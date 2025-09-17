Paola Holguín salió en defensa de María Fernanda Cabal tras las ‘amenazas’ que denunció María Claudia Tarazona: “Yo le creo”

La senadora Paola Holguín salió en defensa de María Fernanda Cabal después de que la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, la acusara de intentar aprovecharse del asesinato del senador asesinado - crédito @MariaFdaCabal/X - Prensa Paola Holguin

Paola Holguín, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, se pronunció el 16 de septiembre sobre las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En una entrevista en el programa La Luciérnaga de Caracol Radio, Holguín expresó su apoyo a su colega y contrincante en la candidatura oficial de su partido María Fernanda Cabal, que fue acusada por Tarazona de intentar aprovecharse del asesinato de Uribe Turbay.

Holguín, al ser cuestionada por el incidente, se mostró solidaria con su colega, que había emitido un comunicado aclarando los hechos: “Yo conozco a María Fernanda Cabal. Es una mujer de talante fuerte, pero es una mujer con un gran sentido de humanidad. Seguramente en medio del dolor y la confusión, se presentan estos malentendidos. Cabal sacó un comunicado y yo le creo”.

Paola Holguín reflexionó sobre el conflicto que ha surgido dentro de su partido tras las acusaciones de María Claudia Tarazona hacia María Fernanda Cabal - crédito Senado

Paola Holguín, al igual que otros miembros del Centro Democrático, considera que los problemas dentro del partido no deben empañar la unidad y la importancia de la lucha política por el futuro del país.

Según la senadora, es común que en situaciones tan tensas y dolorosas como las que atravesó la familia Uribe Turbay tras el asesinato, surjan malentendido, por lo que dijo en la mesa radial: “Lo más importante es que, aunque los sentimientos pueden ser intensos y las reacciones variadas, lo que tenemos que hacer ahora es dejar atrás este inconveniente y hacer un llamado a la unidad entre los candidatos”.

¿Qué pasó entre María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona?

En una entrevista para Noticias RCN, María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, relató un tenso encuentro con la congresista María Fernanda Cabal durante el velatorio de su esposo en el Capitolio Nacional.

El pasado 11 de septiembre se conmemoró un mes desde la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en un acto en el que su viuda, María Claudia Tarazona, agradeció el apoyo de los colombianos - crédito Colprensa

Tarazona explicó que, al ser avisada de que Cabal la buscaba, decidió acercarse a ella, ya que ambas compartían el mismo partido; sin embargo, se sorprendió al descubrir que Cabal llevaba un micrófono oculto en su ropa.

“Me dicen que me está buscando y yo (digo) ‘voy a aprovechar a saludarla, cómo no, (son) compañeros de Miguel de partido’”, comentó Tarazona, que luego le pidió a Cabal que se quitara el micrófono. La congresista lo hizo tras un breve intercambio en el que inicialmente lo negó.

El relato de Tarazona se tornó más dramático cuando afirmó que, en medio del dolor por la pérdida de su esposo, Cabal le habría lanzado una amenaza: “Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando”, citó la viuda de Miguel Uribe Turbay.

La senadora María Fernanda Cabal fue blanco de duros señalamientos por parte de María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Luisa González/Reuters

En respuesta, Tarazona le recordó el sufrimiento que atravesaba, señalando que su esposo había sido asesinado por hacer política. A pesar de esta amarga experiencia, la esposa del senador asesinado destacó el apoyo de Paloma Valencia, que se mostró solidaria desde el primer momento, a diferencia de María Fernanda Cabal.

Este fue el comunicado de Cabal ante los señalamientos de Tarazona

A las pocas horas de la revelación, María Fernanda Cabal emitió un comunicado para aclarar los hechos tras las acusaciones de María Claudia Tarazona.

La congresista explicó que llevaba un micrófono adherido a su camisa por motivos de trabajo, como es habitual en sus actividades: “En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto”.

La senadora desmintió las acusaciones de María Claudia Tarazona - crédito Prensa María Fernanda Cabal

Cabal expresó sorpresa por las declaraciones de Tarazona, que la había calificado de hostil: “Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel”. La senadora también reiteró que ningún comentario negativo provino de ella, y recordó que, aunque compartían principios con Miguel Uribe Turbay, también existían discrepancias políticas.

Finalmente, destacó su compromiso con la Nación: “Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad por el país”.