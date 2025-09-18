En imágenes: Piezas clave del asesinato de Miguel Uribe ya fueron trasladados a El Girón y La Dorada

Estos son los primeros implicados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay en ser trasladados a una prisión de máxima seguridad - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Durante la investigación por el asesinato del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, la mayoría de capturados habían permanecido en Bogotá. Sin embargo, en la tarde del 18 de septiembre se confirmó que Elder José Arteaga, “el Costeño”, y William Fernando González Cruz, “el Viejo”, fueron traslados a las cárceles de El Girón y La Dorada, respectivamente.

Infobae Colombia tuvo acceso a las primeras imágenes de los reclusos en las instalaciones de las prisiones mencionadas, en las cuales deberán afrontar los respectivos juicios por el crimen del senador bogotano.

El senador fue asesinado en Bogotá durante un evento político - crédito Colprensa

En desarrollo...