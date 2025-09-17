‘Un poeta’: la cinta que llevará a Colombia a los premios Óscar y Goya

La película colombiana continúa sus recorrido por los festivales más prestigiosos del mundo, esta vez es la representante de Colombia en los Oscar y los Goya - Crédito: Guillaume Horcajuelo / EFE

Este miércoles la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló que la película colombiana Un poeta, del director antioqueño Simón Mesa Soto, fue la elegida por sus votantes para representar al país en los premios Óscar de Estados Unidos y los Goya, en España.

Un poeta se ha perfilado como la película más importante del año en el país, tras ser la ganadora del premio del jurado en la sección Una cierta mirada, del Festival de Cannes, realizado el pasado mes de mayo.

Desde ahí, la película que sigue al desafortunado y fracasado poeta Óscar Restrepo, mientras intenta guiar a una alumna en el mundo de la escritura, se ha convertido en una de las más reconocidas a nivel internacional, con cuatro premios en el Festival de Cine de Lima y el premio Bright Horizons 2025en el Festival Internacional de Cine de Melbourne.

Esta película que se encuentra en cines nacionales desde el pasado 28 de agosto, entra en el listado de preseleccionadas para ser nominada en la 98ª edición de los Premios Oscar y a la 40ª edición de los Premios Goya.