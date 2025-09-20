Colombia

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ sube la exigencia a las candidatas este 20 de septiembre

Las tensiones por la convivencia y el rigor de los retos deja ver los primeros roces entre las participantes

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Tras la salida de Rebeca
Tras la salida de Rebeca Castillo de 'Miss Universe Colombia, el reality', quedaron 28 participantes en juego - crédito Cortesía Canal RCN

Miss Universe Colombia presenta un nuevo capítulo de la definición de la nueva soberana de la belleza. Luego de la controversia tras la salida de Miss Amazonas y una prueba en la que las candidatas tuvieron que lucir atuendos en los que salieran a relucir sus regiones, el programa del Canal RCN presentará un nuevo desafío para las candidatas.

Los adelantos anticipan tensión y una sesión fotográfica por parejas en la que el jurado compuesto por Andrea Tovar, Valerie Domínguez, y Hernán Zajar se mostrará más exigente que nunca.

Todas las incidencias del episodio, a partir de las 8.00 p. m.

19:25 hsHoy

Así va la clasificación para elegir a ‘Miss Universe Colombia’

Luego de tres fines de semana de pruebas, Valle del Cauca, Risaralda, Magdalena, Casanare y Antoquia encabezan la clasificación. Vale recordar que no solo el jurado, sino el público puede influir en los resultados, mediante votación.

Luego de seis episodios, Valle del Cauca, Risaralda, Magdalena, Casanare y Antioquia encabezan la clasificación de 'Miss Universe Colombia 2025' - crédito Canal RCN

