Buscan a colombiano tras rescate de dos niños en Honduras: se los habría llevado con engaños para obligarlos a pedir dinero

La angustia para dos familias hondureñas acabó gracias a un operativo desarrollado por parte de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y que dio con el paradero de dos menores de edad que habían desaparecido el lunes 15 de septiembre de 2025.

El caso se reportó el mismo día en el que se llevaron a cabo los desfiles patrios en Puerto Cortés, detalle que hizo que este acontecimiento cobrara relevancia en las agendas de los medios locales.

Todo tras lo ocurrido en una de las calles del municipio de Siguatepeque, en la región de Comayagua (centro del país centroamericano) luego de que Henry Samuel Hidalgo Martínez (14 años) y Kenneth Jared Elvir Hidalgo (12) fueron vistos por última vez con un ciudadano colombiano.

Sin embargo, el jueves 18 de septiembre y en medio de una amplia cobertura mediática del caso, los adolescentes fueron encontrados a una distancia de 268 kilómetros desde el punto inicial donde se toparon con el colombiano.

Los menores fueron abandonados en un comedor chino situado en La Entrada, un municipio de la región de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán y que limita con Guatemala, precisó La Prensa.

Uno de los detalles que más alarma ha generado en las autoridades hondureñas, tras lo revelado por varios medios el viernes 19 de septiembre, es que, según el testimonio de los menores, el ciudadano colombiano los llevó con engaños e incluso los obligó a pedir dinero en las calles.

Sin embargo, lo más preocupante de la situación es que este sujeto —cuyo paradero aún se desconoce— tenía planeado llevarse a los dos menores hacia los Estados Unidos.

La denuncia de la madre: “Un colombiano”

Uno de los aspectos que más influyó para que las autoridades se movilizaran a nivel nacional con el fin de dar con la ubicación de los adolescentes fue el testimonio que la madre, una humilde trabajadora que atendía su puesto de comida cuando ocurrió todo, le concedió a Noticias Puerto Visión.

“Estoy buscando a mis dos hijos. Ayer, lunes 15 de septiembre, yo estaba en el negocio donde trabajo, con mis niños ahí. Ellos estaban viendo los desfiles. En eso se acercó un muchacho que dijo que venía de Colombia”, así comenzó su relato la madre de los menores.

La mujer agregó que el connacional “se puso a platicar con los niños, compró comida y hasta les regaló una baleada —plato tradicional hondureño, similar a una tortilla—. Estaba conversando con ellos, pero como yo estaba ocupada atendiendo el negocio, no me di cuenta de que, en un momento, los niños desaparecieron con ese hombre.”

La madre expresó en ese entonces (el martes 16 de septiembre) que los demás amigos de los dos niños le contaron que el sujeto colombiano había estado recorriendo varias zonas de Siguatepeque con los menores. “Pero al final del día no aparecieron, y me dijeron que más bien habían agarrado un bus para San Pedro (Sula, la capital) con ese muchacho (el colombiano)”, detalló la mujer.

“Ya cuando llegamos a San Pedro, nos dijeron que también los vieron allá, que ese hombre anda con los niños pidiendo (dinero)”, agregó.

Sumado a lo anterior, y en diálogo con el mismo medio local, el padre de los niños explicó que se encontraban con sus otros hermanos (también menores de edad) en la plaza, y que, debido a la lluvia, todos se dirigieron a buscar un lugar donde resguardarse.

“Yo me crucé a la calle, de vuelta a la plaza, a buscar a los niños, pero ya no estaban; se habían ido con el colombiano. Los estuve buscando todo el día, toda la noche, y no he dormido”, relató el hombre, visiblemente angustiado.

Gracias a la intervención de la Policía y del Departamento de Policía de Investigaciones (DPI), ambos menores ya recibieron atención y valoración médica, y actualmente cuentan con acompañamiento psicológico, debido a todo lo que vivieron durante los tres días que estuvieron desaparecidos.

Por su parte, las autoridades continúan la búsqueda del ciudadano colombiano para que responda por haberse llevado a los adolescentes con engaños.