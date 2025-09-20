Colombia

Buscan a colombiano tras rescate de dos niños en Honduras: se los habría llevado con engaños para obligarlos a pedir dinero

Según las autoridades del país centroamericano, el ciudadano, cuyo paradero se desconoce, tenía planeado llevarse a los menores de 12 y 14 años rumbo a Estados Unidos, tras permanecer tres días desaparecidos

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Los menores se encontraban acompañando
Los menores se encontraban acompañando a su madre, quien atendía un puesto de comida callejera, cuando uno de los clientes que llegó al lugar les ofreció comida y luego se los llevó - crédito Policía Nacional y Dirección Policial de Investigaciones de Honduras

La angustia para dos familias hondureñas acabó gracias a un operativo desarrollado por parte de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y que dio con el paradero de dos menores de edad que habían desaparecido el lunes 15 de septiembre de 2025.

El caso se reportó el mismo día en el que se llevaron a cabo los desfiles patrios en Puerto Cortés, detalle que hizo que este acontecimiento cobrara relevancia en las agendas de los medios locales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Todo tras lo ocurrido en una de las calles del municipio de Siguatepeque, en la región de Comayagua (centro del país centroamericano) luego de que Henry Samuel Hidalgo Martínez (14 años) y Kenneth Jared Elvir Hidalgo (12) fueron vistos por última vez con un ciudadano colombiano.

Sin embargo, el jueves 18 de septiembre y en medio de una amplia cobertura mediática del caso, los adolescentes fueron encontrados a una distancia de 268 kilómetros desde el punto inicial donde se toparon con el colombiano.

Los menores fueron abandonados en un comedor chino situado en La Entrada, un municipio de la región de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán y que limita con Guatemala, precisó La Prensa.

crédito Policía Nacional y Dirección Policial de Investigaciones de Honduras

Uno de los detalles que más alarma ha generado en las autoridades hondureñas, tras lo revelado por varios medios el viernes 19 de septiembre, es que, según el testimonio de los menores, el ciudadano colombiano los llevó con engaños e incluso los obligó a pedir dinero en las calles.

Sin embargo, lo más preocupante de la situación es que este sujeto —cuyo paradero aún se desconoce— tenía planeado llevarse a los dos menores hacia los Estados Unidos.

La denuncia de la madre: “Un colombiano”

Uno de los aspectos que más influyó para que las autoridades se movilizaran a nivel nacional con el fin de dar con la ubicación de los adolescentes fue el testimonio que la madre, una humilde trabajadora que atendía su puesto de comida cuando ocurrió todo, le concedió a Noticias Puerto Visión.

“Estoy buscando a mis dos hijos. Ayer, lunes 15 de septiembre, yo estaba en el negocio donde trabajo, con mis niños ahí. Ellos estaban viendo los desfiles. En eso se acercó un muchacho que dijo que venía de Colombia”, así comenzó su relato la madre de los menores.

La mujer agregó que el connacional “se puso a platicar con los niños, compró comida y hasta les regaló una baleada —plato tradicional hondureño, similar a una tortilla—. Estaba conversando con ellos, pero como yo estaba ocupada atendiendo el negocio, no me di cuenta de que, en un momento, los niños desaparecieron con ese hombre.”

La mamá contó que atendía
La mamá contó que atendía el puesto de comidas e incluso el mismo colombiano llegó al lugar y les invitó una baleada a los dos menores - crédito Noticias Puerto Visión / Facebook

La madre expresó en ese entonces (el martes 16 de septiembre) que los demás amigos de los dos niños le contaron que el sujeto colombiano había estado recorriendo varias zonas de Siguatepeque con los menores. “Pero al final del día no aparecieron, y me dijeron que más bien habían agarrado un bus para San Pedro (Sula, la capital) con ese muchacho (el colombiano)”, detalló la mujer.

“Ya cuando llegamos a San Pedro, nos dijeron que también los vieron allá, que ese hombre anda con los niños pidiendo (dinero)”, agregó.

Sumado a lo anterior, y en diálogo con el mismo medio local, el padre de los niños explicó que se encontraban con sus otros hermanos (también menores de edad) en la plaza, y que, debido a la lluvia, todos se dirigieron a buscar un lugar donde resguardarse.

