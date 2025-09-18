Habitante de calle que fue roseada con gasolina y prendida en fuego, falleció en Medellín

La muerte de una mujer en situación de calle tras un ataque con gasolina y fuego en el barrio Trinidad ha generado conmoción en Medellín.
Conocida como La Mona, la víctima falleció el jueves 18 de septiembre en un centro asistencial, luego de permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, según confirmaron fuentes médicas.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
La gravedad de las quemaduras que sufrió resultó insuperable pese a la atención médica recibida desde el martes 9 de septiembre.
El hecho ocurrió cuando la mujer fue rociada con gasolina y prendida en fuego durante una discusión con un hombre de 65 años, identificado por las autoridades como Ernesto Oviedo.
Más Noticias
Ratifican condena a hombre que amenazó de muerte a Federico Gutiérrez desde España: “Dejarle la cabeza llena de metralla”
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la pena de 6 años y 4 meses de prisión contra Andrey José Piñarete Galindo por enviar amenazas a través de Instagram al alcalde de Medellín
Concejal ‘Papo’ Amín aseguró que Gustavo Petro “secuestró la televisión nacional a punta de discursos patéticos”
El cabildante del Centro Democrático por Bogotá se refirió a la alocución presidencial que se emitió la noche del miércoles 17 de septiembre de 2025
Miguel Uribe Londoño aseguró que fue él quien aceptó a María Fernanda Cabal en el Centro Democrático: “Con el presidente Álvaro Uribe”
El ahora precandidato presidencial aseguró que conoce a la senadora desde el 2014 y que, desde entonces, no ha tenido roces con ella, pese a las fuertes críticas que le hacía a su hijo, Miguel Uribe Turbay
Iván Mejía recordó el paso de Hernán Darío “el Arriero” Herrera por Atlético Nacional y dejó duro mensaje a las directivas
El entrenador ha sabido comandar el Once Caldas en la Copa Sudamericana, que en la ida de los cuartos de final se impuso 2 a 0 como visitante a Independiente del Valle
Natti Natasha y su esposo harán el ‘baby shower’ de su bebé en medio de un evento público con el que beneficiarán a muchos
La pareja invita a sus fans y a la comunidad a celebrar la esperada llegada de su segundo bebé con una gran celebración en la que la protagonista será la solidaridad
MÁS NOTICIAS