En imágenes: Piezas clave del asesinato de Miguel Uribe ya fueron trasladados a El Girón y La Dorada

Durante la investigación por el asesinato del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, la mayoría de capturados habían permanecido en Bogotá. Sin embargo, en la tarde del 18 de septiembre se confirmó que Elder José Arteaga, “el Costeño”, y William Fernando González Cruz, “el Viejo”, fueron traslados a las cárceles de El Girón y La Dorada, respectivamente.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Infobae Colombia tuvo acceso a las primeras imágenes de los reclusos en las instalaciones de las prisiones mencionadas, en las cuales deberán afrontar los respectivos juicios por el crimen del senador bogotano.
En desarrollo...
Más Noticias
Inició el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en Colombia: esto recibirán los beneficiarios
Más de 770.000 familias en situación vulnerable recibirán transferencias monetarias a partir del 25 de septiembre, con montos ajustados según composición familiar y cumplimiento de requisitos sociales y educativos
Euro: cotización de cierre hoy 18 de septiembre en Colombia
Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior
Valor de cierre del dólar en Colombia este 18 de septiembre de USD a COP
Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior
Sinuano Día: resultados del jueves 18 de septiembre de 2025
Esta tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día
Dorado Mañana resultados 18 de septiembre 2025; número ganador y quinta
Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país
MÁS NOTICIAS