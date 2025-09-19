Acusan a la Fiscalía de dejar abandonado el proceso contra ‘Satanás’, el temido líder del Tren de Aragua: la entidad respondió

La juez de Bogotá denuncia abandono de la Fiscalía en el caso contra alias 'Satanás', jefe del Tren de Aragua- crédito Policía Nacional

La crisis institucional que rodea el proceso judicial contra José Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás, jefe del Tren de Aragua, quedó expuesta tras la denuncia de la juez primera Especializada de Bogotá, que afirmó que la Fiscalía “abandonó a su suerte” el caso, así como otros expedientes de alto impacto.

Según la magistrada, “la respuesta del vicefiscal, de su despacho, fue que había un fiscal designado y que me entendiera con él más o menos, quien nunca ha contestado ninguno de los correos de esta judicatura”, declaró la juez a Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación se agrava por la inasistencia reiterada de representantes del ente acusador a las audiencias programadas. “Lamentable y tristemente seguiré insistiendo, seguiré enviando mis correos, seguiré tocando puertas para ver si en algún momento se soluciona una situación que lo único que está haciendo es entorpecer el desarrollo de las actividades del despacho”, declaró la juez.

Agregando: “Repito, llevamos más de 100 audiencias entre las que le contabilicé el primer periodo, el segundo, que no se han podido realizar durante el año por causa atribuible a la Fiscalía 11 Especializada y que han afectado no solo los plazos en cuanto a vencimiento de términos, plazos en cuanto a términos de prescripción, los derechos que les asisten a las víctimas de verdad y justicia pronta porque una verdad que se consigue 10 años más tarde, pues ya no es una verdad real para esas víctimas y sobre todo también algo que se desconoce que es el plazo razonable que tienen los procesados a que los asuntos se resuelvan sin mayor dilación”, explicó la jueza a Caracol Radio.

La acusación formal contra alias 'Satanás' permanece estancada desde hace año y medio - credito Colprensa

El caso de “Satanás” resulta paradigmático por la gravedad de los delitos imputados y la parálisis procesal. El acusado, considerado uno de los líderes más violentos de las organizaciones criminales El Tren de Aragua y Los Satanás, enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, desplazamiento forzado, porte y tráfico de armas agravado, y homicidio agravado.

La acusación formal permanece estancada desde hace año y medio, sin avances sustanciales debido a la ausencia de la Fiscalía en las diligencias judiciales.

La juez detalló la falta de respuesta de los altos funcionarios del ente acusador: “La doctora Deicy, de cinco comunicaciones que le he remitido en ninguna ha contestado y aquí debo dejar otra observación; en otros dos asuntos donde hay también agencia especial las señoras procuradoras doctora Gina y Jannet han enviado correos directamente a la señora fiscal informando esta situación sin ninguna respuesta por parte de ellas. Lo que quiere decir es que hay un total descuido y desconocimiento del tema o no sé qué está pasando porque no se ha dado una solución efectiva al caso”, denunció la funcionaria.

Por su parte, el fiscal 11 especializado, David Ernesto Vega Rincón, designado titular del despacho desde el 21 de julio, tampoco ha comparecido a las audiencias pese a haber sido notificado.

La juez subrayó la gravedad de la omisión administrativa: “Lo curioso es que, al señor Vega Rincón se le concedieron vacaciones con la resolución 1974 desde el 22 de agosto de 2025, lo que quiere decir que la Fiscalía General de la Nación desde aquel entonces sabía que no existiría un titular entre el primero y el 25 de septiembre de ese despacho para que atienda los asuntos agendados con esta judicatura y no tomó ninguna medida alternativa, ninguna solución, ningún profesional de Fiscalía que asumiera por lo menos los asuntos relevantes como este o los demás asuntos porque no entendería a cuáles citarle prelación y a cuáles no dado que todos los asuntos tendría la misma importancia para la Fiscalía General”, afirmó la juez.

El fiscal 11 especializado, David Ernesto Vega Rincón, es investigado por presunto abandono de procesos clave - crédito Colprensa

Ante la inacción, la magistrada compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que se investigue la conducta del fiscal David Ernesto Vega Rincón por presunto abandono de procesos, y también del director seccional de fiscalías de Bogotá, Javier Paba, por posible omisión administrativa.

Además, solicitó a la Procuraduría que insista ante la Fiscalía para que se adopten medidas urgentes: “Sí agradecería su intervención a ver si a usted sí le hacen caso y sí le responden para que ese día podamos tener un fiscal que realmente conozca del asunto, lo haya estudiado y se pueda hacer la acusación, porque de lo contrario será una nueva reprogramación en una agenda complicadísima para el despacho, porque toda esta situación ha llevado a que las audiencias estén reprogramándose para lo que es finales de marzo, es muy complicado para el despacho seguir y seguir reprogramando cuando no se puede avanzar con los asuntos”, afirmó la juez.

Mientras tanto, la acusación formal contra alias ‘Satanás’ sigue bloqueada. Paralelamente, el Inpec abrió una investigación disciplinaria por un episodio ocurrido el 7 de septiembre, en el que presuntamente José Manuel Vera Sulbarán habría pagado a guardianes de la cárcel La Tramacúa para recibir una visita íntima, con la colaboración de otro recluso y la complicidad de los funcionarios de turno.

Fiscalía niega abandono de caso alias Satanás

La Fiscalía General de la Nación niega inacción en procesos judiciales tras señalamientos de una juez especializada - crédito Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación rechazó las acusaciones sobre su presunta inacción en procesos judiciales, asegurando que “no es cierto que se haya abandonado el caso”.

Esta declaración surge tras los señalamientos realizados por la juez especializada encargada del proceso contra alias Satanás y otros expedientes gestionados en ese despacho.

En respuesta a las advertencias del juzgado, la Fiscalía también negó haber faltado a un centenar de diligencias, afirmando que no ha dejado de asistir a 100 audiencias, como lo sostuvo la autoridad judicial.