárez — 28 años y 204 días

El caso más representativo es el de James Rodríguez, quien con 34 años y 347 días continúa siendo una de las figuras principales del equipo. El mediocampista disputó su tercer proceso mundialista y volvió a asumir el liderazgo de una selección que ha tenido al ‘10’ como uno de sus símbolos durante la última década.

En defensa también aparece una generación consolidada. Camilo Vargas, con 37 años, aporta experiencia bajo los tres palos; mientras que Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz y Johan Mojica representan una línea defensiva con recorrido en competencias internacionales.

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David Ospina es el jugador con mayor edad, 37 años, de los que representan a Colombia en la Copa del Mundo 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
David Ospina es el jugador con mayor edad, 37 años, de los que representan a Colombia en la Copa del Mundo 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Gustavo Puerta: el más joven de la Selección Colombia

El contraste está en jugadores como Gustavo Puerta, de 22 años y 336 días, quien aparece como una de las apuestas de futuro dentro de una plantilla que necesita comenzar a preparar la transición hacia los próximos años.

Este registro llega en un Mundial marcado por una tendencia diferente: varias selecciones apostaron por planteles jóvenes y futbolistas que podrían ser protagonistas en el siguiente ciclo mundialista. Colombia, en cambio, presentó una estructura basada en jugadores que han sido protagonistas durante una época importante del fútbol nacional.

Para varios analistas, como Carlos Antonio Vélez, la lectura es que esta es una nómina diseñada principalmente para competir en el presente Mundial. La mayoría de los futbolistas que hoy forman la base del equipo llegarían a la Copa del Mundo de 2030 con edades avanzadas, lo que podría dificultar mantener el mismo nivel competitivo en un torneo donde la intensidad física es cada vez más determinante.

De los habituales titulares, Camilo Vargas es el de mayor edad de la Selección Colombia con 37 años - crédito Raquel Cunha/Reuters
De los habituales titulares, Camilo Vargas es el de mayor edad de la Selección Colombia con 37 años - crédito Raquel Cunha/Reuters

Eso convierte a la Copa del Mundo 2026 en una oportunidad especial para esta generación. Jugadores como James Rodríguez, Jefferson Lerma, Dávinson Sánchez y otros referentes tienen la posibilidad de cerrar un ciclo con una actuación importante y demostrar que la experiencia también puede ser una ventaja en el escenario más grande del fútbol.

El partido contra RD Congo dejó entonces un dato que quedará en la historia: Colombia presentó el once titular más veterano de sus participaciones mundialistas. Una estadística que refleja el presente de una generación experimentada que llegó a esta Copa del Mundo con la misión de aprovechar su última gran oportunidad.

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