Colombia

Habitante de calle que fue roseada con gasolina y prendida en fuego, falleció en Medellín

Tras permanecer por casi nueve días en la Unidad de Cuidados Intensivos, se confirmó el deceso de la mujer de 29 años, que fue atacada por un hombre identificado como Ernesto Oviedo, de 64 años

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Murió habitante de calle víctima
Murió habitante de calle víctima de ataque con gasolina y fuego en Medellín - crédito Captura video

La muerte de una mujer en situación de calle tras un ataque con gasolina y fuego en el barrio Trinidad ha generado conmoción en Medellín.

Conocida como La Mona, la víctima falleció el jueves 18 de septiembre en un centro asistencial, luego de permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, según confirmaron fuentes médicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La gravedad de las quemaduras que sufrió resultó insuperable pese a la atención médica recibida desde el martes 9 de septiembre.

El hecho ocurrió cuando la mujer fue rociada con gasolina y prendida en fuego durante una discusión con un hombre de 65 años, identificado por las autoridades como Ernesto Oviedo.

Temas Relacionados

Murió habitante de calle MedellínHabitante de calle MedellínRocear y prender fuegoDiscusión hombreMedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Ratifican condena a hombre que amenazó de muerte a Federico Gutiérrez desde España: “Dejarle la cabeza llena de metralla”

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la pena de 6 años y 4 meses de prisión contra Andrey José Piñarete Galindo por enviar amenazas a través de Instagram al alcalde de Medellín

Ratifican condena a hombre que

Concejal ‘Papo’ Amín aseguró que Gustavo Petro “secuestró la televisión nacional a punta de discursos patéticos”

El cabildante del Centro Democrático por Bogotá se refirió a la alocución presidencial que se emitió la noche del miércoles 17 de septiembre de 2025

Concejal ‘Papo’ Amín aseguró que

Miguel Uribe Londoño aseguró que fue él quien aceptó a María Fernanda Cabal en el Centro Democrático: “Con el presidente Álvaro Uribe”

El ahora precandidato presidencial aseguró que conoce a la senadora desde el 2014 y que, desde entonces, no ha tenido roces con ella, pese a las fuertes críticas que le hacía a su hijo, Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Londoño aseguró que

Iván Mejía recordó el paso de Hernán Darío “el Arriero” Herrera por Atlético Nacional y dejó duro mensaje a las directivas

El entrenador ha sabido comandar el Once Caldas en la Copa Sudamericana, que en la ida de los cuartos de final se impuso 2 a 0 como visitante a Independiente del Valle

Iván Mejía recordó el paso

Natti Natasha y su esposo harán el ‘baby shower’ de su bebé en medio de un evento público con el que beneficiarán a muchos

La pareja invita a sus fans y a la comunidad a celebrar la esperada llegada de su segundo bebé con una gran celebración en la que la protagonista será la solidaridad

Natti Natasha y su esposo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Clan del Golfo estaría impulsando

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

ENTRETENIMIENTO

Natti Natasha y su esposo

Natti Natasha y su esposo harán el ‘baby shower’ de su bebé en medio de un evento público con el que beneficiarán a muchos

Yina Calderón y Melissa Gate hablaron de ‘La casa de los famosos Colombia’ y los rumores para la tercera temporada: hay nombres nuevos

Shakira contó cómo refuerza la identidad latina en los pequeños Milan y Sasha: “Están muy conectados con su lado barranquillero”

Natasha Klauss revivió sus épocas de ‘Pasión de Gavilanes’ y bailó canción emblemática de la novela en una fiesta

Yaya arremetió contra La Toxi Costeña tras enfrentamiento en redes sociales: “Quiero hacerle llegar este tratamiento para la caspa”

Deportes

Iván Mejía recordó el paso

Iván Mejía recordó el paso de Hernán Darío “el Arriero” Herrera por Atlético Nacional y dejó duro mensaje a las directivas

Faustino Asprilla le lanzó dura indirecta al fútbol colombiano por el homenaje que hará Newcastle tras su triplete ante Barcelona: “Nadie”

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles

La prensa ecuatoriana sorprendida con Dayro Moreno tras victoria de Once Caldas contra Independiente del Valle: “40 años y los dejó agonizando”

Carlos Antonio Vélez hizo dura crítica a la nómina de Millonarios en medio de su crisis: “La pueden entrenar dos años y no logran ponerlo líder”