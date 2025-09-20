EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ sube la exigencia a las candidatas este 20 de septiembre

Tras la salida de Rebeca Castillo de 'Miss Universe Colombia, el reality', quedaron 28 participantes en juego - crédito Cortesía Canal RCN

Miss Universe Colombia presenta un nuevo capítulo de la definición de la nueva soberana de la belleza. Luego de la controversia tras la salida de Miss Amazonas y una prueba en la que las candidatas tuvieron que lucir atuendos en los que salieran a relucir sus regiones, el programa del Canal RCN presentará un nuevo desafío para las candidatas.

Los adelantos anticipan tensión y una sesión fotográfica por parejas en la que el jurado compuesto por Andrea Tovar, Valerie Domínguez, y Hernán Zajar se mostrará más exigente que nunca.

Todas las incidencias del episodio, a partir de las 8.00 p. m.