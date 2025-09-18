Habitante de calle que fue roseada con gasolina y prendida en fuego, falleció en Medellín

Murió habitante de calle víctima de ataque con gasolina y fuego en Medellín - crédito Captura video

La muerte de una mujer en situación de calle tras un ataque con gasolina y fuego en el barrio Trinidad ha generado conmoción en Medellín.

Conocida como La Mona, la víctima falleció el jueves 18 de septiembre en un centro asistencial, luego de permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, según confirmaron fuentes médicas.

La gravedad de las quemaduras que sufrió resultó insuperable pese a la atención médica recibida desde el martes 9 de septiembre.

El hecho ocurrió cuando la mujer fue rociada con gasolina y prendida en fuego durante una discusión con un hombre de 65 años, identificado por las autoridades como Ernesto Oviedo.