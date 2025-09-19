Nieta de Jorge Eliécer Gaitán rechazó reconocimiento del Gobierno al Clan del Golfo y afirmó que el líder político “no es bandera de criminales”

La nieta de Gaitán llamó a los medios de comunicación a no reproducir el término utilizado por el grupo armado - crédito Colprensa y Ovidio González/Presidencia

La nieta de Jorge Eliécer Gaitán cuestionó la decisión del Gobierno nacional de reconocer al Clan del Golfo como Grupo Armado Organizado (GAO) bajo el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia, a través de la Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025.

En un comunicado dirigido a la opinión pública y a los medios de comunicación, hizo un llamado para que se respete la memoria histórica del gaitanismo y se evite la utilización de este término para referirse a la organización criminal.

En su pronunciamiento, María Gaitán expresó su rechazo a lo que calificó como una apropiación indebida de la figura de su abuelo y de los principios que representó en la vida política del país. “Gaitán no es bandera de criminales”, afirmó, señalando que el uso de su nombre por parte de este grupo “confunde a la opinión pública y desvirtúa sus principios políticos de restauración moral y democrática”.

La familia Gaitán ya había emitido otro pronunciamiento calificando el uso de ese nombre como una “ofensa a la memoria” de quienes lucharon por el gaitanismo - crédito Colprensa

María Gaitán también manifestó que el lenguaje utilizado por la delegación del Gobierno en documentos oficiales contribuye a validar la denominación del grupo armado. “Es un agravio histórico que la delegación del Gobierno colombiano, con lenguaje evasivo, facilite que esta organización se autodenomine con un nombre que mancilla y violenta el legado de Jorge Eliécer Gaitán”, indicó.

Además, enfatizó en la responsabilidad de los medios de comunicación al momento de informar sobre el grupo. “Hago un llamado urgente a todos los periodistas, directores y medios de comunicación: no adopten ni reproduzcan el nombre con el que esta organización pretende legitimarse. Con el rigor y la ética que caracterizan a su profesión, les pido que continúen llamando a este grupo Clan del Golfo”, solicitó.

María Gaitán explicó que esta es una acción necesaria para preservar la memoria histórica y evitar que la figura de su abuelo sea usada con fines criminales. “Nuestra voz unificada es vital para deslegitimar cualquier intento de los grupos criminales de reescribir nuestra historia y manchar el legado de nuestros líderes”, concluyó en su declaración pública.

La nieta de Jorge Eliécer Gaitán rechazó que el Clan del Golfo sea reconocido oficialmente como Ejército Gaitanista de Colombia - crédito X

Posición previa de la familia Gaitán

Este no es el primer pronunciamiento de la familia Gaitán frente a la denominación oficial del grupo armado. Días antes, a través de otro comunicado, expresaron su descontento con la decisión gubernamental.

En esa ocasión señalaron que, “que un grupo armado ilegal y criminal busque hoy presentarse bajo esa bandera no solo es una manipulación ruin, sino una ofensa a la memoria de quienes entregaron su vida en nombre de esa causa”, en alusión a las luchas históricas del gaitanismo en Colombia.

La familia ha insistido en que la utilización del nombre de Jorge Eliécer Gaitán por parte de una organización vinculada a actividades ilícitas constituye una distorsión del legado político y social del líder asesinado el 9 de abril de 1948, hecho que marcó un punto de inflexión en la historia nacional.

La Resolución 294, firmada por el ministro del Interior Armando Benedetti, oficializó el cambio de nombre - crédito Montaje Infobae

La Resolución 294, firmada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, establece de manera oficial el reconocimiento del Ejército Gaitanista de Colombia como Grupo Armado Organizado y aclara que, en adelante, cualquier referencia a las antiguas Autodefensas Gaitanistas de Colombia será entendida como alusiva al Ejército Gaitanista de Colombia, lo que formaliza el cambio de nombre en todos los documentos oficiales y comunicaciones del Estado.

Dicha norma se emitió en medio de las negociaciones que el Gobierno mantiene con el Clan del Golfo. Según información divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, las reuniones se llevaron a cabo entre el 14 y el 18 de septiembre en ese país. Durante los encuentros se abordaron temas como la renuncia al uso de armas, la construcción de paz y los desafíos estructurales que enfrenta el proceso de diálogo.

El objetivo de las negociaciones es la renuncia al uso de armas, la construcción de paz y la transición al Estado de derecho - crédito Comisionado de Paz

Estas conversaciones hacen parte de la estrategia gubernamental para avanzar en la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, la cual busca acuerdos con diferentes actores armados en Colombia, incluyendo a organizaciones que históricamente han operado en varias regiones del país.