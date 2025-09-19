Hombre mató a su expareja y a su mascota a cuchilladas, frente a los hijos de la víctima, en Caquetá: fue capturado y encarcelado

Este fue el hombre que asesinó a su expareja y a su mascota de paso - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación solicitó y logró medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de René Morales Perdomo, presunto responsable del asesinato de Angie Paola Marín y causante la muerte de su mascota, en San Vicente del Caguán, Caquetá

De acuerdo con el ente de control, la víctima fue atacada con arma blanca en múltiples ocasiones, frente a los ojos de sus propios hijos, que presenciaron el crimen en un lote del barrio Luis Alberto Suaza el 9 de agosto de 2025. La información del caso se publicó el 18 de septiembre del año en curso.

La investigación, cuyas generalidades fueron compartidas por la entidad a través de un comunicado, indicó que la víctima fatal se encontraba grabando un video en su lote con la finalidad de ponerlo a la venta, momento en el que Morales Perdomo la sorprendió y perpetró el ataque.

Así fue la velatón por la muerte de la mujer, asesinada por su excompañero presidencial - crédito @RadNalCo/X

Según el reporte, la canina que intentó defender a la mujer también fue agredida violentamente, y recibió una herida mortal en el cuello.

Tras ejecutar el crimen, el agresor huyó en motocicleta, informó la Fiscalía.

No obstante, la recolección ágil de pruebas por parte de la Seccional Caquetá de la Fiscalía permitió tramitar la orden de captura en su contra.

De hecho, se conoció que Morales Perdomo optó por entregarse voluntariamente luego de conocer que era buscado por la justicia, aunque durante la audiencia preliminar no aceptó los cargos de feminicidio agravado y maltrato animal agravado que le imputó la Fiscalía. Hasta el momento, el proceso judicial sigue su curso.

Mientras tanto, en el país avanzan los debates en favor de la aprobación del proyecto de ley “Huérfanos por Feminicidio”, que propone un sistema integral de protección para hijos, hijas y jóvenes de hasta 25 años que hayan perdido a su madre o cuidadora por feminicidio.

La norma garantizaría asistencia económica periódica, acceso preferencial a programas educativos, de salud, culturales, deportivos, apoyo psicosocial durante el duelo, formación para el empleo y asesoría legal gratuita.

Imputan cargos a joven por abuso sexual y feminicidio agravado de una niña de dos años en Ciudad Bolívar, Bogotá

La Fiscalía General de la Nación comunicó que imputó cargos a un hombre de 21 años señalado como presunto responsable del abuso sexual y feminicidio de una menor de dos años y 11 meses en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Según información detallada que fue divulgada por la Alcaldía de Bogotá. La decisión judicial implicó la medida de aseguramiento preventiva en un centro carcelario, a la espera del avance procesal.

La evidencia recabada por la Fiscalía determinó que los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2024, cuando el agresor, quien era padrastro de la víctima, quedó a cargo de la pequeña y habría aprovechado el momento para cometer las conductas criminales.

Este fue el joven que abusó de una pequeña de 2 años, en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El dictamen de Medicina Legal identificó en la niña “lesiones y signos de abuso sexual crónico, al igual que episodios previos de violencia física”, hallazgos que reforzaron la acusación por parte del ente investigador.

La investigación permitió establecer que “el procesado habría agredido a la menor física y sexualmente, conductas presenciadas incluso por el hermano de la víctima, un niño de cinco años”, reportó la Alcaldía de Bogotá en su comunicación oficial. El caso fue revelado a las autoridades porque el acusado llevó a la niña al Hospital de Kennedy, donde llegó sin signos vitales tras el presunto crimen.

La Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes Nacional (UENNA), adscrita a la Fiscalía, presentó pruebas que acreditan los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado.

La pequeña fue asesinada por el hombre luego de haberla abusado sexualmente - crédito Fernando Vergara/AP Foto

“La Fiscalía imputó al investigado como presunto responsable de los delitos de feminicidio y acceso carnal violento. Ambas conductas agravadas”, se consigna en el reporte de la entidad distrital.

El organismo distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, con el recordatorio de que “la denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura”.