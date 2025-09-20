Colombia

Bloqueos, sabotajes y la batalla por el control vial: revelan cómo el gremio motero intenta imponerse en Bogotá

La creciente influencia gremial, la representación política y la resistencia a la regulación plantean dilemas para la convivencia y la seguridad en la capital

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
La movilización liderada por Edison
La movilización liderada por Edison Forero generó congestión y controversia en la capital, mientras autoridades y expertos advierten sobre el impacto de estas acciones en la movilidad y la percepción pública del gremio - crédito Fernando Vergara/AP/Fuchi Concejal/Facebook

Más de 1.2 millones de motociclistas circulan por las calles de Bogotá, conformando el grupo de usuarios de transporte más numeroso y organizado de la ciudad.

Su peso social y político se refleja en la elección de Edison Julián Forero Casteblanco, conocido como ‘Fuchi’, quien alcanzó la mayor votación al Concejo de Bogotá, impulsado principalmente por este gremio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La influencia de los motociclistas en la capital no solo se mide en cifras, sino también en su capacidad de organización y presión política. Agrupados en diversos gremios y asociaciones, han logrado representación directa en el Concejo, lo que les otorga una voz activa en la toma de decisiones urbanas.

Sin embargo, la gestión de Forero ha estado marcada por la polémica, especialmente por su rechazo a los controles viales y la ausencia de campañas que promuevan el cumplimiento de las normas de tránsito entre los moteros, quienes figuran como las principales víctimas de siniestralidad vial.

El rechazo a las regulaciones
El rechazo a las regulaciones y la organización de protestas han puesto en el centro del debate la influencia política del gremio, así como el aumento de incidentes y la preocupación por la seguridad vial - crédito Policía de Tránsito Bogotá / X

La jornada de movilizaciones del 16 de septiembre, convocada y promovida por Forero a través de redes sociales, grupos de WhatsApp y comunidades específicas creadas para la planificación y diseño de las protestas, movimientos civiles y plan de acción de los moteros en Bogotá, se convirtió en el epicentro de la controversia, según una investigación de El Tiempo.

La Procuraduría abrió una investigación contra el concejal por los bloqueos registrados durante la protesta, en la que él mismo encabezó las acciones. En los días previos, los mensajes difundidos por Forero invitaban a los conductores a sumarse a la movilización de diferentes sectores del transporte.

Algunos participantes propusieron realizar plantones cerca de las viviendas de funcionarios del Distrito y bloquear lugares estratégicos como el aeropuerto, el centro de la ciudad y las oficinas de la Secretaría de Movilidad. Además, se reportaron insultos y ataques verbales contra miembros del gabinete del alcalde Carlos Fernando Galán.

Santiago Botero, precandidato presidencial, se sumó a la protesta con declaraciones en video en las que acusó a la administración de “atacar a las personas honestas que quieren trabajar” y de “beneficiar a los bandidos”, refiriéndose a los agentes de tránsito y las fotomultas.

Los grupos de motociclistas, según el mencionado medio, organizan concentraciones alrededor de los retenes policiales para impedir la inmovilización de motos, incluso bajando vehículos de las grúas y agrediendo a funcionarios. También se han sugerido actos de vandalismo, como pintar cámaras de fotomultas y bloquear el sistema Transmilenio.

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad, afirmó al medio mencionado que los organizadores buscan que las autoridades y la ciudadanía permitan que los motociclistas actúen sin restricciones en las vías públicas.

Edison Forero enfrenta pesquisas de
Edison Forero enfrenta pesquisas de la Procuraduría por su papel en las protestas recientes, que incluyeron bloqueos estratégicos y mensajes desafiantes, elevando la tensión entre motociclistas y autoridades locales - crédito Concejo de Bogotá

Omar Oróstegui, director del Govlab de la Universidad de La Sabana, en diálogo con el medio mencionado, advirtió sobre la presencia de figuras políticas que intentan capitalizar el malestar del gremio para fines electorales, utilizando tácticas de visibilidad mediática y mensajes agresivos. “Es preocupante la presencia de figuras políticas detrás de estas acciones. Un concejal y un aspirante presidencial buscan capitalizar el malestar y las emociones de ciertos grupos para sus fines electorales. No en vano la convocatoria estuvo acompañada de mensajes agresivos y amenazas en redes sociales, una táctica calculada para ganar visibilidad mediática y fortalecer agendas personales}2.

