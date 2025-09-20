EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ sube la exigencia a las candidatas este 20 de septiembre

Miss Universe Colombia presenta un nuevo capítulo de la definición de la nueva soberana de la belleza. Luego de la controversia tras la salida de Miss Amazonas y una prueba en la que las candidatas tuvieron que lucir atuendos en los que salieran a relucir sus regiones, el programa del Canal RCN presentará un nuevo desafío para las candidatas.
Los adelantos anticipan tensión y una sesión fotográfica por parejas en la que el jurado compuesto por Andrea Tovar, Valerie Domínguez, y Hernán Zajar se mostrará más exigente que nunca.
Todas las incidencias del episodio, a partir de las 8.00 p. m.
Luego de tres fines de semana de pruebas, Valle del Cauca, Risaralda, Magdalena, Casanare y Antoquia encabezan la clasificación. Vale recordar que no solo el jurado, sino el público puede influir en los resultados, mediante votación.