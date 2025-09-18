Juan Manuel Galán contestó a Gustavo Petro por mencionar a su padre en su ultima alocución: “No puede pretender que toda crítica sea una afrenta a su biografía”

El hijo del asesinado candidato presidencial cuestionó la afirmación de Gustavo Petro sobre su papel en la lucha contra el narcotráfico, señalando que minimiza el esfuerzo de miles de víctimas y combatientes en Colombia - crédito Colprensa/Presidencia

Durante su alocución del 17 de septiembre, el presidente Gustavo Petro se refirió a la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas y manifestó que considera esta decisión como un agravio personal.

Petro sostuvo que, después de Luis Carlos Galán, ningún otro líder político ha combatido el narcotráfico con la misma determinación que él.

Frente a esa afirmación del presidente, Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán, respondió en su cuenta de X calificando sus palabras como “desproporcionadas” y le manifestó: “No puede pretender que toda crítica sea una afrenta a su biografía”.

“Es un insulto para mi vida, porque si hay algún líder político después de Galán que ha luchado contra el narcotráfico he sido yo”, fueron las palabras exactas del primer mandatario del país durante su intervención.

Juan Manuel Galán criticó el pronunciamiento de Gustavo Petro, señalando que su declaración como principal líder en la lucha contra el narcotráfico, después de su padre Carlos Fernando Galán, resulta exagerada y ofensiva para las víctimas y quienes han combatido este flagelo en Colombia.

“Las afirmaciones del presidente Petro, en las que se autoproclama como el líder político que más ha luchado contra el narcotráfico después de Luis Carlos Galán, no solo son desproporcionadas, sino profundamente ofensivas para miles de colombianos que han entregado su vida en esta lucha”, aseveró el excongresista en su mensaje .

A lo anterior agregó: “Desde miembros de la Fuerza Pública, jueces, fiscales, periodistas, ministros, procuradores, líderes sociales, hasta ciudadanos anónimos que han resistido el poder corruptor e intimidatorio del narcotráfico, todos ellos merecen respeto y reconocimiento, no el borramiento histórico que implica esa declaración”.

Juan Manuel Galán señaló que las palabras de Gustavo Petro, al calificar la descertificación como “un insulto a su vida”, demuestran una perspectiva centrada en su figura y alejada de la realidad colectiva del país.

“Decir que la descertificación es ‘un insulto a su vida’ revela una visión personalista y egocéntrica de un problema que ha desangrado al país por décadas. La lucha contra el narcotráfico no se mide por discursos ni por narrativas heroicas, sino por resultados concretos, por políticas coherentes y por el fortalecimiento institucional. Y en ese sentido, los cuestionamientos a su gestión de gobierno no son ataques personales, sino llamados legítimos a la rendición de cuentas”, comentó el dirigente político en su cuenta en la red social X.