Esta situación ha generado un creciente rechazo social hacia el gremio, incluso entre motociclistas que no se sienten representados por las protestas y que también resultan perjudicados por los bloqueos y la percepción negativa que se ha extendido en la ciudad.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 312 muertes en siniestros viales, de las cuales el 44.8% (140 víctimas) correspondieron a motociclistas. Les siguen los peatones (127), ciclistas (33) y otros actores viales (12).

Uno de los episodios recientes que ilustra la tensión entre el gremio y las autoridades ocurrió el 27 de agosto, cuando un grupo de motociclistas intentó impedir la inmovilización de una moto que prestaba servicios de transporte informal.

La intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) permitió disipar la protesta, que dejó como saldo 12 personas capturadas por obstrucción a la función pública, 29 comparendos y 24 inmovilizaciones.

Siete de los detenidos tenían antecedentes judiciales por delitos como violencia contra servidor público, hurto y lesiones personales, entre otros. Según fuentes consultadas por El Tiempo, este tipo de sabotaje a los operativos policiales se ha vuelto una práctica recurrente, coordinada a través de grupos de WhatsApp.

Las recientes protestas y la
Las recientes protestas y la organización del gremio motero evidencian tensiones profundas entre derechos de representación, cumplimiento de normas y percepción ciudadana en el espacio público de la ciudad - crédito Carlos Ortega / EFE

En materia de seguridad ciudadana, el uso de motocicletas en la comisión de delitos sigue siendo un desafío para Bogotá. Aunque no se ha demostrado una incidencia directa reciente, las autoridades advierten que la facilidad y rapidez de estos vehículos los convierte en herramientas para hurtos y sicariatos, especialmente en vías congestionadas.

Temas Relacionados

Motociclistas en BogotáEdison Julián Forero CasteblancoProtesta de motociclistasSiniestralidad vialSecretaría de Movilidad de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy, fecha 4 de la Bundesliga 2025, siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” ganan un partido complicado en el PreZero Arena, tras un doblete Harry Kane y con Luis Díaz con problemas en los duelos

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN

DJ Marcela Reyes respondió de manera contundente a seguidora que la señaló por la desaparición de su exesposo

Reyes dejó claro que no tolerará ataques infundados sobre su vida personal y profesional, tras recibir mensajes que cuestionaban su postura frente a la desaparición del cantante B-King en México

DJ Marcela Reyes respondió de

La Segura vivió un momento de susto al dar a su hijo Lucca su primera comida: “Soy mamá primeriza”

La creadora de contenido compartió con sus seguidores la emoción y los nervios que sintió al preparar y ofrecer el primer puré de zanahoria para su bebé, quien tuvo una inesperada reacción durante la alimentación

La Segura vivió un momento

Efemérides del 20 de septiembre: muere José Mojica, nace George R. R. Martin y Game of Thrones rompe récord ganador de los Emmy

El calendario marca las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida las de este día

Efemérides del 20 de septiembre:

Tropas del Ejército fueron obligadas a retirarse de La Plata, Huila, tras asonada de civiles por presión de GAO-r Hernando González Acosta

Autoridades investigan la reciente expulsión de uniformados en La Plata, donde el Grupo Armado Residual estaría detrás de acciones para fortalecer el narcotráfico y delitos contra la población local

Tropas del Ejército fueron obligadas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

La Segura vivió un momento

La Segura vivió un momento de susto al dar a su hijo Lucca su primera comida: “Soy mamá primeriza”

Natti Natasha compartió emotivo video de lo que hace en una tarde de sol con su primogénita

Gilberto Santa Rosa canceló sus conciertos en Colombia por inesperado problema con su equipo de trabajo: “La petición fue negada”

Andrea Valdiri sorprendió al mostrar la habitación de lujo que preparó para su mascota: tiene televisor y mini nevera

Christian Nodal reveló que una de sus canciones se inspiró en el regional colombiano: “Me volaba la cabeza”

Deportes

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy, fecha 4 de la Bundesliga 2025, siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Mao Molina, ídolo de Independiente Medellín, reveló el duro momento que vivió cuando quedó campeón con el Poderoso

Egan Bernal respondió al interés que despertó en el Visma Lease a Bike, de Jonas Vingegaard: “Estoy muy bien en este equipo”

Sebastián Montoya sufrió problemas mecánicos en Bakú: el fuego en su monoplaza lo dejó sin podio en la Sprint de Azerbaiyán de la Fórmula 2

Once Caldas recibió reconocimiento tras su victoria ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana