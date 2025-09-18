Colombia

Katherine Miranda llamó “tonto y provocador” el discurso de Petro contra EE.UU. y el Presidente le respondió: “No me elijo para tener visa”

El mandatario colombiano restó importancia a la advertencia de la representante Miranda sobre eventuales sanciones migratorias, subrayando que su gestión se basa en la dignidad y la soberanía nacional

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El presidente colombiano defendió su
El presidente colombiano defendió su postura frente a la descertificación de Estados Unidos, asegurando que su labor no depende de privilegios migratorios y reafirmando su rechazo a cualquier intervención extranjera - crédito Katherine Miranda/Facebook - Presidencia

El mandatario Gustavo Petro, durante una alocución transmitida el 17 de septiembre, dirigió una advertencia al presidente estadounidense, Donald Trump, tras la descertificación de ese país a Colombia en la lucha contra las drogas.

Petro aseguró que no aceptará invasiones, misiles ni asesinatos, y sostuvo: “A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere”. El mandatario colombiano también manifestó su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera y reiteró su postura sobre la soberanía nacional.

Las declaraciones del presidente Petro provocaron una ola de reacciones. Entre las voces más visibles estuvo la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien criticó su postura a través de un mensaje en la red social X. Ante el señalamiento, Petro respondió desde la misma plataforma y afirmó: “Yo no me elijo para tener visa”, dejando claro que su liderazgo no depende de asuntos migratorios.

Miranda manifestó su desacuerdo con las declaraciones del presidente Petro después de su advertencia a Donald Trump. Miranda cuestionó el tono del mandatario, y sugirió que este tipo de discurso solo genera tensión con Estados Unidos y podría tener consecuencias como la cancelación de visas para funcionarios cercanos al Gobierno nacional. Además, señaló que el presidente suele recurrir al caos como estrategia política.

“Discurso tonto y provocador. Quiere y necesita buscar un enemigo, hará que EEUU empiece a retirarle las visas a miembros de su gobierno y congresistas a fines a él. Siempre busca caos, allí siente que reina”, aseveró la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por medio de su cuenta en X.

Gustavo Petro y Katherine Miranda
Gustavo Petro y Katherine Miranda discutieron en rede sociales luego de la alocución de Gustavo Petro - crédito @petrogustavo

El primer mandatario del país respondió a las críticas de la congresista Miranda restando importancia al posible retiro de visas por parte de Estados Unidos. Petro enfatizó que su propósito como mandatario no es obtener beneficios personales en materia migratoria, sino ejercer su cargo con dignidad.

“¡Y eso qué importa! Yo no me elijo para tener visa, sino para tener dignidad”, respondió el presidente de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Katherine Miranda no permaneció en silencio y respondió al presidente Gustavo Petro tras su comentario sobre la dignidad y la visa. Miranda señaló que, a diferencia del mandatario, muchos colombianos no gozan de los mismos privilegios y podrían verse afectados si se deteriora la relación con Estados Unidos.

Katherine Miranda no se quedó
Katherine Miranda no se quedó callada y le contestó de regreso a Gustavo Petro - crédito @KatheMirandaP

Argumentó que millones de familias dependen de las remesas y que miles de ciudadanos viajan al exterior para estudiar, por lo que advertir sobre posibles consecuencias que perjudiquen estos procesos representa una preocupación legítima. Miranda subrayó la importancia de no comprometer el bienestar de la población por asuntos personales.

“Será a usted al que no le importe porque habla desde el privilegio de la Casa de Nariño. Pero mientras juega a pelear con EE. UU.: 1️⃣ En 2024 entraron US USD 11.848 millones en remesas (casi 50 billones) y en lo que va de 2025 representan el 4% del PIB.2️⃣ Miles de colombianos viajan a estudiar y formarse. Pilas, presidente: su frágil ego no puede poner en jaque el futuro de tantas familias”, contestó la congresista del partido Alianza Verde.

A la discusión entre Katherine Miranda y el presidente Gustavo Petro se sumó el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien defendió la postura del mandatario. Rojas citó a Carlos Gaviria para enfatizar la importancia de la dignidad y la soberanía, y criticó a congresistas que, según él, se alejan de las causas populares y renuncian a sus principios.

Daniel Rojas se metió en
Daniel Rojas se metió en la discusión de Gustavo Petro con Katherine Miranda - crédito @DanielRMed

“Decía Carlos Gaviria que la soberanía es a los pueblos lo que la dignidad a las personas. Se llama dignidad. Hay gente como estas congresistas que se eligieron con los votos de las causas populares, desleales a su origen, que hasta regalan su dignidad”, comentó el funcionario público perteneciente a la actual administración pública del país liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego en su cuenta de X.

Temas Relacionados

Gustavo PetroKatherine MirandaDescertificaciónLucha antidrogasEstados UnidosVisa a Estados UnidosColombia-Noticias

