Tiktoker español confesó cuáles son las primeras impresiones que se llevan de Colombia cuando la visitan

La llegada de Juan Carlos Mendiola, conocido en redes sociales como It’s Juancar, a Medellín ha generado una impresión positiva en el creador de contenido español y los europeos que siguen de cerca sus experiencias.

Acostumbrado a escuchar en Europa advertencias sobre la supuesta peligrosidad de Colombia, Mendiola relató que su experiencia en la ciudad ha desmentido esos estereotipos en su vivencia personal y compartió un video completo hablando de lo que pensaba hasta que visitó el lugar.

“Primeras impresiones de un español en Colombia. Bueno, lo primero es que creo que hay una imagen muy equivocada sobre Colombia en el resto de Europa o España en general, sobre el peligro que hay en Colombia. No hay ningún peligro. Bueno, de momento estoy acá en Medellín. Yo me he sentido superseguro, de verdad”, afirmó, y señaló que su percepción de seguridad se mantuvo incluso al recorrer barrios alejados de las zonas turísticas habituales.

Mendiola, quien exploró tanto sectores reconocidos como El Poblado (que es uno de los más finos en la ciudad) y barrios menos frecuentados por visitantes, insistió en que la imagen de inseguridad que predomina en España y otros países europeos no corresponde con lo que ha experimentado en la ciudad.

Aunque reconoció que, como en cualquier gran urbe, es necesario tomar precauciones básicas, su testimonio se centró en la tranquilidad y confianza que sintió durante sus recorridos.

“He andado, he callejeado, he estado en barrios, no solo he estado en la zona turística, en El Poblado, Laureles, etc, no, he estado en barrios de a pie y me he sentido supersuperseguro. No hay ningún problema. Obviamente, no hay que dar papaya. Obviamente, hay que tener cuidado, como en todas las grandes ciudades”, expresó el español.

Más allá de la seguridad, el creador de contenido destacó la energía y calidez de la población local como uno de los aspectos más llamativos de su visita y al describir su paso por la Comuna 13, Mendiola se mostró entusiasmado por el ambiente, la música y el baile que encontró en las calles.

“La energía de la gente en Colombia, la vibra, la puta vibra, o sea, es... Amo, amo. Luego. Caminar e ir por la comuna está la gente bailando, la gente rapeando. O sea, la gente colombiana es lo más”, expresó, haciendo énfasis en la autenticidad y el carisma de los habitantes de Medellín.

También mencionó su aprecio por la moda urbana y el estilo de vestir que observó en la ciudad, señalando que estos detalles contribuyen a la identidad única del lugar.

“Me encanta también el rollo de cómo visten, el rollo malandreo también por ahí con las gorritas, tal. Tú sabes que esos malandros la están dando”, indicó.

En cuanto al costo de vida, Mendiola resaltó el contraste entre los precios locales y los europeos, señalando que para quienes viajan desde España o el resto del continente, la experiencia resulta especialmente asequible.

“Tema precios. Es cierto que uno que viene de Europa a hacer el cambio de la moneda, aquí te sale mucho más económico todo. He estado haciendo tour, he comido, literal, he comido platazos, menús por tres euros al hacer el cambio. Obviamente, sé que para la gente que vive acá, pues la economía es diferente a la mía. Pero bueno, si te vienes desde España o desde Europa, pues que sepas que vas a comer muy barato, vas a visitar muy barato y te vas a sentir como la Kim Kardashian“, aseguró Juan.

El acento paisa y la gastronomía local también recibieron elogios por parte de Mendiola, ya que en el video confesó sentirse cautivado por la forma de hablar de los habitantes de Medellín y aseguró que el encanto del acento lo ha conquistado durante su estancia. Además, manifestó su entusiasmo por la comida, las vistas y la diversidad de los barrios, reiterando su admiración por la cultura y el entorno de la ciudad.

Sin embargo, hubo un aspecto negativo que el creador de contenido señaló porque le generó inquietud y fue el tráfico y la forma de conducir en Medellín porque “Me da miedo porque la gente se te mete, hay mucha motorizada, hay muchas motos acá..“. A pesar de esta única crítica, Mendiola insistió en que su experiencia general ha sido muy positiva.