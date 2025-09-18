Colombia

En imágenes: Piezas clave del asesinato de Miguel Uribe ya fueron trasladados a El Girón y La Dorada

Uno de ellos es ‘el Costeño’, que se encargó de organizar lo relacionado con el plan para asesinar al precandidato presidencial

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
Estos son los primeros implicados
Estos son los primeros implicados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay en ser trasladados a una prisión de máxima seguridad - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Durante la investigación por el asesinato del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, la mayoría de capturados habían permanecido en Bogotá. Sin embargo, en la tarde del 18 de septiembre se confirmó que Elder José Arteaga, “el Costeño”, y William Fernando González Cruz, “el Viejo”, fueron traslados a las cárceles de El Girón y La Dorada, respectivamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Infobae Colombia tuvo acceso a las primeras imágenes de los reclusos en las instalaciones de las prisiones mencionadas, en las cuales deberán afrontar los respectivos juicios por el crimen del senador bogotano.

El senador fue asesinado en
El senador fue asesinado en Bogotá durante un evento político - crédito Colprensa

En desarrollo...

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayEl CosteñoEl ViejoWilliam Fernando González CruzJosé ArteagaAsesinatoTrasladoColombia-Noticias

Más Noticias

Inició el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en Colombia: esto recibirán los beneficiarios

Más de 770.000 familias en situación vulnerable recibirán transferencias monetarias a partir del 25 de septiembre, con montos ajustados según composición familiar y cumplimiento de requisitos sociales y educativos

Inició el cuarto ciclo de

Euro: cotización de cierre hoy 18 de septiembre en Colombia

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del dólar en Colombia este 18 de septiembre de USD a COP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Sinuano Día: resultados del jueves 18 de septiembre de 2025

Esta tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día: resultados del jueves

Dorado Mañana resultados 18 de septiembre 2025; número ganador y quinta

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados 18 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Clan del Golfo estaría impulsando

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes y la influencer

Kimberly Reyes y la influencer Queen Juandy encendieron las redes tras revivir escenas de ‘Sin senos no hay paraíso’: “La diabla y Catalina volvieron”

Karol G presentó dos nuevos megaproyectos educativos de su fundación ‘Con Cora’ para niños en Medellín y Bolívar: “Es un futuro distinto”

Margarita Rosa de Francisco habló sobre su deseo de no convertirse en madre y de las críticas que ha recibido por esa determinación

Estos son los famosos que celebrarán amor y amistad por primera vez en 2025: Karina García, Altafulla, Catherine Escobar y Mario Alberto Yepes, entre las nuevas parejas de este año

Shakira reflexionó acerca del impacto de “La Tortura” en la globalización de la música latina: “Nuestros géneros se consideraban regionales”

Deportes

Esta fue la charla de

Esta fue la charla de Dayro Moreno en el camerino antes de la victoria del Once Caldas contra Independiente del Valle: “¡Dentro de la cancha, hermano! ¡Familia!”

Este es el futbolista ‘freestyle’ colombiano que Cristiano Ronaldo eligió como el mejor del mundo

Faustino Asprilla le lanzó dura indirecta al fútbol colombiano por homenaje del Newcastle a su triplete ante el Barcelona: “Nadie”

Iván Mejía recordó el paso de Hernán Darío “el Arriero” Herrera por Atlético Nacional y dejó duro mensaje a las directivas del equipo “verde”

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles