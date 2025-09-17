Revelan cuánto suma la millonaria factura de la descertificación de Colombia como país que lucha contra las drogas

Estados Unidos culpó al Gobierno Petro de dejar que aumentaran los cultivos ilícitos en Colombia - crédito Colprensa

Por primera vez en casi 30 años, Estados Unidos descertificó a Colombia como país que está en la lucha contra el narcotráfico, debido a que en este, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y entre otros argumento, los cultivos ilegales crecieron durante los últimos años y en 2023 sumaron más de 250.000 hectáreas. No obstamte el país mantiene una exención especial —el waiver— que evita la imposición inmediata de sanciones.

La posible pérdida de esta protección amenaza con un impacto económico de hasta USD4.000 millones, según un análisis de la Universidad de San Buenaventura. Un informe advierte que sectores clave de la economía nacional, como el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y la cooperación internacional, podrían enfrentar consecuencias graves si la exención cae.

El waiver actúa como un salvavidas temporal. Mientras esté vigente, Colombia esquiva sanciones automáticas, pero la amenaza de su eliminación mantiene en alerta a los principales motores económicos del país. El análisis académico estima que, en el peor de los escenarios, la economía colombiana podría perder hasta USD4.000 millones, una cifra que refleja la importancia de la confianza internacional y la dependencia de flujos externos.

Frente a esto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, Julio Enrique Duarte, autor del estudio, advierte: “Este no es un riesgo lejano. Si Colombia no actúa rápido, el impacto podría sentirse en el bolsillo de millones de personas, en la creación de empleo y en la llegada de capital extranjero”.

Impacto en el turismo y la inversión extranjera

El turismo aparece como el sector más vulnerable ante la descertificación. Durante el primer trimestre de 2025, Colombia generó USD2.864 millones en divisas por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Banco de la República y ProColombia. Sin embargo, el informe señala que la imposición de alertas de viaje o nuevas restricciones aéreas de Estados Unidos podría provocar una caída de entre 30% y 35% en las llegadas internacionales.

Duarte sostiene que “un escenario así implicaría pérdidas de USD800 a USD1.000 millones solo en este sector, con impacto directo en regiones como el Caribe, el Eje Cafetero y Antioquia, que dependen del turismo para sostener empleo, consumo y pequeños negocios”.

De igual manera, la inversión extranjera directa también enfrenta riesgos significativos. En el primer semestre de 2025, Colombia captó USD4.840 millones por este concepto, lo que supone una disminución del 24% frente al mismo periodo de 2024. El análisis advierte que, si la descertificación deteriora aún más la confianza, la caída podría profundizarse y afectar proyectos de energía, infraestructura e industria en Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico.

Exportaciones, cooperación internacional y prima de riesgo

Las exportaciones hacia Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia, ya muestran señales de alarma. En julio de 2025, el valor de las ventas externas alcanzó USD4.429,9 millones, una reducción del 4,1% respecto al mismo mes del año anterior, principalmente por la baja en combustibles y productos de industrias extractivas, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El estudio advierte que, si aumenta la percepción de riesgo tras la descertificación, sectores como el agrícola, manufacturero y logístico podrían enfrentar pérdidas adicionales de USD200 a USD500 millones, dependiendo de la severidad de las restricciones o sanciones.

La cooperación internacional representa otro frente de preocupación. Para este año, Estados Unidos solicitó al Congreso un paquete de USD413,3 millones en ayuda para Colombia, según el Congressional Research Service. La pérdida del waiver podría traducirse en un recorte del 30% al 40%, lo que significaría dejar de recibir entre USD124 millones y USD165 millones destinados a proyectos sociales, de seguridad y desarrollo rural.

La situación se agrava por el avance del narcotráfico. En 2023, Colombia registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca y una capacidad de producción de 2.664 toneladas de cocaína, cifras récord según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). El panorama refuerza la presión internacional y la necesidad de resultados concretos en la lucha antidrogas.

El aumento de la prima de riesgo añade un costo silencioso pero relevante. En septiembre, el indicador alcanzó los 849 puntos básicos, lo que encarece el acceso al crédito externo.

Duarte explicó que “cuando un país pierde confianza, el dinero se vuelve más escaso y más costoso. No es un problema solo para las grandes empresas, también afecta el empleo, la construcción y los servicios locales”. Un incremento de 100 puntos básicos sobre una emisión de USD5.000 millones implicaría un sobrecosto considerable, aunque el cálculo depende de factores de mercado. El académico resalta que “ese recargo no lo paga solo el gobierno, también se traduce en créditos más caros para empresas, regiones y hasta para pymes con deudas en dólares”.

Escenarios económicos y antecedentes históricos

La Universidad de San Buenaventura en su análisis plantea tres escenarios para la economía colombiana:

Con el waiver: pérdidas moderadas, entre USD500 y USD1.100 millones, por choques en reputación y ajustes menores. Con restricciones parciales: pérdidas de USD1.500 a USD2.500 millones por caídas en turismo, inversión y exportaciones. Con sanciones plenas: hasta USD4.000 millones si se desploma la inversión, se frena la cooperación y sube el costo del crédito.

El antecedente de 1996, cuando Colombia fue descertificada durante el Gobierno de Ernesto Samper, sirve de advertencia. En ese entonces, la ayuda internacional se redujo, la inversión extranjera se frenó y el país tardó años en recuperar su reputación. La situación actual resulta más delicada, ya que la economía colombiana es más abierta y depende en mayor medida de los flujos externos para crecer.

Julio Enrique Duarte concluyó que el país aún dispone de margen para evitar el peor desenlace. Cumplir metas claras en la lucha contra el narcotráfico, diversificar la cooperación internacional y proteger la confianza de los inversionistas exige inversiones considerables, pero estas resultan menores frente a las pérdidas que acarrearía una crisis de mayor escala.