Todo ocurrió el 15 de
Todo ocurrió el 15 de septiembre, en medio de la celebración de las fiestas patrias en Honduras - crédito @XiomaraCastroZ/X

“Yo me crucé a la calle, de vuelta a la plaza, a buscar a los niños, pero ya no estaban; se habían ido con el colombiano. Los estuve buscando todo el día, toda la noche, y no he dormido”, relató el hombre, visiblemente angustiado.

Gracias a la intervención de la Policía y del Departamento de Policía de Investigaciones (DPI), ambos menores ya recibieron atención y valoración médica, y actualmente cuentan con acompañamiento psicológico, debido a todo lo que vivieron durante los tres días que estuvieron desaparecidos.

Por su parte, las autoridades continúan la búsqueda del ciudadano colombiano para que responda por haberse llevado a los adolescentes con engaños.

Temas Relacionados

Rescate de dos menoresHondurasNiños desaparecidosColombiano en HondurasSiguatepequeHenry Samuel Hidalgo MartínezKenneth Jared Elvir HidalgoFiestas patriasColombia-Noticias

Más Noticias

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy, fecha 4 de la Bundesliga 2025, siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” tendrán otro reto en el campeonato alemán, tras un gran debut en la Champions League ante el campeón del mundo: Chelsea

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN

Hombre que pretendía enviar 21 kilos de marihuana ocultos en una estufa desde Bogotá a San Andrés fue capturado en aeropuerto El Dorado

Los nervios delataron a la mujer de 33 años, que tendrá que responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

Hombre que pretendía enviar 21

Ministro de Defensa confirmó el sometimiento de cuatro disidentes de las Farc en Cauca

En la diligencia fueron incautadas 2 pistolas, 2 proveedores y 13 cartuchos calibre 9 mm y equipos de comunicaciones, material que era utilizado para la planificación y ejecución de sus acciones delictivas

Ministro de Defensa confirmó el

Egan Bernal respondió al interés que despertó en el Visma Lease a Bike, de Jonas Vingegaard: “Estoy muy bien en este equipo”

El ciclista de Zipaquirá confirma que cumplirá su contrato con el equipo británico, agradeciendo el apoyo recibido durante su recuperación y la estabilidad que le ha brindado la escuadra desde 2018

Egan Bernal respondió al interés

Fiscalía desmanteló red dedicada al transporte ilegal de migrantes en Colombia

Cinco personas fueron capturadas y judicializadas tras una operación conjunta entre autoridades colombianas y agencias estadounidenses, acusadas de facilitar el paso clandestino de más de cien extranjeros por rutas ilegales

Fiscalía desmanteló red dedicada al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri sorprendió al mostrar

Andrea Valdiri sorprendió al mostrar la habitación de lujo que preparó para su mascota: tiene televisor y mini nevera

Christian Nodal reveló que una de sus canciones se inspiró en el regional colombiano: “Me volaba la cabeza”

La creadora de contenido ‘Me dicen Mar’ regresó a las redes sociales tras polémica entrevista con Vicky Dávila: “Cometí un error”

El ‘Negro’ Salas llegó al altar, pero recibió inesperado comentario de un invitado especial: “¿Tengo tiempo de oponerme a la boda?”

Dani Duke, novia de La Liendra, reveló que ya sentenció a su pareja para tener hijos: “Ya le advertí, yo no le pedí permiso”

Deportes

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy, fecha 4 de la Bundesliga 2025, siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Egan Bernal respondió al interés que despertó en el Visma Lease a Bike, de Jonas Vingegaard: “Estoy muy bien en este equipo”

Sebastián Montoya sufrió problemas mecánicos en Bakú: el fuego en su monoplaza lo dejó sin podio en la Sprint de Azerbaiyán de la Fórmula 2

Once Caldas recibió reconocimiento tras su victoria ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Egan Bernal criticó las protestas propalestina en Vuelta a España: “Ponían en riesgo la seguridad de ellos y la de nosotros, incluso nuestra vida”